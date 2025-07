Probé los barros capilares durante un año y medio: “Pensé que no cubrirían las canas, pero me sorprendieron”

Los barros para el pelo están de moda. De tanto verlos en TikTok me fui corriendo a probarlos y ya ha pasado un año y medio desde que los uso. La verdad, es que es ideal para darle un aire nuevo al cabello sin maltratarlo y deja un brillo precioso. Te cuento mi experiencia tras este año y medio.

Hace poco más de año y medio me hice los barros en la peluquería y la verdad es que quedé contentísima.



Me salían continuamente vídeos de chicas en TikTok que iban a hacerse los barros, como alternativa al tinte convencional para el pelo, y la verdad que me gustó mucho la idea.



Decidí animarme y probarlo, porque llevaba un par de años tiñiendo el pelo y me apetecía tomarme un descanso. ¡Te cuento mi experiencia!

Pesa, quema y huele fuerte

La primera vez que me hice los barros me sorprendieron muchísimas noches. Lo primero que noté es que quema un poco (es normal), pero es totalmente soportable. No quema tanto a cuando te aplican la cera, pero digamos que está bastante caliente, hasta el punto de preguntarle a la peluquera si es normal.



Lo siguiente que me llamó la atención es que pesa. Al ponerlo sobre todo el pelo, queda como una especie de capa gruesa y dura que pesa un montón sobre la cabeza. No obstante, al igual que pasa con el calor, es totamente soportable.



Luego, está el olor, ¡huele como a feria medieval! A mí personalmente es un olor que me gusta, pero me resultó curioso porque no me lo esperaba nada.

¿Cubre las canas?

Esta es la pregunta del millón cuando hablamos de barros. Lo cierto, es que las cubre de aquella manera.



En mi caso, apenas tengo canas, "tengo cuatro pelos blancos bailando". Pero sí es cierto que las cubre dándole una especie de brillo. No queda mal, pero no cubre igual que un tinte. A mí al tener pocas me va bien, pero incluso lo recomiendan para a las personas que tienen canas pero que no quieren ir tanto a la peluquería.



También es cierto que no puedes aclarar tu color, por lo que no vas a poder tener cualquier color que quieras como sí ocurre con el tinte de químicos.



Aunque también te digo, que con el paso de los meses haciéndome barros, noté que mi pelo tendía al naranja. Al principio empecé con un "Orange", pero luego me pasé a un "Castaño" y seguía saliendo el naranja por debajo al cabo de un mes de hacérmelos.

Lo mejor: el brillo, la hidratación y la duración

Aunque escuches que los barros duran menos que el tinte, la realidad es que no es del todo así, porque el efecto raíz del tinte no lo tienes con los barros. Si te tiñes y no vas cada mes a retocar, se nota, pero con los barros no hay ese efecto raíz, por lo que podrás ir tranquilamente cada 3 meses. No solo es un gran ahorro, sino que es súper cómodo.



Ojo, también depende de las canas que tengas. Si tienes muchas canas, igual tienes que hacer barros cada mes o mes y medio. Al final, en mi caso al tener pocas, no necesito hacerlo tan continuamente, pero sí es cierto que disimula bastante al dejar las canas con un brillo sutil. Además, si no tienes el cabello graso y puedes lavarlo solo dos veces por semana, te durará mucho más (yo tengo que lavarlo por lo menos 4 veces).



La hidratación y el brillo que deja es posiblemente lo más sorprendente de los barros. Nunca me vi tan bien el pelo. Además, estaba cansada de teñir porque notaba el pelo seco y sin brillo, y al pasarme a los barros ha pasado lo contrario, ¡está más hidratado que nunca!



Sí es cierto que con el paso del tiempo sentí que tenía el pelo hidratado de más, en el sentido de que se me engrasaba más la raíz y el flequillo. El tinte, al dejar el pelo un poquito más seco, no aporta tanto esa sensación. Lo que hice, fue cambiar los champús y elegir uno sin siliconas y para raíces grasas y mejor.

¿Tiene alguna pega?

En mi caso, noté que se me engrasa más el pelo. Me pareció raro porque la peluquera me dijo que los barros me ayudarían a equilibrarlo, pero creo que puede ser culpa mía.



Tengo el cabello graso en raíz y seco en puntas. Antes de hacerme barros, utilizaba un champú hidratante y reparador, pero después de los barros, me pasé a uno purificante para cabellos grasos. Me parece imprescindible para poder controlar la grasa (pero cada pelo es un mundo).

¿Se puede lavar el pelo inmediatamente después?

Este dato puede parecer curioso, pero es más importante de lo que crees. Cuando me hice los barros por primera vez, la peluquera me dijo que tenía que estar al menos dos días sin usar plancha ni lavarlo, para que el color fuera penetrando mejor.



Sin embargo, meses más tarde, la misma peluquera cambió la técnica. En vez de aplicar los barros así, me los puso y luego ella misma me lavó el pelo, sin decirme que tenía que estar días sin lavarlo y sin poder plancharlo. Vamos, podía hacer vida normal, como con cualquier otro tinte.



No tengo claro cuál es la mejor manera, pero sí te puedo decir que con la primera el cambio fue más radical, me quedó mejor y me aguantó más tiempo. Aunque ya te adelanto que vas a oler unos días a feria medieval.

Tras año y medio de barros, volví al tinte chocolate porque estaba cansada del naranja

Los barros son geniales, pero todo aburre. Mucha gente me decía que tenía un tono cobrizo precioso y natural. La verdad es que eso está súper bien, porque es muy difícil conseguir un pelo ligeramente anaranjado y que no se vea artificial.



No obstante, aunque el color es precioso, se desgasta si no vas continuamente a la peluquería. En mi caso, trataba de ir cada 3 meses, pero si lo lavas mucho (como es mi caso por tenerlo graso), se desgasta y el naranja se ve algo rubio. Al final, depende de si tienes el pelo graso o seco. Si lo tienes seco, te compensa mucho hacer barros.



Como estaba un poquito cansada de verme el pelo cobrizo, me puse un tinte chocolate. Llevaba tiempo diciéndole a mi peluquera que quería unos barros más oscuros, pero no hubo forma. Me lo ponía supuestamente más oscuro y quedaba igual, entonces volví al tinte.

¿Sabías que si tiñes el pelo, tras hacer barros, te puede quedar verde?

Para ponerme el tinte chocolate fui a otra peluquería, a la que iba antes. Una peluquería que no trabaja con barros. Al no conocer el producto ni saber bien lo que tenía, me dijo que podía ponerme el tinte chocolate, pero no me podía garantizar que me quedara bien. Me dijo que podía quedarme verde.



Me asusté un poco, pero me contó el caso de una chica que había ido con henna y que al teñir se le puso verde. Lo hice bajo mi propia responsabilidad y quedó genial. Estoy encantada con el pelo chocolate otra vez.



No sé si volveré a los barros pronto, pero seguro que vuelvo algún día. Mientras tanto estoy feliz con mi pelo más oscuro (algo que con los barros me fue imposible de conseguir).

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Conclusión: lo recomiendo con los ojos cerrados

Tras año y medio haciendo barros, sí, los recomiendo y estoy segura de que los volvería a hacer más adelante sin ninguna duda. Además, se ve un color muy natural y es muy cómodo ir mucho menos a la peluquería, porque supone un importante ahorro de tiempo y también de dinero (que ojo, hay que mirar también el bolsillo).



Lo mejor, es que es una opción que cuida de tu pelo. Mientras los tintes te estropean el pelo, los barros te lo cuidan. Ya solo por esto vale la pena probar.



Insisto, te sorprenderá el brillo sutil que deja en las canas, camuflándolas y evitando ese horrible efecto raíz.



¿Te animas a probar?