Aseguran los productores que la escena de la muerte de la princesa será gestionada con sensibilidad, al tratarse de un asunto delicado de la Familia Real.

La serie The Crown ya está catalogada como una de las más aclamadas de la plataforma digital Netflix, y en un comunicado reciente, los productores explican que el tema de la muerte de la Princesa Diana se está abordando con respeto y cautela. El objetivo de la producción es mostrar la tragedia con sensibilidad y evitar cualquier sensación morbosa por parte de la audiencia. No obstante, han surgido las críticas con respecto a este tema.



La división de opiniones y los debates en torno a la inclusión de esta escena no han cesado. Algunos críticos piensan que la escena podría herir nuevamente a los más afectados por este acontecimiento trágico, por lo que la consideran innecesaria para evitar revivir cualquier sufrimiento y dolor. Por otra parte hay quienes opinan que es importante honrar la memoria y recordar el legado de Lady Di, aunque esto signifique recrear momentos difíciles como la escena de su fallecimiento.

Esta controversia ha abierto un debate más amplio sobre cómo las producciones televisivas ficticias abordan a personajes reales y eventos históricos. Eventos como el Día de las Escritoras han creado plataformas de discusión del rol de las mujeres en la narrativa y la forma en que los medios presentan sus historias al público.



La reacción de la audiencia determinará la evaluación final de esta controversial escena que aún no se estrena. La relevancia del enfoque narrativo en eventos históricos también se ha observado en los premios literarios, que reconocen la importancia de contar historias desde diferentes perspectivas.