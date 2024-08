Mercadona arrasa con la espuma de pelo que amarán las mujeres para lograr un estilo curly este otoño por menos de 3€

Rizos perfectos sin necesidad de peluquería y a precio asombroso

La cadena de supermercados nos trae un nuevo producto para las amantes del método curly. Esta vez no es de su línea de productos Deliplus, pero el precio al que ha sacado la promoción es igual de asequible.

Espuma para el cabello

Para evitar el frizz o encrespamiento sobre todo ahora con la humedad del verano y del otoño que cada vez esta más cerca, muchas mujeres recurren al uso de espumas para controlar su melena. Ya tengas pelo rizado, liso u ondulado, este producto se puede convertir en uno de tus mejores aliados para mantener tu cabello dominado. Además con el auge del método curly cada vez son más las mujeres que se apuntan al cuidado de sus rizos y encontrar productos específicos y a buen precio no es siempre fácil.

La calidad de la firma Pantene es indiscutible. Llevan años dedicándose al cuidado de nuestro cabello, por lo que es marca de calidad y confianza para la mayoría de las clientas que acostumbran a comprar productos para el cabello. Aun sin ser una marca especialmente cara, el producto en oferta en Mercadona está a la venta por tan solo 2,95€, por lo que es todo un chollo.

Estamos hablando en particular de la espuma Pantene cabello rizos definidos, que te permitirá obtener unos resultados de peluquería. Su fórmula fijadora con aceite de coco y vitamina Pro-V ofrece hidratación profunda. Se vende en un envase de 250ml que nos da una cantidad perfecta de mousse para una aplicación sencilla y cómoda. Promete una fijación 5, lo que significa que es de larga duración, para que no tengas que preocuparte por retocar tu look una vez salgas de casa.

Aplicación de la espuma fijadora





Para aplicar solo hay que agitar el bote antes de usarlo. Se puede utilizar tanto en cabello húmedo como seco (sin aclarar) y nos aportará protección y brillo al instante mientras los rizos estarán más definidos, brillantes y duraderos que nunca. Aplica una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano y distribuye uniformemente sobre el cabello antes de peinarlo como de costumbre. Puedes usar un peine de púas anchas para distribuir el producto por todo el cabello. Después puedes dejar secar al aire o usar un difusor para acelerar el secado.Tiene una textura suave y se absorbe rápidamente sin dejar el cabello apelmazado o los rizos rígidos. Su fórmula es resistente a la humedad, por lo que tu peinado no se moverá incluso en ambientes húmedos.

Pantene tiene en el mercado una amplia gama de productos para curlys, desde champús, acondicionadores o mascarillas hasta las espumas y aceites. Pantene siempre recomienda usar todos los productos de la gama para un acabado óptimo, pero ahora mismo el producto de fijación es el que está en oferta junto con la laca para cabello ultra fuerte, ambos a un precio reducido de 2,95€ frente a los 4,25€ que cuestan normalmente.