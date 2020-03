Los 5 mejores productos para fortalecer el cabello

¿Notas el tu cabello fino y debilitado? El uso excesivo de secadores o planchas o los tintes pueden dañar nuestro pelo y el estrés o los problemas hormonales también afectarán a nuestra imagen. Si ves que tu pelo está perdiendo vitalidad, te damos el top 5 de los mejores champús para darle una nueva vida a tu melena.

Nuestro pelo influye tanto en nuestra imagen que es fácil empezar a obsesionarse cuando vemos que comienza a verse fino y quebradizo. Son muchos los factores que pueden provocar que nuestro cabello pierda densidad y se vea más frágil. En primer lugar, el uso excesivo de productos químicos, como son los tintes o champús y acondicionadores, puede provocar una rotura de las capas más profundas de la fibra capilar y dañar el cuero cabelludo, provocando una pérdida de grosor y vitalidad. Optar por champús naturales o por aquellos que no contienen parabenos ni sulfatos es una buena forma de empezar a cuidar nuestro cabello.

Exponer el pelo a fuentes de calor, como son los secadores o planchas, provoca una pérdida de vitalidad, afina el cabello y rompe las puntas. En la medida de los posible, evita abusar de estos aparatos y opta por secarte el pelo de forma natural.

Los cambios hormonales son también un factor que determina la salud de nuestro pelo. Por ejemplo, si acabas de dar a luz, es probable que empieces a perder densidad en tu melena. Ya sabemos que cualquier problema de salud puede afectar a nuestro aspecto físico, por lo que un desajuste hormonal puede hacer que nuestra melena pierda vitalidad y grosor.

Si en los últimos meses has notado que tu cabello ha perdido brillo y grosor, seguro que uno de tus mayores deseos es encontrar la forma de volver a fortalecerlo. Si es así, te damos una selección de 5 productos que ofrecen resultados excepcionales y son eficaces a la hora de fortalecer el pelo. Estos son los mejores champús para devolver la densidad, el volumen y la vitalidad a tu melena y a tu imagen.

1. Nuggela & Sulé, champú con extracto de cebolla

Seguro que ya has oído hablar de este champú con extracto de cebolla, y es que sus resultados le han dado una merecida fama entre las amantes de los productos beauty. El extracto de cebolla de este champú estimula el crecimiento del cabello tras cada lavado y le devuelve su grosor y volumen.



No contiene parabenos para no irritar el cuero cabelludo y tiene un perfume excepcional (¡no, no huele a cebolla!). Enriquecido con quercitina, este champú reduce la inflamación del cuero cabelludo para recuperar la salud de tu melena, dejándola suave, hidratada y reduciendo la caspa y la descamación. Gracias al azufre, el champú elimina el exceso de sebo para dejar completamente libre de impurezas al cuero cabelludo. Nuggela & Sulé tiene también acondicionador y sérum fortificantes en su gama para activar el crecimiento de cabello, complementa el cuidado para un resultado aún más eficaz. Se trata de uno de los productos con mejores opiniones en Amazon.

2. Forbald, champú anticaída del cabello con vitaminas

Otro de los productos estrella para fortalecer el cabello debilitado es este champú de la marca Forbald. Su éxito se basa en una fórmula nutritiva, rica en vitaminas, que repara y protege el pelo desde la raíz para devolverle la vitalidad, incluso si tienes el cabello seco o muy seco. Uno de sus ingredientes principales es el Kopexil, una fórmula con eficacia demostrada para el crecimiento de cabello. No contiene ni parabenos, sulfatos ni colorantes.

3. L’Óreal Serioxyl, sérum densificador

Si necesitas un cuidado más específico y avanzado, te recomendamos este sérum de L’Óreal. Gracias a su fórmula con ingredientes densificadores como el intra-cylane, la keratina evita la oxidación del cabello, protege el cuero cabelludo y aumenta la densidad capilar en pelo seco, muy castigado por los tintes, el uso excesivo de secadores o por desajustes hormonales. Puedes comparar los resultados tras 2-3 meses de uso, notarás como tu melena se ve más fuerte y abundante.

4. Aceite de ricino, aceite natural fortificante

Si prefieres optar por ingredientes naturales que, además, tienen un precio más atractivo, nuestra elección es el aceite de ricino. Este aceite es 100% natural, puro, no contiene ningún tipo de ingrediente químico ni ha sido probado en animales.



El aceite de ricino se usa principalmente para regenerar el vello de cejas y pestañas con unos resultados óptimos y visibles a las pocas semanas. También tiene una eficacia excepcional en el pelo, mezcla unas gotas del aceite de ricino con tu champú o con tu sérum hidratante y notarás como aumenta el grosor de tu cabello. Además, le aportará un brillo e hidratación increíbles. Si tienes el cabello graso, aplícalo antes de lavártelo para que no aumente la producción de sebo en la raíz. Es también un potente anticaspa, ya que proporciona mucha hidratación al cuero cabelludo y evita la descamación.

5. L’occitane, champú fuerza y densidad

Una de las mejores marcas francesas de cosmética nos trae este champú enriquecido con 5 aceites esenciales (romero, ciprés, ylang ylang, enebro y cedro). Fortalece el cabello y evita que se caiga en exceso gracias a sus nutrientes que van directamente a la raíz del pelo. Limpia el pelo en profundidad, deja un perfume duradero en tu cabello y le aporta un extra de brillo.

Otros productos con buenas valoraciones y eficacia probada:

Champú fortificante y anti-caída VidalForce: este champú fortalece el pelo gracias a su contenido en arginina (efecto vaso dilatador), Coenzima Q10 (anti-oxidante natural), Aceite Aguacate con vitaminas (E, A, B1, B2, B2, B3, D y C), Ginseng y Proteínas Vegetales. No contiene parabenos, sulfatos ni siliconas, deja el pelo suave y evita la descamación que provoca la caspa al contener ingredientes suaves con el cuero cabelludo. Es adecuado tanto para hombres, como para mujeres. Las opiniones de los usuarios avalan la eficacia de este champú a la hora de fortalecer el cabello. Cómpralo en Amazon por 14,99€

Panthrix – Activador del Crecimiento del Cabello: si quieres que tu cabello crezca más rápido o buscas aumentar la densidad y el groso de tu pelo, la marca Panthrix trae este producto enriquecido con Rendensyl, uno de los activos más innovadores en tratamientos capilares. El bote te durará aproximadamente 2 meses (60 usos) y los resultados empezarán a ser visibles después del primer mes. Cómpralo en Amazon por 36,95€.

Suplemento para fortalecer el cabello y las uñas, SanaExpert: gracias a ingredientes naturales como la biotina o el zinc, este suplemento te ayudará a tener un cabello más brillante, más fuerte y con más densidad. No contiene químicos, todos los ingredientes son naturales. Contiene 120 cápsulas, 2 para cada día durante 2 meses. Cómpralo en Amazon por 19,99€.



Champú natural SHISHIKAI, de Alma Secret: este champú es ideal para cueros cabelludos sensibles, con tendencia al exceso de grasa. Gracias a su composición 100% natural limpia el cabello sin dañarlo, además, los ingredientes de los que está compuesto, entre los que se encuentran polvo de Shikakai, ortiga,espirulina o té verde ayudan a regenerar el cabello y favorecen su crecimiento. Comprar en Amazon por 22,50€.

