Nail art: Las manicuras que querrás llevar para Halloween

Se acerca la noche de los disfraces aterradores y creativos, y este detalle en tus uñas te hará lucir excelente, aun sin llevar disfraz.

La víspera del día de Todos los Santos celebrada cada 31 de octubre se acerca, una tradición que se vive contagiados del espíritu de esta fecha con calabazas y disfraces de terror. Es un evento que ciertamente se ha ido implementando cada vez más con influencias de películas estadounidenses, tomando fuerza con los años, y es por esta razón que tal vez te hayan invitado a una fiesta de disfraces o a algún evento en especial.



Independientemente de si deseas o no llevar un disfraz de Halloween, la manicura que te presentamos a continuación te hará lucir increíble.

Manicura para la noche de Halloween

Los disfraces y maquillajes para esta fecha son temas de búsqueda exponencial en internet durante octubre, incluyendo las manicuras especiales, que no pueden faltar. Además de esto, podemos ver cómo nuestro salón de uñas habitual se transforma en un nail art, que va en aumento con decoraciones variadas de fantasmas, calabazas y otros motivos de terror. No obstante, hay personas que podrían ver con recelos estas costumbres, pues hay quienes optan por no disfrazarse. Por fortuna, hemos encontrado la manicura para esta ocasión especial que pondrá en acuerdo a las personas que se disfrazan y a las que no.



El perfil de Instagram de Betina Goldstein, una famosa experta en manicuras con más de 400 mil seguidores en la plataforma, ha publicado varias ideas en propuesta para el Halloween 2023, una de ellas son las fascinantes uñas de colmillo de vampiro. Mediante un sencillo y corto vídeo muestra como conseguirlas, con la opción de elegir el tono preferido, siempre y cuando se dejen dos dedos libres para crear un colmillo en cada uno en tonos amarillos, rojos y blancos que le aportan un toque de "sangre" al estilo.