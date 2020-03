Iniciamos el mes de abril con los planetas Júpiter y Plutón en conjunción en el signo Capricornio. Esto se dará el día 4 y el día 5 con una triple conjunción natural de alineación que involucrará a los planetas Saturno, Plutón y Júpiter. De ella se cree que ha influido en eventos bélicos del planeta Tierra. Se trata de un movimiento estelar que puede afectar a todas las personas, y debemos considerar que se trata de un evento astrológico clave dentro de la vida de todos los seres hu

A través de la historia, la presencia de la triple conjunción ha ocasionado crisis que causan problemas a nivel político, trastornos económicos y tensiones sociales. La triple conjunción 2020 es un proceso que está en marcha prácticamente desde el año 2008, cuando Plutón hizo su entrada en Capricornio, justo cuando estalló la crisis económica a nivel mundial. Pero el corazón o centro del proceso llega en el período de diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020.



El día 7 de Abril se dará el Perigeo lunar (tercera superluna llena en el signo de Libra). Esta lunación será muy fuerte (y la segunda superluna del año), porque el Sol desde Aries y la Luna desde Libra (oposición) realizarán un aspecto tenso hacia Júpiter y Plutón en Capricornio. Provocará que los deseos pasados y viejas estructuras luchen por sostenerse. Deberemos construir desde el propio deseo los objetivos por venir, pero a la vez habrán de tenerse en cuenta a otras personas (especialmente al socio o la pareja). Será un gran aprendizaje. Para eso hará falta diálogo y consenso. Las tensiones se verán acrecentadas si alguien toma una postura radical e inflexible con respecto a algún asunto. Lo importante es ver la estructura en común que tenemos y que permitirá el desarrollo de sueños y metas comunes, si podemos negociar y considerar otro punto de vista. Serán días para estar en conexión con lo armónico, lo bello, para soltar la lucha y ver que la capacidad de equilibrio reside en el interior de cada uno.



Los días 22 y 23 de Abril habrá lluvia de estrellas, las llamadas Líricas. Recibe este nombre de la constelación de la Lira, que procede de las partículas que deja a su paso el cometa Thacher, que visita el Sistema Solar cada 415 años. El día 24 Abril se producirá una máxima elongación del planeta Venus en Géminis. El fenómeno tendrá su pico máximo en el atardecer del 24 de Abril, pero el planeta Venus tendrá un mes de lo que algunos denominan «noches gloriosas».



El planeta más cercano a la Tierra (Venus) presenta su mayor grado de «Elongación» aparente con el Sol, por lo que brillará con intensidad varias horas antes de ponerse por el occidente. En esta ocasión, nuestro vecino se situará muy cerca de las estrellas, las siete hermanas (las Pléyades, constelación de Tauro), algo que se volverá a repetir dentro de seis años. Por otra parte, el ingreso del Sol en Tauro centrará el foco en el potencial creativo, el contacto con la naturaleza y la adquisición de bienes materiales.

Aries

Aries, el día 11 de abril el planeta Mercurio ingresa en tu signo. Este te influirá a ser tremendamente franco y a tener confianza en tus propias ideas con autoafirmación, poder de decisión, rapidez de pensamiento y espontaneidad. La parte mala es que tendrás dificultades de concentración. Aumentará en ti el gusto por los debates y la provocación, lo que podrá conducirte a conflictos. Aunque el Sol reina en tu signo hasta el día 18 de Abril, debes de reflexionar antes de hablar, ya que tu impulsividad te dejará mal ante los demás, y la pareja o familiares serán los más perjudicados. Ten paciencia y deja pasar el tiempo en calma.

Tauro

Tauro, el día 19 el Sol ingresará en tu signo, lo que te hará ser más pragmático y con sentido común. Te otorgará perseverancia. Aumentará en ti el ser y pensar en los valores conservadores, pero aumentará la poca flexibilidad y el criterio de posesividad sobre personas y objetos. El foco se centra en el potencial creativo, el contacto con la naturaleza y la compra de bienes materiales, en especial, de inmuebles, joyería y obras de arte. ¡Disfrútalo!

Géminis

Géminis, el día 3 de Abril el planeta Venus ingresa en tu signo, y Mercurio y Neptuno, en conjunción con el signo Piscis, otorgarán emocionalmente mucha simpatía, frivolidad y distancia emocional ante los problemas que se te presentan. Estarás dispuesto a flirtear y coquetear, y sentirás un creciente deseo de diversión; eso te traerá amistades y relaciones estimulantes. Es posible aprovechar esta alineación para promover un pensamiento más elevado o altruista o, por el contrario, ser atrapado en confusiones, engaños, dispersión mental, exceso de credulidad y fantasía. Cuidado con los triángulos amorosos: es peligroso.

Cáncer

Cáncer, el día 7 de Abril tu planeta regente (Luna) será la tercera superluna llena del año en Libra. Va a favorecerte en equilibrio mental y emocional, y será muy práctica para solventar cualquier problema que te surja. En el plano laboral, Mercurio estará transitando tu Casa X del 11 al 27 de abril, lo que se traduce en oportunidades profesionales dentro del entorno habitual de trabajo, espacios alternativos y oportunidades que serán muy productivas. Para las parejas, el inicio de la retrogradación de Plutón en tu Casa VII el día 25, puede incentivar los celos, la desconfianza y las luchas de poder en la relación. Así que, dicho esto, es aconsejable fortalecer la comunicación.

Leo

Leo, la superluna llena en Libra del día 7 tocará tu Casa III. Será la oportunidad de reconciliación con personas del entorno cercano. Para los solteros, la entrada del planeta Venus en la Casa XI de tu signo el día 3 activará la vida social. Encuentros con amigos y colegas, a distancia y por Skype, al igual que la participación en actividades culturales, pueden constituir al romance en estos tiempos duros que corren. En el plano laboral, tenemos otra conjunción, esta vez entre Júpiter y Plutón el día 4 de abril en tu Casa VI. Esta configuración centrará la atención en tu crecimiento profesional, pero será preciso realizar cambios, desprenderse de lo conocido y dar paso a lo nuevo. ¡Ánimo!

Virgo

Virgo, durante la superluna llena del día 7 el panorama afectivo no será brillante, pero sí al menos tolerable. Luego, el clima se tornará cada vez menos respirable. Los Virgo percibirán la existencia de barreras que le impedirán llegar al corazón de quienes aman. Estarán poco receptivos y comunicativos, y sabrán expresar mejor sus sentimientos en el plano sexual. Sin embargo, su carácter puede jugarles una mala pasada y llevarlos a situaciones límite. Saturno pondrá obstáculos y esto contrariará el carácter de Virgo, propenso a ordenar su vida. Cuando el Sol transite en Tauro a partir del día 21, la situación mejorará y estos nativos retomarán su ritmo de vida normal. ¡Paciencia!

Libra

Libra, el día 7 de Abril se dará la tercera superluna llena en tu signo. Esto va a provocar que los deseos pasados y viejas estrategias quieran mantenerse. Querrás construir tus objetivos, pero teniendo en cuenta al socio o a la pareja. Será un gran aprendizaje. Las tensiones se verán acrecentadas si tomas una postura inflexible en algún conflicto. Importa ver los planes en común que tienes y que permitirán el desarrollo de sueños y metas. Días para estar en conexión con lo armónico, lo bello, para soltar la lucha y ver que la capacidad de equilibrio reside en el interior de cada uno. Aprovéchala lo más que puedas. ¡Suerte!

Escorpio

Escorpio, el planeta Marte se estacionará en un ángulo hostil, desde el cual generará agresiones entre los integrantes del núcleo familiar. A partir del día 6, ya liberado de esta influencia poco cordial, te verás afectado por el mismo planeta de forma muy positiva. Desde esta fecha, la conquista amorosa ocupará un primerísimo plano. La primera semana del mes disfrutarás la superluna llena, y esta hará del diálogo amoroso tu arma más eficaz para conquistar a quien acelera el latido de tu corazón. En cambio, podrás convertirte en un cazador que intentará alcanzar a su codiciada presa para vivir con ella fogosos encuentros íntimos.

Sagitario

Sagitario, la superluna llena del día 7 va a regalarte momentos de equilibrio mental para gestionar los conflictos. En el terreno romántico lograrás relaciones duraderas y satisfactorias con Aries, Leo y Acuario. Laboralmente te manejarás con mucha posibilidad de desarrollo personal, y deberás evaluar cuáles son los más convenientes y actuar sin dudar. La economía mejorará para aquellos que trabajen de forma independiente. En la segunda quincena deberás tomar alguna decisión, en algunos casos, apresurada. Plutón te brindará claridad mental y hará que replantees tu vida y eleves tus metas espirituales. ¡Mucho ánimo!

Capricornio

Capricornio, el día 4 de Abril los planetas Júpiter y Plutón estarán en conjunción en tu signo. Te ayudará a mantener ética personal y actuar de forma correcta, y garantizará el avance de tus objetivos a mediano y largo plazo. También existe un gran potencial de transformación (interna y externa) que puedes canalizar en tu camino profesional. El día 25 se inicia la retrogradación de Plutón en tu signo, lo que despertará los sentimientos que se encontraban ocultos. Pero existe un conflicto entre mantener la vieja línea de acción o implementar nuevas alternativas, cuyo objetivo de fondo es acercarte a tu verdadero propósito o misión. ¡Animo!



Acuario

Acuario, la superluna llena del día 7 te fortalecerá lo suficiente como para que estés en condiciones de consolidar tus proyectos en el campo laboral. Durante la primera semana del mes, fortalecerás tu liderazgo, y a partir del día 12, por acción del planeta Venus, la creatividad se convertirá en el pilar que sostendrá tu crecimiento profesional. A lo largo de todo el período, tus palabras te ayudarán a resolver dificultades y tus interlocutores te brindarán amplia confianza. Las emociones adquieren solidez sin perder su preciosa libertad interior, ya que Saturno en Sagitario te dará la seriedad para llevar a cabo lo que deseas en el amor.



Piscis

Piscis, el día 3 de abril los planetas Mercurio-Neptuno, en conjunción en tu signo, te harán ser más idealista. Es posible aprovechar esta alineación para promover un pensamiento más elevado o altruista o, por el contrario, ser atrapado en confusiones, engaños, dispersión mental, exceso de credulidad y fantasía. La superluna llena del día 7 en el signo de Libra te hará ver con más claridad asuntos laborales pendientes, que estaban aparcados en el olvido y ahora salen a la luz. Entenderás que sin esfuerzo no habrá éxito y darás los pasos necesarios para recuperar la estabilidad perdida. No te demores donde no hay ninguna salida.

