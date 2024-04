La miniserie basada en hechos reales está causando sensación en EEUU y Reino Unido

La serie se ha estrenado este 11 de abril y ya se sitúa entre los número uno de estrenos en su primera semana.

Basada en hechos reales

Cuenta con siete capítulos de media hora de duración y relata una historia de acoso basada en hechos reales y contada de manera sincera desde el humor negro. Es además una serie autobiográfica del comediante y autor escocés Richard Gadd, que en este caso protagoniza sus propias vivencias en la pequeña pantalla.

En la vida real Gadd fue acosado por una mujer 20 años mayor que él que le llamaba “bebé reno”. El acoso duró 4 años, tiempo durante el cual le mandó 744 tuits, 46 mensajes de Facebook, 106 páginas de cartas y, atención, 350 horas de mensajes de voz y 41.071 correos electrónicos, también le envió regalos, entre ellos un reno de juguete, pastillas para dormir, un gorro de lana y calzoncillos tipo bóxer.

Gadd comentó en una entrevista que “Al principio todos en el pub creían que era divertido que tuviera una admiradora. Después empezó a invadir mi vida, a seguirme, a aparecer en mis bolos, a esperar fuera de mi casa, a mandarme miles de mensajes de voz y correos”. Además de este suceso, el autor no duda en contar otro oscuro episodio de su vida, cuando fue agredido sexualmente por parte de un compañero de profesión. Este hecho, en menor medida, ya lo había hecho público, ya que lo utilizó como inspiración para su monólogo Monkey See Monkey Do, que se estrenó en el festival Fringe de Edimburgo en 2016. Dicho monólogo teatral le permitió ganar varios premios, entre ellos un distinguido Olivier y es la semilla de la serie de ficción que ahora presenta en Netflix.

La serie

El relato se centra en la experiencia con una acosadora y depredadora sexual que se llama Martha y está interpretada por la actriz Jessica Gunning, una aparentemente chica inofensiva y con sobrepeso que en realidad esconce un pasado delictivo por sus problemas mentales relacionados con el acoso. Martha aparecerá un día en el bar en el que Donny trabaja y él será simpático con ella, lo que comenzará la espiral de pesadilla para él. Donny, personaje interpretado por Richard Gadd se torturará por no haberle parado los pies a esta mujer desde un principio: “La gente tiene miedo de admitir que cometió errores, y creo que gran parte de los errores de los humanos se hacen para contentar a las personas”, como a él mismo le ocurrió en su momento, no quería ”molestar a alguien que era vulnerable”.

Donny se enamora de una mujer transexual, interpretada por Nava Mau, pero la relación se verá truncada por la obsesión de su agresora, que le tenía extremadamente controlado y fulminó cualquier posibilidad de continuar su proceso de autodescubrimiento sexual.

Aunque es la historia de una “stalker”, no se trata de manera tópica, si no que es una historia real y sincera en la que se aborda la obsesión, los desequilibrios emocionales, traumas y relaciones tóxicas.