Nell Tiger Free: De Myrcella Baratheon a reina del terror en "La primera profecía"

La actriz inglesa saltó al estrellato por su brillante actuación en 'Juego de Tronos', y ahora vuelve con un papel protagónico en esta nueva producción.

Nell Tiger Free nació en Kingston upon Thames, Inglaterra, hace 24 años, y supo desde pequeña que quería dedicarse al mundo de la interpretación. A los 11 años, su madre la apoyó al inscribirla en un club de actuación, canto y baile, donde aprendió las nociones de su pasión.



Antes de su participación en Juego de Tronos, la actriz tuvo un pequeño papel en la serie de la cadena ITV Endeavour, donde encarnó a Bunty Glossop, marcando sus inicios en la pequeña pantalla. A partir de esta oportunidad, comenzó a tener participaciones en proyectos más grandes. Unos años mas tarde debutó en la película Broken, un drama romántico en el que compartió créditos con los reconocidos actores Tim Roth y Lily James, y justo después participó en Mr. Stink de la BBC con una destacada actuación.

Tras su exitoso papel en Juego de Tronos, Nell Tiger Free tomó ventaja de su privilegiada situación para probar fortuna en el terror, un género en el que siempre soñó trabajar. Así llegó al reparto de Servant, la serie de M. Night Shyamalan para Apple TV+, donde contó con grandes compañeros de reparto como Rupert Grint, conocido por su papel en Harry Potter como Ron.



La actriz logró una vez más cautivar a la audiencia con su papel protagónico de Leanne Grayson en Servant durante sus cuatro temporadas, y gracias a esto, se posicionó como una de las principales opciones para el reparto de La primera profecía, que complementa a La profecía como precuela.



"En mi adultez, el terror y yo nos encontramos mutuamente. En verdad es una bendición", señala la intérprete londinense en una entrevista. "Creo que siempre he tenido una relación muy especial con el terror y fue lo que me enamoró del cine. Esto me llevó a un gran gusto por películas como La profecía. Sus títulos me causan mucha emoción. Tengo una imaginación visual muy vívida, por lo que de pequeña me impactó mucho".



Nell Tiger Free afirma que la película original de It, con Tim Curry como Pennywise, es, entre todas las que ha visto, su película de terror favorita, por ser la que más terror le ha causado, especialmente por sus payasos que le generaron mucho miedo. Esa película se quedó grabada en su mente para siempre, y desea que La primera profecía pueda causar la misma emoción en la audiencia.



'La primera profecía' y su gran éxito

En esta nueva producción, Nell Tiger Free ha podido compartir créditos con los reconocidos actores Ralph Ineson y Charles Manson, con quienes ya había colaborado anteriormente en Juego de tronos, sin embargo, ha tenido la oportunidad de conocerlos mejor en este nuevo proyecto.



La estrella agrega que no siente que haya trabajado antes con Ralph y Charles, expresando que había muchos actores británicos en la serie y era imposible que se conocieran. De hecho, ella y su mejor amigo se enteraron hace poco de que habían coincidido rodando juntos en Poniente.



Tras el estreno de La primera profecía, su interpretación como la novicia Margaret, en su enfrentamiento al mal, ha generado gran aceptación entre los críticos. Sorprendió con un papel versátil, que le ayudó a convertirse en la nueva promesa de cine, a quien le faltan muchos proyectos para seguir deleitándonos.



Siguiendo con la recapitulación de sus actuaciones en la pantalla chica, la actriz tuvo una destacada actuación en la serie de Nicolas Windin Refin Demasiado viejo para morir joven, compartiendo créditos con Jena Malone y Miles Teller. Otra importante actuación la tuvo en Sobreviviendo en Marte de Wyatt Rockefeller, produccion del 2021, además de aparecer en el drama Wonderfell, el último proyecto del cineasta creador de Star Wars Carrie Fisher antes de morir.

En cuanto a su futuro próximo, la estrella explica que va a alejarse un poco del género del terror para buscar nuevas facetas que puedan gustarle a sus espectadores.



Fuera de la pantalla, Nell Tiger Free mantiene una relación de amistad con el actor Sebastian Croft, conocido al momento por su participación en Heartstopper. Ambos ya habían coincidido en Wonderwell y en Juego de Tronos. Además, la actriz demuestra sus habilidades musicales con el piano y el canto, compartiendo su amor por este arte en sus redes sociales.