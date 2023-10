Famosos que han denunciado a sus fans por acoso

Hemos recopilado estas 5 estancias en las que celebridades tuvieron que recurrir a los juzgados buscando protección por la obsesión de algunos fans.

No todo es maravilloso en el mundo de la fama como parece, pues el ser reconocido a grandes escalas podría tener consecuencias negativas, es un aspecto de las celebridades con el que deben de lidiar en algún caso. La lista de artistas y actores que han sufrido algún tipo de acoso por parte de sus seguidores en los últimos años es interminable. Miley Cyrus es un caso reciente, y de igual forma otras estrellas tuvieron que acudir a un juzgado para someter sus denuncias, explicadas a continuación.

Miley Cyrus

El acoso hacia la estrella no fue solo de un día. Alexander Kardalian, de 52 años, la llevaba acosando desde el 2018, cuando empezó a enviarle cartas desde la cárcel, dejando en claro su obsesión por Cyrus y su deseo de estar con ella. Según se explicó en el documento presentado ante la justicia de Estados Unidos, en estos escritos solía hacer comentarios de contenido sexual explícito, expresaba su intención de entrar en la casa de la artista, así como en otras ocasiones intentaba chantajearla pidiéndole dinero, según informa TMZ. En el escrito presentado ante el juez, Cyrus relata que este "comportamiento obsesivo" se intensificó a partir del verano de 2022, cuando Kardalian apareció en la puerta de su casa en Los Ángeles en dos ocasiones, siendo retirado por la seguridad de la intérprete.



Kardalian fue arrestado en diciembre de 2022 y estuvo en prisión hasta el verano del 2023, y volvió a aparecer en su propiedad en agosto. Esta situación llevó a la artista a solicitar una orden de alejamiento contra el individuo. La historia llega a su fin con la decisión del juez, quien ha aceptado la petición de la cantante y ha prohibido a Alexander Kardalian comunicarse con ella o asistir a cualquiera de sus conciertos o eventos públicos, con la instrucción de mantener una distancia mínima de 100 metros de la cantante, su vehículo, su casa y cualquier lugar donde se presente.







Billie Eilish

La estrella solicitó una orden de restricción en contra de Prenell Rousseau de 24 años, después de que haya ocurrido a su domicilio en repetidas ocasiones para obtener la atención de Eilish, y trató de entrar a su residencia en 7 ocasiones. “Mientras esperábamos a que llegara la seguridad, Rousseau se quedó en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro mientras continuaba entablando un monólogo periódico. Mi padre le pidió en repetidas veces que se fuera, pero él se negó”, explicó Eilish a los medios, después de que el juez le concediera la petición y obligar a su acosador a permanecer alejado al menos 182 metros de distancia.

Justin Bieber

El canadiense tuvo que soportar uno de los casos más locos y tenebrosos que se conocen, pues el individuo que le acosaba era un criminal convicto y no un seguidor obsesionado como suele suceder. En 2012, se descubrió un plan en el que el criminal planeaba raptarlo, castrarlo y deshacerse de él, debido a que se sentía ofendido después de que el artista no le respondía ninguno de los correos electrónicos que le había enviado.



El nombre del convicto es Dana Martin, quien cumplía cadena perpetua por asesinato y violación. Reclutó al ex recluso Mark Staake y su sobrino Tanner Ruane. Los tres planearon secuestrar y torturar a Bieber al término de un concierto en Nueva York, pero el mismo Martin delató el plan y la policía logró desmantelar el plan a tiempo para salvar la vida del artista.

Rihanna

La celebridad sufrió el acoso de un fanático con comportamiento obsesivo hacia la cantante, Steveland Barrow pasó toda la noche esperando a Rihanna en la puerta de su casa, aunque en realidad estaba confundido y esperaba en la puerta de la casa del vecino, llegando a robar objetos de esta vivienda pensando que eran pertenecientes a la estrella. Después de que Rihanna denunciara a su acosador, el juez le otorgó la orden de alejamiento, prohibiéndole estar a menos de 100 metros de ella, de sus propiedades y de su lugar de trabajo.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, una renombrada y talentosa actriz reconocida por su emblemático papel en la icónica serie "Friends", se ha visto confrontada con una situación angustiante y perturbadora en su vida personal. Después de su ruptura con Brad Pitt, fue víctima de un individuo obsesionado llamado Jason Peyton, quien ha pasado de ser un simple admirador a convertirse en un acosador. Ante esta inquietante amenaza, un tribunal del Estado de California ha tomado medidas drásticas emitiendo una orden de alejamiento para salvaguardar la integridad y seguridad de la actriz.



Es absolutamente atroz descubrir que el desequilibrado individuo ha llegado incluso a recorrer todo el país con el propósito escalofriante de forzar un matrimonio no consensuado con Aniston. Las autoridades de Santa Mónica han develado el verdadero peligro que Peyton representa para su vida. En un perturbador incidente, fue detenido en posesión de un arma blanca y múltiples notas de amor dirigidas exclusivamente a la actriz.









Estos episodios sirven como alarmantes muestras de cómo la fama puede atraer a individuos desequilibrados y obsesivos, generando una verdadera amenaza para la seguridad y bienestar de las figuras públicas.