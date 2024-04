Olistic: El anticaída viral que recomiendan los dermatólogos (¡y regula el cortisol!)

¿Cada vez que te duchas dejas la toalla llena de pelos? Tal vez vaya siendo hora de empezar a tomar medidas antes de que el problema vaya a más. Y te decimos cómo.

El problema de la caída del cabello preocupa tanto a hombres como a mujeres. Y aunque la existencia de productos que prometen frenarla ha existido desde tiempos inmemoriales, la gran mayoría de ellos son poco o nada eficaces. ¿La razón? La caída del cabello se debe a una variedad de factores, y es complicado que todos ellos puedan ser corregidos por un único tipo de tratamiento.Sin embargo, desde el momento en el que un buen número de dermatólogos y farmacéuticos vienen recomendando el uso de Olistic, merece la pena pararase a examinar qué puede hacer que este anticaída sea diferente.



Lo primero que llama la atención es que no se trata de una loción o un champú, sino que es un producto bebible. Es decir, que actúa desde el interior, algo que no es muy común. Y lo segundo, es que a la vista de las recomendaciones, reseñas, y cifras de ventas, queda claro que tras esos vídeos de Instagram en los que vemos a chicas hablando de Olistic y exhibiendo una melena envidiable, no hay una maniobra de marketing sino algo más.

Por qué funciona

Hay que aclarar que aunque se trate de un producto bebible no puede considerarse como un suplemento alimenticio. Y no lo es porque contiene mucho más que vitaminas o nutrientes de los que tu organismo pueda carecer en determinado momento. Sus ingredientes incluyen biotina, ácido fólico y precursores de colágeno, elementos todos ellos con reconocido impacto sobre la salud del cuero cabelludo, lo que lo hace eficaz no solo para detener la caída sino también para su prevención.



Esto se complementa con un elevado nivel de antioxidantes y el añadido de un ingrediente como la Ashwagandha, una hierba que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Teniendo en cuenta que el estrés es considerado como una de las principales causas del problema de la caída, nos encontramos con que Olistic, como su nombre sugiere, aborda dicho problema desde una perspectiva holística, es decir, tratando de actuar sobre una variedad de posibles desencadenantes.

Ajustar tus expectativas

Eso sí, es importante que si te decides a tomar Olistic como tratamiento para prevenir o atacar la caída del pelo, seas consciente de que no es de efectos inmediatos. No puedes esperar que en los primeros días o semanas se produzcan resultados espectaculares, porque el organismo no funciona así. Por lo general se requieren tomar de dos a tres cajas para que los efectos sean perceptibles.



Se recomienda tomarlo durante cuatro semanas, descansar dos días y volver a comenzar el proceso para obtener los mejores resultados. Por esa razón Olistic ofrece un sistema de suscripción mensual que permite recibir el producto en casa y además a un precio menor. Es probablemente la mejor forma de asegurarte de que tu pelo se mantiene sano.