La pediatra Laura Álvarez desvela los productos de alimentación infantil que jamás compraría (y los que sí)

La experta desvela la dudosa calidad de los alimentos supuestamente diseñados para bebés

La doctora Álvarez no duda en resumir sus recomendaciones asegurando que los productos de supermercado que se ofertan para bebés son en su mayoría no necesarios, por lo que ya nos hacemos una idea de que la lista de artículos que se salvan va a ser muy corta. Desgraciadamente estos productos que supuestamente están diseñados específicamente para bebés es mejor no dárselos nunca a los bebés.

Muchas veces los adultos nos sentimos abrumados con la alimentación complementaria o la falta de tiempo para preparar un menú saludable y creemos que estos alimentos que están en la sección de bebés son una buena opción, los etiquetados los disfrazan de saludables o nutricionalmente adaptados, cuando en realidad son de mala calidad nutricional. Lo mejor para un bebé es la comida, introducida según el calendario de incorporación de alimentos que te de tu pediatra y evitando la miel o las infusiones y listo.

Los 5 alimentos de supermercado revisados por la experta

Los potitos

Estos productos no son necesarios, pero una vez dicho eso, pueden ser de gran ayuda en momentos puntuales, como viajes, por eso es importante saber cuáles elegir. Una vez queda claro que no son recomendables para alimentos rutinarios, es mejor optar siempre por aquellos que llevan trozos y evitar los que lleven almidones, maltodextrina, galletas y zumos. Para bebés menores de 9 meses también es aconsejable evitar los derivados lácteos.

Fruta en bolsita

Están muy de moda entre los niños los paquetitos de fruta triturada tipo puré que están listos para beber. El diseño es una auténtica maravilla porque son fáciles de transportar y con una boquilla perfecta para la boca de los niños. Además de que son bolsas no reutilizables y un peligro medioambiental, no son nada recomendables como alimento porque su contenido es principalmente azúcar libre, por lo que es mucho mejor ofrecerles fruta directamente. A pesar de que se anuncien como “100% fruta” estarán llenos de azúcar libre, como ocurre con los purés y zumos a diferencia de las piezas de fruta enteras. Solo hace falta revisar el contenido nutricional para ver que llevan unos 15g de azúcar libre, el 60% del máximo diario recomendado por la OMS.

Ultraprocesados

Las típicas galletas, barritas o snacks para bebés son totalmente prescindibles. Los etiquetados tratan de engañarnos al etiquetarlos como healthy o saludables. Las galletitas son mucho menos saludables que una galleta normal aunque la etiqueten como sin gluten o sin aceite de palma o extra de vitaminas. En cuanto a los peque snacks de legumbres, frutas o verduras, no te dejes engañar, intentan venderte que les estás dando algo saludable cuando en realidad lo saludable es darle un plátano directamente.

Cereales

Los cereales para bebé que se venden en caja son también engañosos. Muchos se venden con la etiqueta de “sin azúcares añadidos”, pero cuando se consultan los ingredientes la información nutricional no engaña y nos muestran gran cantidad de azúcares. Si decidimos optar por comprar este tipo de cereal, al menos habría que evitar los que contengan galleta, miel y zumos añadidos. Para detectar un buen cereal hay que revisar los ingredientes y escoger aquellos más próximos al 100% de cereal integral o de grano completo.

Las leches de crecimiento

Las leches de continuación también son un alimento prescindible en niños sanos que llevan una alimentación adecuada. Es mejor optar por leche entera de vaca y la razón es una vez más el alto contenido en azúcar. Además, en la mayoría de las ocasiones, los nutrientes con las que están enriquecidas apenas se absorben bien por el organismo. Si añadimos su elevado precio, la decisión es sencilla.