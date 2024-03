¿Cómo saber si la píldora anticonceptiva me sienta mal? Síntomas

La píldora anticonceptiva puede funcionar bien o mal según cada mujer. Descubre cuándo sospechar de que algo no marcha bien.

Todo en la vida tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de la píldora, no solo es un método anticonceptivo fiable en un alto porcentaje, sino que te puede ayudar a reducir los dolores típicos de la menstruación. Incluso puedes tomar la píldora sin descanso para no tener sangrados cada mes.



El problema es que no todas las mujeres la toleran igual. Si tienes dudas sobre sus síntomas, a continuación hacemos un rpaso por los síntomas que te pueden hacer desconfiar de que algo no va bien.

Efectos secundarios de la píldora anticonceptiva

Si has empezado a tomar la píldora y solo notas cosas buenas, lo más probable es que te siente bien. Pero es importante que no bajes la guardia, porque los efectos secundarios pueden aparecer en cualquier momento. Si bien es cierto que suelen aparecer ya al principio, al poco de empezar, pero cada mujer es un mundo.

Principales efectos secundarios de la píldora:

Sangrado entre períodos : es completamente normal al principio hasta que tu cuerpo se adapta a esta nueva mecánica, pero puede ser molesto. No obstante, no te preocupes, porque no todas las mujeres lo sufren.

: es completamente normal al principio hasta que tu cuerpo se adapta a esta nueva mecánica, pero puede ser molesto. No obstante, no te preocupes, porque no todas las mujeres lo sufren. Náuseas : al principio puede dar un poco de náuseas a algunas mujeres, por eso es recomendable tomarla con algo de comida. Por ejemplo, con el desayuno o con la comida del mediodía. Si las naúseas son importantes, háblalo con el ginecólogo.

: al principio puede dar un poco de náuseas a algunas mujeres, por eso es recomendable tomarla con algo de comida. Por ejemplo, con el desayuno o con la comida del mediodía. Si las naúseas son importantes, háblalo con el ginecólogo. Retención de líquidos y aumento de peso : aunque no hay una relación clara entre la píldora y engordar, hay mujeres que lo notan, porque podrían causar retención de liquidos y sentirte más hinchada y pesada.

: aunque no hay una relación clara entre la píldora y engordar, hay mujeres que lo notan, porque podrían causar retención de liquidos y sentirte más hinchada y pesada. Migraña : al producirse cambios en las hormonas, puedes sufrir más dolores de cabeza de lo normal. Puedes probar con píldoras con dosis más bajas de estrógeno y progesterona.

: al producirse cambios en las hormonas, puedes sufrir más dolores de cabeza de lo normal. Puedes probar con píldoras con dosis más bajas de estrógeno y progesterona. Menor libido: otra contra de la píldora, es que puede reducir la libido y afectar al deseo sexual. No le pasa a todas las mujeres, pero a veces sucede.

Estos síntomas pueden ser muy leves o graves según cada mujer. Hay mujeres que no notan ningún efecto secundario -salvo la retención de líquidos que suele ser algo generalizado-, pero hay otras a las que les sienta muy mal y tienen que optar por otros métodos anticonceptivos.

¿En qué casos dejar de tomar la píldora inmediatamente?

Hay varios avisos de que la píldora no sienta bien y que debes dejar de tomarla:

Dolor abdominal fuerte

Dolor en el pecho y d ificultad para respirar

Dolores de cabeza fuertes

Visión borrosa

Hinchazón o dolor en piernas y muslos

Si ves que algo no va bien, es importante que dejes de usarla y acudas de inmediato al ginecólogo a que te lo mire. Es posible que te recete una alternativa que te pueda ir mejor o te hable de otro método.



Ten en cuenta que la píldora no siempre es aconsejable para todas las mujeres. Por ejemplo, no se recomienda en mujeres fumadoras de más de 35 años, con hipertensión no tratada, con enfermedad cardíaca o antecedentes de cáncer de mama.

