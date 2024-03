Infusión de cola de caballo, ¿el mejor aliado natural contra la retención de líquidos?

No estás sola frente a los edemas. La cola de caballo es un gran remedio natural.

La infusión de cola de caballo prácticamente no necesita presentación. Es una de las más populares y consumidas por todos sus beneficios, principalmente porque es un gran remedio casero contra la retención de líquidos, que puede ser muy molesta para las mujeres. A continuación analizamos sus beneficios, si hay que tener alguna preocupación a la hora de consumirla y cómo nos puede afectar a la salud. Sal ahora mismo de dudas.

Cola de caballo, una gran aliada contra la retención de líquidos

La cola de caballo es una planta que habitualmente se consume en infusiones. Es un ingrediente natural que puede ayudar a combatir la retención de líquidos, principalmente gracias a contar con flavonoides, sapónidos y potasio.



Su consumo regular puede proporcionar una acción diurética y depurativa, además de favorecer la acelebración del metabolismo. También puede eliminar mediante la orina sustancias nocivas del organismo, por lo que con su consumo puedes notar que vas más al baño de lo habitual.

¿Tiene alguna contraindicación?

No existen suficientes estudios que determinen si es o no segura durante el embarazo o la lactancia, por eso es mejor evitarla. Tampoco se recomienda para personas alérgicas a la zanahoria o a la nicotina, con gastritis o en el caso de personas con problemas cardíacos o hipertensión.



Si vas a consumirla de manera regular para disfrutar de sus beneficios y reducir la retención de líquidos, puedes consultarlo con tu médico de confianza previamente para quedarte más tranquila.

¿Cómo tomar la infusión de cola de caballo?

Los sobres de infusión de cola de caballo los puedes comprar listos para introducir en el agua, aunque también lo encontrarás a granel en los herbolarios. Luego, dejas que actúe un par de minutos en el agua y ya puedes empezar a consumirla.



Además, es una infusión que se puede consumir fría o caliente, como desees. También puedes probar recetas alternativas para maximizar sus beneficios, como por ejemplo con jengibre.

¿Sola o acompañada?

A bote pronto, el sabor de la infusión de cola de caballo te puede resultar muy amarga. Es posible que no te guste nada su sabor. Sin embargo, en los supermercados y herbolarios encontrarás infusiones con varios ingredientes, entre los cuales está la cola de caballo, pero que están más ricas.

¿Cuántas tazas se pueden tomar al día?

No es recomendable consumir más de dos o tres tazas de cola de caballo al día. Además, lo ideal es consumirla entre horas, no con las comidas. Por ejemplo, puedes tomar una a media mañana y otra a media tarde, como te siente mejor o más te apetezca según tus hábitos.



Al cabo de varios días tomándola deberías empezar a disfrutar de sus beneficios. Pero ojo, no es recomendable consumirla por más de 6 semanas consecutivas.



La alternativa es tomarla en cápsulas, pero siempre comentándolo previamente con tu médico. Al hacerlo, puedes ver reducida la retención de líquidos que a menudo se produce en tobillos y en muñecas, por lo que en cápsula o en té puede ser una opción natural muy interesante.

¿Te ha quedado alguna duda sobre la infusión de cola de caballo? Sin duda, puede ser una gran amiga para luchar contra la retención de líquidos.