Celebridades como Selena, Amal Clooney y JLo han utilizado este estilo seductor y con volumen para morenas.

Algunos de los cabellos oscuros que seguimos con atención han experimentado un considerable aclarado casi instantáneamente, aunque identificar el método exacto no es una tarea sencilla. Así se ha presentado el estilo de coloración conocido como mechas californianas ahumadas, el cual no descuida los resultados naturales y al mismo tiempo busca lograr un efecto máximo de luminosidad.



Selena Gomez es la responsable de despertar el deseo por ese tono. Cuando la actriz apareció con un nuevo aspecto junto a Taylor Swift, la única opción en ese momento era descubrir de qué se trataba su intensamente iluminado tono que llena de volumen el cabello y parece como si fuera el resultado de la exposición al sol. De esta manera, llegamos a las mechas californianas ahumadas, nuevamente una técnica de color que tiene la habilidad de jugar con tonalidades tanto cálidas como frías. Es particularmente aconsejable para aquellas que tienen pelo oscuro.

"Aunque es una técnica que se puede adaptar a todo tipo de melenas, en las bases castañas es en las que más se aprecia el efecto y más bonito queda", apunta la directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana, Mª José Llata, quien además recomienda esta técnica para, sin caer en estridencias, potencializar el cabello con brillo y luz.



La técnica del efecto 'ahumado' ha surgido como una excelente herramienta para realizar cambios de color, especialmente aclarar el cabello, sin que la transición sea demasiado abrupta. Para conseguirlo, la tonalidad de la coloración debe ser fría. Hace algunos años, observábamos el smokey hair como una coloración de transición entre los tonos castaños más oscuros, y ahora la técnica ha evolucionado en varios aspectos.

En primer lugar, los colores utilizados no necesariamente deben ser fríos, y la aclamación del cabello no se realiza únicamente con un solo color, sino con dos o más. Una vez más, la tendencia a la neutralidad cromática que ha prevalecido en el ámbito capilar durante meses es esencial aquí, permitiendo la combinación de mechas de tonalidades claras y frías.



Tal y como lo explica Mª José Llata: “Para conseguir este efecto 'ahumado' trabajamos las mechas a mano alzada y en mechones estratégicos”, agregando además que “Escogemos tonos cercanos al de la base: aquel que queremos que sea el más claro y otro tono que se encuentre entre este y el de la base, para poderlos integrar los tres perfectamente”.

Mediante la mezcla de dos colores con intensidades y posiblemente tonos diferentes, se logra aclarar el cabello de manera más natural. Así, el efecto de 'ahumado' es creado, y esto se debe a que las mechas siempre se desplazarán un tono más claro o un tono más oscuro que el color de base.



Dicho enfoque resulta de gran beneficio para iluminar los tonos castaños, marrón chocolate o negros, y en general, los cabellos oscuros. En estos casos, se pueden incorporar en las opciones más claras mechas avellana, ceniza o incluso miel. El resultado final es un castaño muy cálido, evidenciado en el cabello de Selena Gomez y otras celebridades como Hailee Steinfeld, Jennifer Lopez y Amal Clooney.

Pero, ¿por qué se denominan 'mechas californianas' en lugar de 'balayage', siendo que el primer término ya está pasado de moda y el segundo está en su apogeo?, la explicación reside en el origen. Un elemento esencial para lograr la naturalidad en la coloración es que la aplicación de las mechas recorre todo el largo del cabello y no parte desde la raíz.



Mantener las raíces naturales y añadir las mechas, esencialmente, desde la parte central hasta las puntas, constituye el otro componente fundamental de esta técnica de coloración al replicar el patrón característico de las mechas californianas clásicas.

Este procedimiento no requiere visitas frecuentes a la peluquería para retocar las raíces; sin embargo, posibilita el crecimiento del cabello, convirtiendo a este estilo de castaños ahumados, de tonos claros pero extremadamente naturales, en una opción de coloración de bajo mantenimiento. Además, disminuye la necesidad de contrarrestar tonalidades no deseadas mediante el uso de champús o mascarillas con pigmentos debido a que no depende de mechas muy claras.



No se debe pasar por alto que detrás de la aparente simplicidad de la coloración, hay un trabajo profesional digno de valorar, como el realizado en el caso de Selena Gomez por Philipp Verheyen. Aparte de centrar los tonos más claros desde la parte central hasta las puntas, también se encuentran en los mechones cercanos al rostro, conformando el enmarcado facial, tal como se hace comúnmente en el balayage.



La peluquera Mª José Llata concluye: “Es una técnica de aclaración del cabello en la que las transiciones de color son mucho más suaves y difuminadas que en las californianas clásicas, con lo que logramos aportar mucha luz a la melena, pero con un acabado más natural y elegante”.