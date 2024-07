Adiós encrespamiento: Mercadona arrasa con el nuevo producto para pelo rizado que amarán las mujeres del método curly

El producto ideal para evitar el encrespamiento tan solo te costará 4,60€

La marca Deliplus de Mercadona tiene el spray anti frizz ideal para lucir un cabello suave, brillante y libre de humedad. Este tratamiento capilar antiencrespamiento se ha vuelto viral en redes gracias a su máxima eficacia y promete aportar brillo instantáneo a tu cabello mientras lo protege del calor. Además, el spray de 200 ml tan solo cuesta 4,60€.

Solución accesible contra el encrespamiento

No es la primera vez que un producto de belleza Deliplus se hace viral, como el set de maquillaje o sus productos específicos del método curly. Su éxito entre las influencers y en Tik Tok se debe a que con su bajo precio cumple lo que promete, no queda el pelo apelmazado ni sucio, no aporta peso y su relación calidad precio es muy buena. Se puso a la venta en principio solo en Cataluña y Zaragoza, pero a petición de los clientes se extendió a todas las tiendas a partir del mes de mayo pasado. Gracias a Mercadona, este verano podremos escapar del temido frizz causado por la radiación ultravioleta, el cloro de las piscinas, la sal del mar y el uso frecuente de las herramientas de calor y lucir una melena suave y brillante.

Corre a tu Mercadona más cercano a ver si tienes la suerte de encontrarlo en la tienda, porque con el éxito que tiene, hacerse con uno tampoco es tarea fácil.

Melena bajo control con el Anti Frizz Deliplus

El producto promete aportar un acabado sedoso, proporcionar suavidad y brillo inmediatamente y un efecto de larga duración. Para usarlo solo hay que seguir unos sencillos pasos para mantener el efecto hasta el siguiente lavado: Según Mercadona, lo primero sería lavar el pelo y dividirlo en secciones cuando todavía esté húmedo. Es importante que no lo uses con el pelo seco para que el producto se reparta bien.

Una vez que divides el pelo en secciones que sean manejables para aplicar el spray, agita bien el producto antes de empezar la aplicación. Rocía abundantemente el anti frizz desde la raíz a las puntas en cada una de las secciones que has realizado al principio hasta cubrir todo el cabello. Por último tendrás que secar el pelo con calor para activar el producto, ya sea con secador u otra herramienta de calor como plancha o rizador. Gracias a este último paso se fijará el producto y podrás mantener el efecto antifrizz hast el siguiente lavado y además incorpora protección térmica hasta 230 º.

Los componentes no son muy naturales, aunque es normal al ser un producto anti encrespamiento, es importante evitar el contacto con los ojos o aclararlos inmediatamente si te entra algo de líquido. Está formulado a base de proteínas vegetales y aminoácidos que ayudan a fortalecer el cabello, y de aceite de castor para hidratar. Está diseñado para ser eficaz en todo tipo de cabellos y al ser tan fácil de aplicar lo puedes integrar de manera sencilla en tu rutina de cuidado capilar.