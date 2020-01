Horóscopo enero 2020: descubre cómo iniciarás la década según los astros

El 2020 ya está aquí y con él llega el comienzo de una nueva década. ¿Quieres saber cómo será su inicio para ti? No te pierdas el horóscopo del mes de enero.

Artículo redactado por Tarot Sophie 806 51 62 47

Queridos amigos, los días 3 y 4 de enero de 2020 tenemos todo un espectáculo en el firmamento, con la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas, que se dará con la luna en cuarto creciente y en el signo de Aries. El día 10 de enero disfrutaremos del eclipse penumbral de luna siendo el primero de los cuatro eclipses lunares penumbrales de 2020. Antes de pasar al horóscopo de enero, te contamos más sobre este fenómeno y cómo puede influirte.



Tu navegador no puede mostrar este vídeo

A nivel personal, los eclipses de luna movilizan cuestiones emocionales, son un énfasis en determinada energía y tienen un impacto profundo sobre las aguas de nuestro inconsciente. Esto influye en los sueños, en el cuerpo (sobre todo los líquidos y el sistema hormonal), en las emociones y en la fluidez con la que las expresamos. En estos momentos estarán a flor de piel cuestiones que permanecían ocultas, guardadas, pero que estaban ahí de alguna manera. Sentirlas y sacarlas afuera nos permitirá caminar más livianos por la vida.



Hay que señalar que muchas veces los días posteriores son los que aclaran ese movimiento interior que ocurre en las horas cercanas al eclipse, y mucho depende de la predisposición interna. Eclipse visible en Europa, África, Asia y Australia. El día 12 enero 2020: conjunción Saturno Plutón en Capricornio. El 12 de enero del año 2020 ocurrirá una alineación muy importante desde el punto de vista astrológico. Se trata del encuentro entre los planetas Saturno y Plutón en el grado 22° del signo de Capricornio. Esta unión se da cada 33 años, y se le sumará en este caso, el planeta Júpiter, en el mes de abril de 2020.



"La conjunción de Saturno y Plutón se viene sintiendo socialmente con un gran descontento y con un gran colapso de estructuras que ya son obsoletas, viejas, tiránicas. Y esto mismo que se siente por fuera, ocurre por dentro. Sobre todo, en el mundo laboral, en donde tanto tiempo personal usamos".



Sabemos que el tiempo es regido por Saturno, y cada vez aumenta más la consciencia de la finitud de ese tiempo y de que cada minuto que pasa no regresa. Plutón abrirá para muchas grandes frustraciones por no poder realizar sus deseos y sentirse encarcelados, sintiendo el tiempo pasar y viendo poco progreso".

Estas cuatro conjunciones Júpiter-Saturno en el mes de abril en el signo de Acuario, señalan la transición a la famosa Era de Acuario; a la par que el equinoccio de primavera deja de apuntar a Piscis y empieza a apuntar a Acuario. A finales de 2020 y principios de 2021, Júpiter y Saturno conjuntan en los primeros grados de Acuario. Y comienza la era de Acuario. Ahora sí, ¡os animo a leer el horóscopo mensual!



Aries (21 marzo -20 abril)

Aries, empiezas el año con melancolía por recuerdos pasados. El eclipse penumbral de luna del día 10, hará que te sientas con la necesidad de sacar a la luz viejos problemas, nunca solucionados y ahora es el momento. Los cambios más notorios vendrán en el terreno laboral. Vas a estar con las emociones a flor de piel, ya que la conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Capricornio, va a provocar en ti un estallido de sensaciones, que salpicará a los demás. Las frustraciones del pasado volverán a tu pensamiento, provocando en ti nostalgia de no haber conseguido tus propósitos, pero en cambio verás realizados otros que ni esperabas.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tauro, este mes de enero te trae estabilidad económica. Con el eclipse penumbral de luna el día diez, vas a recibir una buena noticia respecto a tu trabajo, sentirás como se te aprecia por lo que haces. A pesar de los acontecimientos saldrá el lado negativo del subconsciente, ya que la conjunción entre el planeta Saturno y Plutón te trasmitirá que el tiempo pasa sin acontecimientos extraordinarios en tu vida y, claro con lo exigente que eres, no verás nada positivo en estos días. Así que te aconsejo que procures entretener tu mente mientras pasa la tormenta, así se te hará más corta y menos cargante de energías negativas.

Géminis (22 mayo -21 junio)

Géminis, un nuevo año comienza para ti con grandes dudas a nivel laboral. El eclipse penumbral de luna del día 10, trae a los de tu signo grandes cambios en la familia: o bien entran nuevos miembros o puede que alguno de ellos se marche para siempre. Este mes no será el mejor del año para ti, pero al menos vas a sacar toda la fuerza que tienes, para tratar de ayudar en lo que puedas a tus seres queridos. La conjunción de los planetas Saturno y Plutón el día 12 provocará en ti una tormenta de rebeldía, haciendo así que cambies de actitud ante la vida y te despidas de ciertas personas que te asfixian en tu día a día. Ya no puedes más.

Cáncer (22 junio - 22 julio)

Cáncer, este mes será para ti muy gratificante a nivel familiar ya que te sentirás ayudado por los que te quieren. El eclipse penunbral de luna del día 10 te traerá alguna buena sorpresa económica o material. En el amor tendrás muchas dudas ya que esta luna turbia tu mente y te hará ver humo donde no lo hay. Este mes tendrás que tener cuidado con la salud ya que, con la conjunción entre los planetas Saturno y Plutón del día doce, te sentirás en contra de lo evidente sobre tu salud. Es decir, no querrás aceptar los cuidados a seguir por orden del doctor y provocarás un caos antes de rendirte y tomarte tus circunstancias con más seriedad. Tranquilo todo pasa, ¡menos mal!

Leo (23 julio -22 agosto)

Leo comienzas el año lleno de incertidumbre a nivel profesional. Con el eclipse penumbral del día diez, tendrás la oportunidad de cambiar de trabajo, eso sí, debes de estar atento a esta oportunidad, ya que no se te presentará de nuevo. En el amor verás ante ti tus deseos realizados, pero con esta luna no visualizarás haberlo conseguido. Para el día 12, con la conjunción de los planetas Saturno y Plutón, se generarán unas energías muy negativas en tu entorno que no te permitirán solucionar ningún problema en estos días. Te aconsejo que pidas ayuda antes de que el caos te trague, provocándote ansiedad. ¡Mucho ánimo!

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo este nuevo año comienza para ti con grandes planes, los tienes visualizados y planificados, otra cosa es que lleguen a buen término ya que la impaciencia y los eventos astronómicos de este mes, provocarán en ti confusiones mentales. Con la conjunción de los planetas Saturno y Plutón en el signo de capricornio del día 12 y sus energías tormentosas, se nublarán todas las expectativas que tenías puestas en la pareja actual, no entendiendo porque pasan estas cosas, ya que parte de tus planes tienen que ver con él o ella. Sentirás que vives en una cárcel de cristal en la que por más que lo intentas, no llegas ningún lugar y no progresas. ¡Levántate y sigue tu camino!



Libra (23 septiembre -22 octubre)

Libra este mes de enero y con el eclipse penumbral de luna el día diez, cambia tu suerte para bien en el terreno laboral. Si eres empresario, te sorprenderán nuevos clientes, si tienes negocios, harás nuevos y fructíferos tratos y si trabajas por cuenta ajena, lo más posible es que se reconozca tu valía y asciendas de categoría. Aun así, te sentirás algo deprimido ya que la conjunción de los planetas Saturno y Plutón en el signo de Capricornio te volverá algo más huraño socialmente causándote algún tropiezo con los más allegados a ti. En cuestiones legales este mes, tendrás novedades, movimientos y empezarás a verle el final, ¡por fin!



Escorpio (23 octubre - 22 noviembre)

Escorpio, entrando el nuevo año recibes buenas noticias en el terreno laboral. Quizá el eclipse penumbral de luna del día 10 es el que te sorprende con cambios importantes en tu trabajo, sobre todo en lo económico. Podrás hacer planes de algún viaje importante y disfrutar el resto del año. La conjunción de los planetas Saturno y Plutón, provocará en ti un cumulo de emociones que te arrastrará a cometer algún error en el terreno sentimental amoroso. Mi consejo es que tengas especial cuidado con quien te relacionas, ya que puede acarrearte algún problema y resentirse tu salud sin darte cuenta. ¡Mucho cuidado!

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario este mes de enero será importante para ti en temas de salud, pruebas e intervenciones ineludibles. Con el eclipse penubral de luna del día diez, se verán reflejados temas laborales que ya estaban dormidos y con este movimiento planetario saldrán a la luz provocando obstáculos solucionables. También será uno de los meses del año en que más actividad ejerzas. El día 12 transcurrirá la conjunción de los planetas Saturno y Plutón y entre este movimiento y el eclipse, tendrás las emociones a flor de piel. Sobre todo, en el amor ya que por mucho que huyas, él te encontrará y provocará sentimientos jamás vividos.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Capricornio, verás recompensados tus esfuerzos a nivel laboral nada más entrar el año nuevo. Los grandes cambios que te trae este mes de enero no solo vienen aferrados al eclipse penumbral de luna del día 10, sino que el día 12 la conjunción de los planetas Saturno y Plutón se dará en Capricornio, tu signo. Este movimiento planetario te otorgará con una gran lucidez en tu trabajo, visualizarás cualquier cambio y te atreverás a provocar esa transformación que tanto deseas en todos los niveles de tu vida. Vas a ser implacable con tus enemigos y tendrás oportunidad de ajustar cuentas de heridas abiertas en temas relacionados con el amor. ¡Bien!

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Acuario, el año comienza para ti con grandes frustraciones a nivel sentimental, amoroso o familiar. El eclipse penunbral de luna del día 10 vienen a emborronar tu mente y tu espíritu, más no podrás luchar contra tus emociones. Vas a esconderte tras el trabajo y tendrás tanto como quieras y te vendrá bien como terapia. La conjunción del día 12 entre los planetas Saturno y Plutón en el signo de Capricornio, te van a otorgar lucidez para ver dentro de tu propio ser y se desatará en ti una tormenta de emociones que pondrá alas en tus pies. Vas a necesitar abrir viejas heridas para curarlas como es debido. Y lo conseguirás. ¡Suerte!

Piscis (20 febrero - 20 marzo)

Piscis, este año nuevo para ti comienza con tranquilidad familiar y vistas al futuro laboral. El eclipse penumbral de luna del día 10 te regala suerte en tu trabajo, eres apreciado y así te lo van a demostrar tus compañeros y jefes. En el amor no estarás al 100%, pero te dedicarás hacer todo lo posible por entender lo que en realidad necesitas. La conjunción entre los planetas Saturno y Plutón del día 12 te va a enturbiar las ideas en todo lo relacionado con la economía y lo material, intentarás conseguir ganancias fáciles y no será la mejor opción. Lo positivo es que será una lección que no olvidarás jamás. ¡Mucha precaución!

Y además:

Horóscopo diciembre 2019: ¿qué te depara el último mes del año?

Las peores cualidades de tu personalidad según tu signo del zodiaco

Encuentra tu pareja ideal según su signo del zodiaco