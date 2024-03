Este método, que además ilumina la cara, se puede lograr casi al instante, y es favorecedor para cualquier tipo de piel.

Todas las personas ven el paso de los años en su rostro y su apariencia, y muchos de nosotros recuerda con cariño y nostalgia los tiempos cuando éramos más jóvenes, y estas memorias las recreamos en la mente una y otra vez. En definitiva, algo que preocupa a las personas es todo lo que el transcurso del tiempo provoca en nuestro cuerpo: perdemos energía, estar en forma se vuelve más difícil y experimentamos cientos de cambios físicos a los que debemos adaptarnos, como las canas no deseadas, las arrugas, o una piel más débil.



Cuando cumplimos años, estos conceptos comienzan a aparecer, no solo cuando envejecemos. De forma gradual, todos ellos se manifiestan delicadamente hasta transformarse en motivos de desconfianza y carencia de autoestima. Existen maneras para abordar estos aspectos, teniendo en cuenta primordialmente la prevención; es necesario empezar cuanto antes y mantener la constancia en el cuidado de la piel la práctica de ejercicio regular. No obstante, hay veces en las que nuestras otras actividades o compromisos ocupan casi todo nuestro tiempo y no dejan un espacio para lo anteriormente mencionado, y concluimos que no hay mucho por hacer para remediar esta desafortunada situación.

Algunos de estos signos a los que nos referimos son complicados de abordar, como las líneas de expresión o las arrugas, mientras que otros, como las canas, pueden resolverse con un simple producto durante algunos días. Las mujeres a menudo consideran que esos cabellos no deseados son el peor adversario, afectando no solo a aquellas que por los años ven más signos de envejecimiento, sino también a las que están apenas terminando su adolescencia.



Y para aclarar un poco acerca del tema, no siempre es la edad la razón detrás de la aparición de cabellos blancos. Factores como enfermedades, la genética o deficiencias nutricionales también pueden provocar la falta de melanina y, como consecuencia, generar la presencia de canas. No es un secreto que esta característica se manifieste al salir de la adolescencia, e incluso durante ella. Incluso el estrés, que impacta el funcionamiento metabólico y hormonal, es un factor que además puede influir en la producción del compuesto para pigmentar el cabello con el color original.

Con el transcurso de los años, ha surgido una revolución en torno a la estética de las canas. Algunas mujeres optaron por ser más prácticas y llevar su cabello completamente gris para mostrar la mejor versión de sí mismas con completa seguridad, mientras que otras simplemente se cansaron de dañar su pelo o de adquirir constantemente nuevos productos, incluso que a veces resultan ser peores que los anteriormente usados, en parte debido a la falta de información para adaptar cada tratamiento a las necesidades específicas de cada persona.



Para contrarrestar las canas, no hay nada como un tinte, aun sabiendo que existen numerosos remedios caseros eficaces con ingredientes naturales, como el aceite de coco. En la actualidad, ha surgido una tendencia que promete no solo eliminar por completo los cabellos blancos, sino también transformar nuestra estética. Esta técnica, considerada por muchos extrema por su tonalidad, logra exitosamente eliminar las canas, y de paso es útil para lograr una iluminación en el rostro, creado un efecto rejuvenecedor.

Conozcamos más a fondo este nuevo método

Ice blonde es el nombre de la técnica tendencia adoptada por numerosas celebridades y profesionales de la belleza. Se trata de un tono rubio, casi blanco, distinto de los dorados que han estado de moda, gracias a su matiz frío y ceniza, capaz de lograr un magnífico efecto rejuvenecedor.



Debido a que es extremadamente claro, no guarda relación con los colores que hemos observado hasta ahora. No solo es la elección ideal para eliminar por completo las canas, sino también para iluminar el rostro y resaltar nuestras facciones. Además es un tono que favorece a casi todas las tonalidades de ojos y piel.

Durante el transcurso de este año, hemos observado el regreso de lo que se convirtió en tendencia hace unos años: El rubio platino, en esta ocasión, en una mejor versión. La clave de su atractivo radica en la tonalidad fría, proporcionando la modernidad y sofisticación necesarias para restar algunos años de edad.



Para obtener este efecto cristalino en el cabello, que añade una elegancia y un brillo irresistibles, es mucho más sencillo si tienes una melena más clara. Sin embargo, si tu cabello es oscuro, necesitarás tener paciencia y someterte a varias sesiones de decoloración para no perjudicar su textura y salud.

Es importante considerar que es posible eliminar por completo todas nuestras canas al optar por un color blanco casi hielo. Si consideras que este tono es demasiado llamativo, una excelente alternativa consiste en combinarlo con el rubio para crear una tonalidad con más profundidad y densidad. Para preservarlo, simplemente es cuestión de cuidarlo adecuadamente, lo cual incluye evitar la exposición al calor extremo, usar productos específicos y mantener la hidratación.