El bebé mes a mes: desarrollo del bebé con 11 meses

Tu bebé tiene ya 11 meses y está creciendo a pasos agigantados. Ya gatea, puede sentarse e incluso lucha por dar sus primeros pasos, y es que, poco a poco, va dejando de ser un bebé. Te contamos todo sobre el desarrollo del bebé de 11 meses.

Parece increíble, pero ya han pasado 11 meses desde que diste a luz y tu peque no para de crecer día a día. Pronto cumplirá su primer año de vida y te das cuenta de que los meses han pasado volando. ¿Qué cambios tendrá tu peque en este mes? Probablemente ya esté empezando a dar sus primeros pasos, y ¿qué hay de los dientes? Así es el desarrollo de tu pequeño en su mes 11 de vida.

Estos son los cambios para ti en el mes 11 de tu peque

Durante esta época es posible que estes pensando en el destete. Tanto si empieza ya, como si prefieres esperar unas semanas, es importante que tengas paciencia tanto con el bebé, como con tu propio cuerpo. Hazlo lentamente si tienes la oportunidad, de esta forma te será menos estresante. El libro Destetar y amar. Manual completo para un destete dirigido con amor, de Patricia Fondevila Blanco puede ayudarte si estás en esta fase. Está disponible en Amazon en versión Kindle.

A pesar de todos los beneficios de la lactancia, tanto para el bebé, como para el vínculo madre-hijo, no cabe duda de que el destete te dará mayor libertad. Cuando el bebé deje de tomar leche materna, aunque lo siga haciendo por la noche durante las últimas semanas, te permitirá separarte de él en algunos momentos, así tendrás más tiempo para dedicártelo a ti misma. Puedes hacer ejercicio de vez en cuando, quedar con amigos o irte de compras. Disfruta de ti y de tu tiempo, no solo eres madre, también eres mujer y es el momento de disfrutar de momentos de ocio. El libro Soy una buena malamadre te ayudará a derribar mitos sobre la maternidad y te hará aliviar sentimientos de culpa cuando no puedas estar 100% con tu bebé. Está disponible en Amazon.

Tu bebé a los 11 meses: tamaño y peso

Tu bebé no para de crecer día a día. A los 11 meses, las niñas miden una media de 73 cm (+/- 4 cm) y pesan alrededor de 8700 g (+/- 800g), mientras que los niños de la misma edad miden en promedio 75 cm (+/- 4 cm) y pesan alrededor de 9400g (+/- 800g).

Tu bebé a los 11 meses: gatear, sentarse y mantenerse de pie

A los 11 meses la mayoría de bebes gatea por todos los rincones de la casa, explorando todo lo que encuentran a su paso. Además, en este momento, los peques ya saben sentarse, por ejemplo mientras van gateando y quieren pararse a inspeccionar algo que ha llamado su atención.



Algunos bebés ya son capaces de mantenerse en pie a los 11 meses. En este momento, los bebés son capaces de tomar un punto de apoyo para ponerse de pie, por ejemplo, un mueble o una mesa baja. Los más ágiles, darán incluso sus primeros pasos tímidamente.

Tu bebé a los 11 meses: comprender y comunicarse

A los 11 meses, los bebés aún no son capaces de hablar, aunque sí pueden articular algunas palabras sencillas como "mamá" o "papá". Eso sí, en este momento, tu pequeño podrá comenzar a emitir sonidos con un significado, imitando tu entonación y otros sonidos. Fomenta este desarrollo del lenguaje, escucha al niño y muéstrale tu atención. Esto motivará al bebé a producir más sonidos y a entrenar el lenguaje, además le mostrará cómo comunicarse y qué reglas seguir.



Un bebé puede comprender muchas cosas a los 11 meses de edad. Es capaz de reconocer cómo le habla mamá y cada vez entiende el significado de más palabras. El "no" es una de las que más rápidamente comprende, aunque debes tener cuidado de no usarla constantemente, ya que perderá significado. Para que los bebés reaccionen al "no" dejando de hacer algo, debes usarlo con cuidado y consciencia.

El bebé a los 11 meses: jugando y aprendiendo

A los 11 meses de edad, tu bebé está listo para coger las cosas que le interesan y que llaman su atención. Tan solo tiene que gatear, llegar hasta cada uno de los objetos y examinarlos durante horas. Los bebés de 11 meses ya son capaces de entretenerse por su cuenta durante bastante tiempo. Juegan concentrados con bloques de construcción, coches y otros juguetes. Por lo tanto, los padres deben asegurarse de que todo aquello que sea peligroso quede fuera del alcance del pequeño, ya que están en la fase de descubrimiento.



A los 11 meses, tu bebé demandará mucho vuestra atención y querrá que estéis lo más cerca posible, preferiblemente en la misma habitación. Los juguetes perfectos a esta edad son los de formas y colores, los bloques de construcción y los objetos con canciones y diferentes texturas.

Tu bebé a los 11 meses: sueño e insomnio

Lo normal es que el bebé de esta edad duerma durante toda la noche, pero esto dependerá de lo que haya vivido el día anterior y de cómo se sienta. Es importante que el sueño del bebé sea regular y que esté ligado a ciertas rutinas y horarios fijos. Un niño de 11 meses debe dormir alrededor de 14 horas, lo que significa que aún necesita de una siesta a lo largo del día. Si tu bebé no duerme lo suficiente, esto podrá traducirse en una sobreexcitación que le dificulte conciliar el sueño por la noche. Una siesta a mitad del día es necesaria para un correcto descanso del pequeño.



A la hora de dormir por la noche, lo ideal es seguir siempre la misma rutina, de esta forma el niño coja el sueño siempre a la misma hora y de forma rápida. La cena, el cambio de ropa y la lectura de un cuento ayudan a tranquilizar al pequeño y lo preparan para dormir. Estar cerca de los padres también es muy importante para un bebé de 11 meses. Es raro que los niños de esta edad duerman toda la noche solos, muchos necesitan la seguridad de saber que mamá y papá están cerca. Por ello, mantener la cuna en la habitación puede ser una buena opción, siempre y cuando todos descansen bien.

Bebé de 11 meses: pruebas médicas

Entre el décimo y el duodécimo mes de vida debes ir con el bebé a la prueba del U6. El pediatra controlará que el desarrollo físico y del lenguaje del bebé es correcto. Además, es el momento de ponerle al peque las vacunas de la difteria, el tétanos y la tosferina, además de la poliomelitis y la hepatitis B. Estas vacunas son especialmente importantes, sobre todo si el bebé va a empezar a ir a la guardería próximamente.