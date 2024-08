Si eres fan incondicional de 'Los Bridgerton' esta serie de Netflix de 10 episodios no te dejará indiferente

Un trío de mujeres valientes protagonizan esta producción basada en la rebelión de Irlanda ocurrida a principios del siglo pasado.

Para aquellos que vieron Los Bridgerton y se quedaron con ganas de ver más series de época, esta preciada opción del catálogo de Netflix es la producción ideal, que además nos adentra en la historia independentista de Irlanda y sus protagonistas.



La serie en cuestión es Rebellion, estrenada con 5 episodios en 2016 y 5 episodios adicionales lanzados en 2019, detallando los momentos de la rebelión irlandesa sobre los británicos entre 1916 y 1922.

La historia nos muestra a May (Sarah Greene, de Normal People), Frances (Ruth Bradley, conocida por su papel en Ted Lasso) y Elizabeth (Charlie Murphy, de Happy Valley y Peaky Blinders), amigas provenientes de distintas clases sociales, además de trabajos y perspectivas aparentemente distintas.



Sus vidas tienen un giro radical con el inicio de la insurrección de pascua, relatando las vivencias durante los cruciales días del levantamiento y el período subsiguiente que transformó el futuro irlandés. No obstante, cabe señalar que la serie no logra proporcionar un mejor contexto de las motivaciones de los nacionalistas irlandeses que anhelaban liberar a su patria del control británico durante la Gran Guerra.



La serie presenta grandes contrastes entre clases sociales, y principalmente una reflexión de los comportamientos machistas que impulsaron a las tres amigas a unirse a la lucha y enfrentarse al dominio inglés. Las protagonistas se muestran decididas en circunstancias críticas, desafiando a los hombres en un período crucial de su historia, donde reiteran que ellas también deben de cambiar conforme cambian los tiempos.



La producción incluye rodajes en locaciones auténticas, incluyendo el Castillo de Dublín, el edificio postal y la intrigante cárcel de Kilmainham donde los cabecillas de la rebelión fueron ejecutados. Estos espacios genuinos aportan a la serie instantes inolvidables, al igual que la precisión en la vestimenta del período representado.

El reparto incluye además a un prestigiado elenco, con Brian Gleeson protagonizando al líder socialista del Ejército Ciudadano Irlandés Jimmy Mahon, Ian McElhinney y Michelle Fairley de Juego de tronos en el papel de los padres de Elizabeth, Lydia Mcguiness encarnando a la matriarca Peggy, entre otros actores destacados.



Se puede decir que esta serie se sitúa en el mismo periodo que Downton Abbey, pero con un enfoque más descarnado. Debido a que nos transporta a un acontecimiento crucial en la Europa del siglo XX, tenemos la oportunidad de aprender historia mientras nos entretenemos, además de admirar la figura de tres mujeres que lograron hacer frente y silenciar las actitudes machistas predominantes en aquel entonces.