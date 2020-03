Apostar por el flequillo es algo que a todas se nos ha pasado por la cabeza más de una vez. Y lo cierto es que las que lo prueban no suelen volver del lado oscuro, ¿quieres saber cuál quedaría mejor con la forma de tu rostro?

Recto, a un lado, largo, corto... Hay tantos tipos de flequillos como caras, así que no temas el momento de descargar un poco tu melena y liberar tus ojos para verlo todo con más claridad, ¡córtate el flequillo!



Si estás buscando un cambio de look, pero no quieres renunciar a tu melena o ya llevas el pelo corto, el flequillo puede ser la opción perfecta para ti. Un corte en esta zona del cabello marcará la diferencia y creará un aspecto totalmente diferente. Te damos las claves para dominar el siempre chic flequillo, y elegir el más adecuado para tu rostro.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Redonda, cuadrada, ovalada o con forma de corazón... Si sabes cuál es la forma de tu cara, las dudas sobre cuál es tu flequillo ideal, se disiparán a continuación. Se trata de una de las tendencias de belleza de la temporada pero, al margen de la moda, lo más importante es que elijas el que más te favorezca.

Flequillos para cara en forma de corazón

© Web

Olvídate de los flequillos rectos y regulares sobre la frente, si lo llevas desigual o echas los mechones a un lado, el resultado será mucho mejor. Si tu cara ya tiene una forma dulce como es la de corazón, debes potenciar tus rasgos, y claramente, las líneas rectas rompen totalmente con la armonía. Arranca desde lo alto de cabeza para que la caída del cabello sea más relajada y natural. De esta forma, el flequillo cubre más la parte alta de la frente.



Los rostros con esta forma, se caracterizan por ir de mayor tamaño a menor, es decir, la frente es la zona más amplia, y se va afilando hasta llegar a la barbilla. Por ello, los flequillos abiertos, modo años 70, lucen mucho más en las caras con forma de corazón.

Flequillos para cara con forma cuadrada

© Web

Si tienes la forma de la cara cuadrada y tus rasgos son angulosos, debes huir de los cortes geométricos, ya que 'robotizarían' tu cara, y pronunciarían demasiado tus rasgos, llegando a afearte. Como ocurre con la forma de corazón, es preferible que optes por llevar el flequillo a un lado, esto suavizará tus facciones. Además, este tipo de flequillo le aportará a tu rostro un plus de feminidad. Y recuerda que muchas mujeres están como locas por tener unos rasgos como los tuyos, y si no lo crees, mira a las fans del visagismo.

Flequillos para rostro ovalado

© Web

Si la forma de tu cara es ovalada: ¡felicidades! En este tipo de rostros queda ideal cualquier tipo de flequillo: desigual, recto tupido, recto abierto, largo, a un lado. No tienes ningún tipo de excusa para ir probando hasta encontrar el que más te guste. Incluso el dificilísimo flequillo corto, al estilo Audrey Hepburn, te quedará perfecto. La forma alargada de tu cara, crea una armonía irrompible.

Flequillos para cara redonda

© Web

Lo tuyo no son los flequillos geométricos, busca siempre flequillos relajados, que los mechones caigan a un lado de tu cara, y con un poco de práctica, podrás darle algo de forma. Inspírate en estas celebs cuyos flequillos seguro que te encantan. Si tu rostro tiene una forma redondeada, es preferible que optes por llevar flequillo, le sacarás más partido a tus rasgos, y a diferencia del cabello largo y sin forma, el flequillo disminuirá ópticamente la forma redonda de tu cara.

Flequillos para pelo rizado

Y si eres una chica con el pelo rizado, no te creas que por ello no puedes llevar flequillo. Si es cierto que debes de tener mucho cuidado con los volúmenes, ya que si llevas un flequillo demasiado corto, este tomará mucho volumen y perderá toda su esencia. Opta por flequillos largos a la altura de las cejas, o incluso una melena desfilada en la parte delantera. Inspírate en este tipo de cortes y por fin podrás llevar flequillo.

Ahora que ya sabes cuál es el flequillo que más le favorece a tu rostro, ya no tienes excusa para ir a la peluquería y volverte una chica aún más chic con uno a tu medida. En caso de que no tengas claro cuál es tu tipo de cara o tengas alguna duda, te recomendamos que consultes a tu peluquero para que te ayude a elegir el tipo de flequillo perfecto para ti. Así no tendrás ninguna duda y darás el paso con mayor tranquilidad.



Como decíamos, el flequillo es tendencia y muchas famosas ya se han animado a darse un buen corte. ¡No esperes más!

Y además:

Peinados con flequillo abierto: ¡la tendencia de este otoño!

Peinados con flequillo para mayores de 50 años

Corte asimétrico: a quién favorece y cómo llevarlo según la forma de tu cara