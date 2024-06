Horóscopo semanal del 24 al 30 de junio de 2024

Tras la luna llena en Capricornio y el San Juan suceden cambios en los astros y es posible que tu signo experimente algún cambio respecto a la semana anterior. Sal ahora de dudas y descubre lo que te espera en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo.

Esta semana va del 24 al 30 de junio. Muchos de los signos experimentarán una semana de reflexión y de cambios. ¡Ojo con lo que está por venir!



Descubre todas las predicciones del horóscopo para esta última semana de junio para los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

¡Cuidado con los excesos! Aunque la salud de los Aries no está mal, es importante que te cuides y elimines esos excesos. Así que si te has pasado de la raya ya sabes de que te estamos hablando. Se viene una buena semana de relaciones personas, con tu familia y con esa persona especial.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

¿Te sientes con ira o alterada? Practica la meditación para relajarte y quedarás como nueva. Si puedes, haz una pequeña escapada para desconectar. Para evitar pasarlo mal o preocuparte por cosas que ya no puedes cambiar o que no sabes si pasarán, simplemente vive el momento. Se viene una buena semana en el ámbito amoroso y laboral, no tanto en el económico.

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Puede que esta semana te veas en ganas a explorar nuevos horizontes. ¿Te cuestionas tener un hijo? Esta semana las géminis se harán muchas preguntas. Aprovecha para reflexionar.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Cuida el amor. Es posible que las tensiones familiares pongan en la cuerda floja tu relación. Ponte firma y evita que se impongan terceros.

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Se avecinan cambios en tu vida. Puede que por fin dejes de hacer algo que no te gustaba nada o que te propongan viajar por trabajo. Es el momento de plantearse cosas.

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

En esta última semana de junio las Virgo podrían recibir una buena noticia. Quien sabe, quizás ha llegado el momento de dar un paso al frente y comprometerte con alguien, ¿tu pareja? ¿Una mascota? Parece que las cosas te irán bien.

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Se avecina una semana de cambio para las chicas libra. Deja atrás el pasado y descansa. En el presente, cuida tu vida familiar, podrías tener que cuidar de un ser querido o incluso mudarte próximamente.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana conocerás un secreto o una información valiosa que te puede llevar a tomar una decisión importante en tu vida. Permanece bien atenta a las señales de los astros.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

¿Nuevo trabajo a la vista? ¿La compra de ese capricho que llevas tiempo posponiendo? Las sagitario se sentirán más seguras y estables, también en el ámbito financiero. Recuerda que es la semana de rebajas y se esperan las de Zara para el miércoles 24, por lo que es posible que los astro quieran decirte algo.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Esta semana seguirás dejando atrás esa parte antigua de ti y serás más auténtica. Ganarás mucha más confianza en ti misma para seguir tirando hacia adelante.

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

El Universo está tratando de llamar la atención de las mujeres acuario. Puede que recibas una intuición que te cambie la vida o que interpretes un sueño y eso te haga reflexionar. Tómate tu tiempo esta semana para descansar y meditar, te sentirás mejor.

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Las piscis esta semana irán a una gran fiesta o experimentes cambios en una nueva amistad. Si has estado trabajando duro por algo, puede que pronto recojas sus frutos.