Horóscopo febrero 2020: ¿cómo te afectará Mercurio retrógrado?

Febrero va a ser un mes marcado por fenómenos astrológicos como la superluna llena o Mercurio en posición retrógrada. ¿Quieres saber cómo pueden afectarte esto a nivel personal? No te pierdas el horóscopo del mes de febrero.

Artículo redactado por Tarot Sophie 806 51 62 47

Queridos amigos, el día 9 de febrero tendremos luna llena en el signo de Leo, en concreto una superluna. También, la primera de las cuatro superlunas del año. La proximidad del satélite a nuestro planeta hace que el disco lunar se vea más grande de lo habitual. Esta luna nos hará reaccionar ante cualquier ataque a nuestro campo energético, sintiéndonos a la defensiva y sacando nuestras mejores armas. Para muchos, esas armas serán demostraciones de amor y pasión. Él éxito estará garantizado. Pero este no es el único acontecimiento astrológico importante de este mes, antes de exponer el horóscopo, te contamos todo lo que nos espera en febrero.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo



El día 10 de febrero, máxima elongación del planeta Mercurio

Será una de las pocas ocasiones en las que podremos observar al planeta Mercurio a simple vista. Justo después de ponerse el sol podrá verse como un pequeño punto amarillento muy cercano a la línea del horizonte. Por elongación se entiende al ángulo que forma cualquier objeto celeste con la posición del sol desde el punto de vista terrestre.



Esta posición extrema hace que el planeta esté lo suficientemente lejos del sol (según nuestro punto de vista) para poder verse a simple vista. Mercurio entra en periodo retrogrado aproximadamente cada 4 meses y su duración es de 3 semanas. Es una oportunidad única.



El alejamiento de Mercurio no pasará inadvertido en nuestro ser interior, ya que la lejanía de éste ante el astro rey (Sol) debilitará sus energías hacia nosotros, haciendo que nos sintamos menos expresivos a la hora de solucionar cualquier problema, digamos que tendremos resolución cero. A partir del 17 de febrero Mercurio retrógrado en el signo de Piscis nos motivará a tener en cuenta ciertos puntos.



Hay que evitar tomar decisiones importantes, si lo haces puede que requieran un cambio en el futuro. Evitar lanzar o comenzar cualquier cosa que incluya comunicaciones. Por ejemplo: publicar tu página web, responder una carta importante o lanzar una nueva campaña publicitaria. Es recomendable evitar también firmas de contratos de cualquier índole o establecer nuevos acuerdos comerciales. Si lo haces puede que más tarde no se cumplan todos los puntos pactados o haya cambios. Evitar cirugías en este periodo a menos que sean de urgencia, si pueden reprogramarse sería lo mejor



Mercurio retrógrado puede provocar lo siguiente:

Necesidad de reevaluar o modificar planes.

Reconectar con viejos amigos, familiares o ex parejas. Te demoras en aceptar una oferta de trabajo y otra mejor aparece en el camino.

Si trabajas en ventas será beneficioso contactar antiguos clientes en lugar de buscar nuevos.

Aparecen objetos perdidos.

Se cancelan reuniones, citas médicas, audiencias, etc.



Ahora sí, ¡os animo a leer el horóscopo mensual!



Aries (21 marzo -20 abril)

Aries, con la superluna llena del día 9 vas a sentirte muy apasionado, entregado al amor en cuerpo y alma. Además, tu carisma será una estela de luz hacia el sexo opuesto. Si estás soltero no tardarás en visualizar una relación con futuro, no podrás resistirte ya que carecerás de miedo alguno. Con el planeta Mercurio retrogrado del día 17 tendrás los ojos más abiertos que de costumbre, ya que a la vez que apasionado, serás torpe para expresarlo y se pueden dar malos entendidos. No es buen momento para iniciar un trabajo o un nuevo negocio, ya que no estarás en condiciones de desempeñarlo, pero sí de evaluar las estrategias y colocar las bases.

Tauro (21 abril - 21 mayo)



Tauro, la superluna llena de este día 9 de febrero, te otorgará gran tenacidad para solucionar cualquier problema que se te presente a nivel laboral o de estudios. Es conveniente que aproveches los días antes de ésta luna llena y los de después, pero antes del día 17, ya que el planeta Mercurio retrogrado en Piscis, puede entorpecerte a la hora de expresar o presentar un trabajo, hasta el punto de dejarte mal ante jefes o profesores. Una buena opción sería postergar todo, si se puede, hasta el próximo mes. En estos días podría haber un reencuentro con amigos del pasado o familiares con los que no se tenías relación.

Géminis (22 mayo -21 junio)

Géminis, con la superluna llena del día 9 en el signo de Leo, tu capacidad mental se verá aumentada, generando en ti, el don de visualizar éxito a nivel sentimental. Te trasmitirá seguridad en ti mismo a la hora de la conquista, de conciliar un compromiso o de comenzar una nueva relación. Con el planeta Mercurio retrógrado en el signo de Piscis se presentarán obstáculos en el terreno laboral y te será difícil solucionarlos por más empeño que le pongas. Por ello así, tendrás que posponerlos hasta que se produzca el momento propicio.

Cáncer (22 junio - 22 julio)

Cáncer, este mes te verás envuelto en una nube de conflictos mentales, los cuales se acentuarán con la superluna llena del día 9. Vas a sacar viejas rencillas con las personas de tu entorno y tratarás de llevarte la victoria a tu terreno, pero estas, te harán la guerra de tal manera que entenderás que has cometido un gran error con tu actitud. El movimiento retrógrado del planeta Mercurio en el signo de Piscis el día 17 te trasmitirá energía para retomar el camino perdido. No te preocupes, tu espíritu protector y el deseo de mostrar lo mejor de ti, hará que consigas todos tus objetivos a nivel sentimental y social. La salud estará ligada a las emociones, con lo cual es posible que haya turbulencias.

Leo (23 julio -22 agosto)

Leo, la superluna llena del día nueve se da un tu signo, con lo cual te sentirás pletórico, romántico, pasional y resolutivo. En el amor se hace realidad un proyecto que tenías en mente, se cierra un compromiso, viene un hijo en camino o, simplemente, encuentras a la persona soñada. Para el día 17, y con el planeta Mercurio retrógrado, se pueden complicar los asuntos en el trabajo o negocios y esto hará que te veas obligado a seguir adelante con las condiciones del pasado, sin grandes cambios, pero sí descontento por una situación que parece no cambiar nunca. Intentar solucionarlo ahora mismo, no te servirá, así que toca esperar una mejor oportunidad. ¡Paciencia!

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, el influjo de la superluna llena del día 9 te otorgará con gran energía resolutiva en el ámbito amoroso y pasional. Te vas a sentir atraído por personas que antes habían pasado inadvertidas para ti y que ahora te aportarán esa conexión especial que necesitas. Aun así, tendrás que meditar cualquier decisión que tomes, ya que el planeta Mercurio retrógrado del día 17 en el signo de Piscis puede provocar en ti un enturbiamiento mental y expresivo. En el ámbito laboral vas a tener los deberes hechos, con lo cual a pesar de los altibajos del ambiente en el que estás en estos momentos, a ti no te afectarán. La salud y el ejercicio serán tus aliados siempre que pongas cuidado en ello.



Libra (23 septiembre -22 octubre)

Libra, la superluna llena del día 9 en el signo de Leo, te dará ideas de renovación en el ámbito laboral, serán energías potenciadoras que vendrán con impulso en una nueva forma de ver tus negocios. Simplemente déjate llevar por tu intuición. Con el planeta Mercurio retrógrado del día 17, verás con claridad quiénes son tus amigos verdaderos, y aunque te sorprenderá la traición de alguien cercano, sabrás gestionarlo con tanta rapidez que no te afectará. Todo lo relacionado con la economía será mejor tratar de posponerlos hasta el mes próximo ya que, en este trascurso de tiempo, meditarás las soluciones con más calma.



Escorpio (23 octubre - 22 noviembre)

Escorpio, te llegan energías románticas, pasionales y aventuras amorosas con la superluna llena del día 9. Tu carisma estará potenciado con magia y chispa y así te verán tus admiradores, ya que es lo que transmitirás. Con el movimiento retrógrado del planeta Mercurio del día 17, no estarás bien el terreno laboral y no saldrán los planes como esperabas, pero sí tendrán solución más adelante cuando se pasen estas turbias energías. En el terreno familiar tendrás que apoyar a los menos fuertes, porque acudirán a ti solicitando atención. La salud necesita de tu atención: más ejercicio y menos alimentos grasientos te vendrán bien.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, la superluna llena del día 9 te impulsa a sentirte seguro de ti mismo, enérgico e inteligente ante los conflictos amorosos. Recibirás proposiciones, invitaciones y te sentirás abrumado por todas esas atenciones hacia ti. Tu luz brilla y atraes abejas a la miel, pero sabrás gestionar con éxito para ti esta ola de pasión, que será pasajera y relevante en estos momentos de tu vida. Con Mercurio retrógrado en el signo de Piscis del día 17, no tomarás decisiones en el terreno familiar, ya que recibirás noticias en las que no será bien avenida tú opinión. Así que seguirás haciendo planes de futuro siendo realista con tus circunstancias.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Capricornio, tu fortaleza se verá agudizada con la superluna llena del día 9. Esta también te traerá energía sensibilizadora y romántica. Además, te vendrá muy bien para iniciar una relación sentimental y estar a la altura románticamente. Con el movimiento retrógrado del planeta Mercurio del día 17, vas a tener que cambiar de estrategias laborales y no lo tendrás nada claro. Buscar ayuda será una solución perfecta, pero expresar que es lo que en realidad quieres y que te comprendan, no será favorable en estos días. Así que, mi consejo es que pospongas las decisiones importantes, si puedes y si no, medítalo bien.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Acuario con la superluna llena del día 9 en el signo de Leo y el sol en tu signo, serás un cúmulo de sensaciones románticas y pasionales. Crecerás en cualquier situación con el sexo opuesto y para algunos de vosotros será el empuje perfecto en la toma de decisiones con la pareja. Con el movimiento retrógrado del planeta Mercurio el día 17, el trabajo y los negocios se verán afectado. Encontrarás la manera de seguir adelante sin grandes cambios por ahora, no es el momento de emprender nada nuevo. La salud se verá afectada por tantas emociones sin gestionar y esto te llevará a entender lo que quieres para tu vida y lo que no.

Piscis (20 febrero - 20 marzo)

Piscis, recuperas tu fuerza ante la superluna llena del día 9 en el signo de Leo, este te trasmitirá energía renovadora y culminará en ti un clima romántico y pasional casi olvidado. Será buen momento para iniciar un compromiso, noviazgo, casamiento o pensar en aumentar la familia. Con el movimiento retrógrado del planeta Mercurio en tu signo, se nublará toda decisión en el terreno laboral. La espera será mayor de lo que te planteaste en un principio, ni siquiera lograrás entenderte con las soluciones, sino que todo te será complicado en estos días. Te sentirás triste y se resentirá la salud. ¡Paciencia!

Y además:

Horóscopo enero 2020: descubre cómo iniciarás la década según los astros

Horóscopo diciembre 2019: ¿qué te depara el último mes del año?

Las peores cualidades de tu personalidad según tu signo del zodiaco

Encuentra tu pareja ideal según su signo del zodiaco