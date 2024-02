A pesar de tenernos acostumbrados a su melena castaña, la estrella ha aclarado su melena y le queda tan bien que incluso le resta años.

Desde que saltara a la fama hace casi dos décadas con películas como Hacker, Angelina Jolie ha hecho de la melena castaña un estilo propio, y no tiende a ser de las celebridades de Hollywood que seguido sorprenden con un look nuevo.



Algo que ha sucedido en muy contadas ocasiones a lo largo de estos años es ver a la icónica actriz sin su habitual pelo oscuro, por lo que ha sorprendido a muchos en esta ocasión. Tampoco ha modificado excesivamente su corte al pasar de los años, y es que siempre lo ha lucido recto y largo.

En 1999, la actriz se unió temporalmente al bando de las rubias debido a su actuación en Inocencia interrumpida, marcando uno de los numerosos cambios de estilo vinculados a sus papeles. En 2018, por exigencias del guion para la película Come Away, volvió a optar por colores rubios. En esa ocasión, Angelina recuperaba la tonalidad de su juventud con un tono miel, y ahora ha optado por tomar este estilo en un tono aún más claro.



Con este nuevo cambio de look, nos anticipa una de las grandes tendencias en coloración de la primavera 2024. Cabe destacar que casi todos sus cambios han estado relacionados con algún papel cinematográfico.

La actriz ha dicho adiós al tono miel para dar la bienvenida a un rubio más frío que dulcifica las facciones y que aporta luz al rostro, de acuerdo a lo mostrado en su última aparición pública por las calles de Nueva York. Presumiendo de su nueva melena, Angelina ha mantenido su raíz natural, un detalle clave para lograr una coloración de fácil mantenimiento. En esta aparición pública, no estaba acompañada por ninguno de sus hijos.

Lo más probable es que, conociendo la preferencia de Angelina por los tonos oscuros, vuelva pronto a su usual melena en color castaño. Sin embargo, nos encanta ver lo bien que maneja su look aún siendo estilos menos comunes para ella.



En definitiva, todo un acierto es su nuevo tono y corte de pelo que le aporta volumen y movimiento, en media melena con capas que incluso le resta años, un elemento favorecedor que ha sabido aprovechar muy bien.