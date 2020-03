¿Qué peinado me favorece? ¡Esta es tu guía definitiva!

¿Con o sin flequillo? ¿Largo o corto? ¿Liso, con ondas o rizado? En cuestión de cabello, las posibilidades son muchas. No es de extrañar que las mujeres estemos siempre llevándonos las manos a la cabeza con ese tema –¡nunca mejor dicho!–. Cuando se trata del peinado que más nos favorece a cada una... ¡Sálvese quien pueda!

En la elección del corte de pelo perfecto, la forma de la cara y la propia naturaleza del cabello desempeñan un papel fundamental. Sea como sea, el peinado ideal debe resaltar aquellas partes más bonitas del rostro y disimular los pequeños defectos. Con relación al cuidado capilar, es importante que tengas en cuenta que no es bueno para tu melena abusar de los secadores, las planchas y compañía. En cuanto a qué peinado es el que más te favorece, es en la peluquería donde mejor te pueden aconsejar. Pero para que tengas una idea, ¡aquí te dejamos los puntos más importantes sobre el tema y algunos consejos!

Peinados para cara redonda

Los mofletes y las facciones poco marcadas son característicos de las caras redondas. Los peinados que más favorecen a este tipo de rostros son aquellos que muestran volumen en la parte superior de la cabeza y que alargan ópticamente el rostro, como los recogidos. El pelo largo y liso u ondulado, que enmarca la cara y la deja ver con suavidad, resulta ideal para las caras redondas.

Los peinados que se abren hacia los lados –como cuando se moldean las puntas hacia fuera– se deben evitar; así como también los flequillos rectos, ya que acentúan la redondez del rostro.

¿Necesitas un poco de inspiración? Aquí te dejamos 15 peinados diferentes para cara redonda:​

Peinados para cara angulosa

Los rostros angulosos se reconocen con facilidad por tener, sobre todo, una barbilla y una mandíbula pronunciadas. Mientras que a muchas mujeres eso les parece un defecto, nosotras opinamos que una barbilla y una mandíbula marcada es, de hecho, atractiva –¿acaso no sabías que suele asociarse a mujeres con un carácter fuerte y seguras de sí mismas?–. ¡Así que no hay por qué disimularla! Aunque si aún así sigues queriendo suavizar la barbilla, mejor hazte la raya a un lado. En cuanto al peinado, decídete por un look con rizos o con flequillo. ¡Y huye de los peinados con cortes muy marcados y duros!

Si todavía tienes dudas de qué peinado te podría ir bien, mira las fotos que te dejamos a continuación e inspírate:

Peinados para cara ovalada

¿Tienes la cara ovalada? ¡Enhorabuena! Elegir un peinado para una cara ovalada es como encontrar un vestido para una chica con medidas de modelo. ¡A un rostro ovalado le van casi todos los peinados imaginables!

Los looks con flequillo o con ondas quedan especialmente bien y mantienen la armonía de tus facciones. Por su parte, los cortes con capas le dan una nota suave y desenfadada al rostro. El pelo corto, como el pixie-cut o el bob, favorecen mucho también.

Estos peinados son perfectos para este tipo de rostro:​

Peinados para cara en forma de corazón

¿Tienes la frente ancha y la barbilla estrecha y puntiaguda? Entonces, tienes la cara en forma de corazón. Escoge peinados con flequillo, para disimular la anchura de la frente. En cuanto a la barbilla, para que no se vea tan estrecha, déjate el pelo a media altura. ¿Te gustan los rizos? Pues, ¡no esperes más y coge tus tenacillas! Los looks con cabello ondulado suavizan los rostros en forma de corazón. Eso sí, si eres de las que por las mañanas no tiene tiempo de nada, prueba a hacerte algún tipo de moño, ¡resulta ideal para el día a día!

Aquí te dejamos unas cuantas ideas de peinados para rostros en forma de corazón:

Peinados para rostro alargado

Si tienes el rostro alargado y no terminas de encontrar el peinado que más te va, no entres en pánico, ¡aquí te dejamos algunos consejos! Dos de las características más comunes de esta clase de rostros son tener la barbilla alta y las mejillas poco marcadas. Los peinados que mejor le van a estas caras son aquellos que les den más volumen, como si las rellenasen ópticamente. Para lograrlo, trabaja el volumen del pelo a ambos lados del rostro y decántate por un corte de pelo con capas. Te recomendamos evitar los looks con volumen en la parte superior de la cabeza, como los recogidos altos, ya que provocan un efecto visual de alargamiento y estrechamiento del rostro.

Encuentra a continuación los mejores peinados para rostros alargados:

Una vez hemos repasado las principales formas del rostro, hay que mencionar que también es importante tener en cuenta el tipo de cabello que tenemos para acertar por completo con nuestro mejor look.

Peinados para pelo fino

Uno de los problemas más frecuentes sobre el tema del cabello es el grosor del pelo; muchas mujeres tienen el pelo fino. Los cortes que mejor le van a este tipo de pelo son los que tienen un tamaño corto y medio, pues permiten que el pelo luzca más grueso y voluminoso. Sin embargo, la melena larga es mejor evitarla, ya que el peso hace que vaya perdiendo fuerza y se vea sin gracia ni forma.

