iniciamos el mes con la transición de nodos lunares, que salen de Cáncer y Capricornio y entran en los signos de Géminis y Sagitario el día 5 de Mayo, donde rastrean su camino serpentino hasta el 18 de Enero 2022. El nodo norte en Géminis apunta hacia nuevas opciones y crecimiento, deseos ambiciosos y absorción de nuevo material. En contraste, el nodo sur en Sagitario revela problemas viejos y familiares que necesitamos digerir, descomponer, cosechar y liberar.

Para los días 6 y 7 de Mayo llegará la lluvia de estrellas Acuáridas. No es demasiado espectacular, pero tiene su origen en uno de los cuerpos celestes más célebres del mundo: el cometa Halley. Aunque se puede ver desde casi todo el mundo, en este caso se trata de un fenómeno especialmente visible desde el hemisferio sur.



También tendremos luna llena el día 7 de Mayo en el signo de Escorpio. Será la cuarta y la última de las superlunas del año. Atravesamos uno de los momentos de mayor intensidad emocional y física del año: el plenilunio en Escorpio. Sumado con Júpiter, al costado de Plutón, agranda lo reprimido y lo oculto, por lo que pueden salir a flote emociones tapadas durante muchos años, tensiones familiares, viejos rencores, iras o envidias para ser transmutados, reconocidos y aceptados como parte de lo humano.



El día 10 de Mayo se inicia la retrogradación de Saturno en Acuario. Saturno retrógrado en Acuario alude a atender las propias responsabilidades y examinar los elementos de contraste que impiden la construcción de límites sanos, la preservación de la individualidad/originalidad, el desarrollo de vínculos sociales positivos y la consecución de los sueños. Se trata, así, de un buen momento para dejar atrás vicios y malas costumbres, para no arrastrarlos como un lastre que no lleva a ningún lugar.



El día 13 de Mayo se inicia la retrogradación de Venus en Géminis. Es un momento de reencuentro con exparejas y viejos amigos. Tener la oportunidad de perdonar o perdonarnos no significa permitir la entrada de personas poco confiables. Los movimientos en asuntos económicos, retrasos en procesos de crédito, financiamiento, cambios sentimentales y creativos precisan un acercamiento diferente para avanzar al siguiente nivel. Hay que reconocer hacia dónde apunta nuestro deseo de crecimiento y cómo adoptar una actitud más flexible.



El día 14 de mayo se inicia la retrogradación del planeta Júpiter en Capricornio, lo que generará una gran pausa interna. Apreciaremos el momento presente y sabremos identificar la presión que ejerce el «deber ser» en contraposición con lo que de verdad queremos. Es posible crear un camino propio más allá de lo que impone la sociedad. Es una buena temporada para cuestionar la idea personal de éxito y todo aquello que involucra la misión de vida, también la proyección de la carrera profesional. Debes cortar con el estrés y la ansiedad.

Aries

Aries, la superluna del 7 de Mayo provocará que salgan a flote emociones tapadas por años, tensiones familiares, viejos rencores, iras o envidias para ser transmutados. Así, te volverás un volcán en erupción permanente. El exceso de valentía podría hacer que te volvieses arrogante y prepotente, y provocar así conflictos innecesarios que pueden tornarse en tu contra. La retrogradación del planeta Júpiter en Capricornio del día 14 generará en ti un bloqueo emocional, que te vendrá bien para reflexionar, sacar lo toxico de tu vida y tratar de solucionar problemas, ya que la mayoría de ellos los has creado tú mismo. ¡Sé humilde!

Tauro

Tauro, el mes de Mayo será un inicio de mes beneficioso para tu autoestima elevada. Te ocuparás de tu bienestar personal invirtiendo en tratamientos de belleza, así como en renovar y ordenar tu guardarropa. La superluna llena del día 7 será un valiosísimo estimulo: estarás en óptimas condiciones para poner en marcha más de un proyecto a nivel profesional o de estudios. Pero hay que tener en cuenta que el planeta Marte podría desdibujar esta atmósfera tan propicia con su estacionamiento en la Casa XII, así que la paciencia será una muy buena aliada para conseguir los propósitos y llevarlos a cabo. ¡Ánimo!

Géminis

Géminis, el día 3 de Mayo, Venus en Géminis entrará en cuadratura con Neptuno en Piscis. Ese movimiento te advierte de que, si has de tomar una decisión sentimental, asegúrate de valorar los hechos con apego a la realidad y no según lo que sueñas. El 11 de Mayo Mercurio ingresará en tu signo y eso te otorgará un gran ingenio y rapidez de pensamiento. El 20 de Mayo el Sol ingresa en tu signo y disfrutarás de nuevas ideas. Para hacer planes es necesario enfocarse en los mismos. Al dividir la atención en diversos asuntos, desperdiciarás energía y te tomará más tiempo avanzar. ¡Suerte!

Cáncer

Cáncer, el mes de Mayo lo inicias con una superluna llena el día 7. Vendrán a tu mente recuerdos familiares y saldrán a flote emociones tapadas por muchos años, tensiones familiares, viejos rencores, iras o envidias. El día 28 el planeta Mercurio ingresará en tu signo y te sentirás con una elevada percepción del entorno y sensibilidad. Expresarás tus ideas con amabilidad hacia ti mismo y terceros. Tendrás que evitar tomar los juicios de otros como algo personal. Si te sientes cansado o saturado, aléjate de individuos o situaciones que parezcan drenar la energía. Presta atención ante patrones de comportamiento pasivo-agresivos. ¡Piensa en ti y cuídate!

Leo

Leo, el inicio del mes te sorprenderá con envidias entre amigos, que crearán una atmósfera desagradable. Es lo que te trae la superluna llena del día 7. Asimismo, en el plano profesional se dará una comunicación desafortunada entre colegas y superiores, que no se avienen a ser menos egocéntricos. Por fortuna, a partir de la segunda semana todo cambiará para mejor. Entre los días 7 y 14 vivirás experiencias muy satisfactorias en el terreno amoroso. En cambio, una vez iniciada la segunda quincena, Marte volverá a hostigar a Venus y las relaciones románticas entrarán en un cono de sombras. Relaciones clandestinas pondrán en riesgo la pareja. ¡Mucha prudencia!

Virgo

Virgo, la superluna llena del día 7 te otorgará poder de decisión y tendrás frente a ti dos opciones, según sea tú grado de buena suerte. En algún momento tus socios o pareja se agobiarán con conductas agresivas o podrás contar con el apoyo de esas mismas personas, que se encargarán de inyectar una cuota extra de entusiasmo. La segunda semana resultará óptima para el amor. Una sexualidad potenciada reconfortará a quienes ya estén en pareja y favorecerá la concreción de vínculos estables. El día 30 de Mayo la luna estará en cuarto creciente en tu signo, lo que potenciará el espíritu creativo, la necesidad de hacer planes y organizar asuntos del pasado.

Libra

Libra, iniciarás el mes con buenas influencias que intensificarán tu rendimiento laboral gracias a la presencia de Marte en tu Casa VI. De ahí que contarán con una vitalidad desbordante que, sin embargo, le restará dedicación al estudio. Con el emplazamiento de Venus en la Casa X en el día 8, la vida profesional dará un vuelco favorable. A partir de entonces, se destacarán tus logros. El día 26, el asteroide Juno iniciará trayectoria directa en Libra. Está asociado a la claridad y términos de negocios. Habrá nuevos acuerdos, contratos de trabajo, un amor serio, planes de boda, crear un hogar, reencuentros amorosos…

Escorpio

Escorpio, la superluna llena del día 7 de Mayo en tu signo te incitará a salir hacia afuera y manifestarte ante cualquier situación que se te presente. Te otorgará valentía y poder para solventar los problemas del pasado, que vuelven a dar la cara, y no estás dispuesto a dejarlos pasar sin hacer nada. En temas amorosos saldrán emociones de la juventud, como es el enamoramiento pasajero y la pasión. Aun así, les prestarás atención, ya que se despertará en ti la ilusión de vivir ese tipo de aventura. Podrá haber malos entendidos con la pareja actual y peleas. Eres un volcán en erupción permanente que necesita amor para vivir. ¡Suerte!

Sagitario

Sagitario, inicias el mes con la transición de nodos lunares en tu camino hasta el 18 de Enero de 2022. El nodo sur en tu signo revela problemas viejos y familiares que reaparecen y que necesitas digerir, descomponer, cosechar y liberar. Será todo un cúmulo de emociones que tendrás que tratar de controlar por tu bien, ya que el sistema nervioso podría jugarte una mala pasada. La superluna llena del día 7 fortalecerá tu interior, colocando todas las energías y llevándolas al punto justo de equilibrio físico y mental. Irradias magia para el sexo opuesto y eso te convertirá en la candidata perfecta para un posible amor.

Capricornio

Capricornio, la superluna llena del día 7 te otorgará determinación en el campo amoroso y pasional. No serás el plan B y defenderás tu sitio en el corazón de alguien. El día 14 se inicia la retrogradación de Júpiter en tu signo y necesitarás una pausa interna para apreciar el momento presente. Identificarás la presión que ejerce el «deber ser» en contraposición con lo que de verdad quieres. Es posible crear un camino propio más allá de lo que impone la sociedad. Será buena temporada para cuestionar la idea personal de éxito y aquello que involucra la misión de vida, la proyección de la carrera profesional.



Acuario

Acuario, el día 10 de Mayo se inicia la retrogradación del planeta Saturno en tu signo. Este movimiento planetario alude a atender tus propios quehaceres cotidianos y tratar de ver en tu interior los motivos que te impiden llevarlos a cabo. Preservarás tu libertad a la hora de hacer nuevas amistades, pero sobre todo harás todo lo posible para llevar a cabo la consecución de tus sueños. Saturno, llamado también Maestro del Karma, ordena cada cosa en su lugar y será el que en tiempos difíciles te enseñe que el amor incondicional existe y que quien no lo valora y respeta lo pierde; este se esfuma y difícilmente volverás a encontrarlo.

Piscis

Piscis, el día 3 Venus en Géminis en cuadratura con Neptuno en tu signo te otorga inspiración artística. Si debes tomar una decisión sentimental, asegúrate de valorar los hechos según la realidad y no lo que sueñas. El día 13 Marte ingresa en tu signo, y viene a enseñarte que debes fluir con la situación sin enfrentarla con violencia. Sé amable contigo mismo y con terceros. Dedica tiempo a las metas de tu vida. El día 22, Mercurio en Géminis en cuadratura con Neptuno en tu signo te muestra que las mentiras tienen patas cortas; evítalas. No subestimes el valor de tus logros y confía en quien eres. ¡Mucho ánimo!