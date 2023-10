Es tiempo de prepararnos para Halloween, y esta selección de éxitos que hemos preparado te aseguran grandes sustos, propios de esta temporada.

Halloween no solo debería de ser para el 31 de octubre, cualquier fanática de la noche más escalofriante del año estará de acuerdo con esto. Al igual que la navidad decora las calles y nuestra casa de luces, árboles decorados y regalos, sería espectacular que también en estas fechas las calles se llenaran de chorretones de sangre, calaveras y demás decoraciones típicas de esta festividad.



Sin embargo, no todos los lugares tienden a ser apasionados de esta costumbre, por lo que, para resolver esta situación, hemos creado una selección de series de terror de Netflix, la cual podrás utilizar para crear un plan con tu pareja, familia o amigos, para ver un maratón de este género, y no tengas que pensar que es lo que podrías ver en el televisor este fin de semana.



En esta lista hemos incluido no solo lo mejor, sino lo que garantiza que pases miedo. Podrás encontrar cada serie disponible en Netflix y hay desde aquellas de una temporada de 8 capítulos, que puedes terminar en un día como ya lo has hecho, hasta series que se alargan mucho más, pero que no te van a defraudar. Te toparás con lo más utilizado para el terror: las más sangrientas, las más lúdicas, las más policiacas, basadas en hechos reales, con mucha oscuridad y sustos, adaptaciones de novelas increíbles y más. Este plan, en definitiva, no te puede fallar.

‘La caída de la casa Usher’, una temporada, ocho capítulos



Esta serie es una imperdible de Netflix para estas fechas. Esta producción es referida por muchos como una fusión entre Sucession, con la oscuridad de Miércoles y la sangre a chorros de un buen gore. Es la trama de la angustia que vive la familia Usher, cuando los herederos de los hermanos Madeline y Roderick Usher, quienes fundaron la empresa Fortunato Pharmaceuticals, comienzan a morir por causa de una mujer de su pasado.



Está basada en la novela homónima de Edgar Allan Poe, y creada por Mike Flanagan, de La Maldición de Hill House.



‘Red Rose’, una temporada, ocho capítulos



Si eres que aquellas que nunca podrá superar las series de adolescentes, esta serie de origen británico es una gran recomendación para ti, de los mismos productores de Sex Education. La trama sucede alrededor de un grupo de jóvenes que descarga una aplicación, la cual la pueden ver solo unas pocas personas, y que lleva a los protagonistas a tener sus peores pesadillas. Sus vidas están a punto de cambiar, y no necesariamente porque están por entrar a la universidad.



‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’, cuatro temporadas



Si prefieres ver sagas demoniacas como Expediente Warren, o tal vez disfrutes de las tramas de brujas, que no llegan al punto de asustarte tanto al verlas, entonces esta serie es la ideal para ti. La producción está basada en Sabrina, cosas de brujas, creada y dirigida por Roberto Aguirre-Sacasa, en conjunto con Riverdale.



En esta recomendación verás a Sabrina Spellman, una joven adolescente que vive con sus tías, además de adentrarte en la ceremonia en la Iglesia de la Noche que rezan, donde siempre se debate entre el bien y el mal, lo sobrenatural y lo mortal, el infierno y el cielo, y lugares de fantasía a los que acudirás en más de una ocasión al verla.



‘Mi encuentro con el mal’, miniserie de cuatro capítulos



Si eres apasionada de los documentales de terror que estan basados en hechos reales, en los que se narran experiencias paranormales en primera persona, esta version mexicana de Haunted, o Al borde de la realidad, en castellano, te adentrara en sus espiritus malignos.



La ficción original de esta producción ya ha acumulado tres temporadas en la plataforma Netflix, en conjunto con los cinco episodios de Haunted Latinoamerica, logrando una combinación perfecta entre el terror con sus planos endemoniados y sustos, y las historias que declaran aquellos que han sufrido esos momentos. Dentro de Mi encuentro con el mal, se desarrollan 3 historias distintas que te harán cerrar los ojos del susto más de una vez.



‘Feria’, una temporada, ocho capítulos



Si eres fanática de producciones hechas en España, además de tener intriga por las sectas, esta serie nacional con grabación en Cádiz del padre de Élite, Carlos Montero, tiene en Netflix un año desde su llegada, y podrás terminarla en una sola noche. Con Ana Tomeno y Carla Campra como protagonistas, interpretan a dos hermanas que tienen a sus padres desaparecidos, quienes a su vez están involucrados en un asesinato llevado a cabo por el 'Culto de la Luz', una agrupación con carácter de secta que practica rituales sangrientos. La producción incluye además varios momentos de eventos sobrenaturales.