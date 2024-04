La Primera Profecía, ¿la mejor película de terror de la década?

El 5 de abril se estrenó en cines La Primera Profecía. Muchos críticos ya la definen como la mejor película de terror de la década. ¿Lo es?

Las películas de terror no suelen tener las mejores críticas ni las notas más altas de Filmaffinity. Sin embargo, La Primera Profecía ha roto completamente los esquemas, porque muchos ya lo definen como la mejor película de la década.



Además, su nombre no deja a nadie indiferente, porque casi sin darnos cuenta nos hace un spoiler del final de la película. Si viste la película de La Profecía, efectivamente estamos ante la precuela.

La Primera Profecía, la precuela de La Profecía arrasa en los cines

Te gusten o no las películas de terror, La Primera Profecía es una de esas películas que hay que ver sí o sí. Tiene todo lo que podemos pedirle a una buena película. Casi 2 horas de terror, intriga, suspense... ¡Es un must!



La sinopsis va de una joven de EEUU que envían a Roma para servir a la iglesia, pero una vez allí descubre que hay una conspiración que podría provocar el nacimiento de la encarnación del mal.



Al mando de la dirección está Arkasha Stevenson y el reparto está formado por ell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy como protagonistas principales.



Antes de que digas nada, mírate el trailer y dale una oportunidad porque tiene mucho más de lo que nos cuenta la sinopsis:

Este filme es la precuela de La profecía de Richard Donner del año 1976 (la original). A la original le siguieron dos secuelas más en los años siguientes, a la que le sigió una cuarta entrega en TV en el año 1991 que no fue bien.



Años más tarde, en el año 2006 hubo un remake (que muchos creen que es la auténtica película de La Profecía) y en el año 2016 lanzaron la serie. Si no te gustan mucho las películas antiguas, puedes ver la de 2006. Es bastante buena, pero te recomiendo igualmente que te pongas la original.

El nacimiento de Damien, el Anticristo

En este caso, la Primera Profecía, es la precuela de la saga. No solo está relacionada con el filme original, sino que enlaza directamente con el nacimiento de un bebé, Damien, que es el Anticristo. El final de la película nos releva quienes son los padres biológicos de Damien y también confirma la existencia de su hemana gemela.



Lo mejor es que todo parece que veremos nuevas secuelas de la película, por lo que la emoción está más que asegurada. Supongo que dependiendo de si es un éxito en taquilla tendremos nuevas secuelas o no. Pinta buena la tiene, eso sin duda.

¿La has visto? ¿Qué te ha parecido? A mí me gustó, aunque no supe hasta el último momento que se trataba de la precuela de La Profecía. Aunque tiene momentos lentos, sí que puede que estemos ante la mejor peli de terror de la última década. 8/10.