Recupera tu cabello dañado después del verano: este tratamiento sin aclarado puede ser la solución

Que el cabello se estropea en verano no es ningún secreto. Un nuevo producto se cuela en el mercado para ayudarte con este problema.

El verano es una época difícil para el cuidado del cabello. La exposición a los rayos ultravioleta del sol hacen que el pelo se seque y pierda brillo. Además si vamos a la piscina o al mar el cloro y el agua salada actúan con su efecto deshidratante. Si vivimos o vamos de vacaciones a una zona en la que haya viento, también corremos el riesgo de que el pelo se enrede. Esto llevará a un cabello dañado y puntas secas y quebradizas. Otro factor para estropear tu pelo en verano es la limpieza excesiva que ocurre debido al calor y al sudor.

Para acabar con la sequedad

Con todos estos factores en nuestra contra, recuperar un pelo sano después de disfrutar un buen verano no es tarea fácil. Para intentar prevenir que el cabello se estropee podemos usar mascarillas o tratamientos capilares de peluquería. Llegados al mes de septiembre, si no has tomado medidas previas, al menos ahora hay un producto que puede ayudarte a solucionar la sequedad de tu melena.

Los tratamientos más sencillos de usar son los que no necesitan aclarado, pues te evitan esperar a que el producto haga efecto. La firma Redken ha sacado el producto estrella que arrasa en ventas. El tratamiento en sí es el All Soft Moisture Restore Leave-In Treatment de Redken.

¿Cómo funciona?

Esta crema promete hidratar profundamente el cabello durante 72 horas, mejorar los rizos, suavizar las puntas abiertas, dominar el encrespamiento y desenredar el cabello. Contiene ácido hialurónico que añade brillo y acondicionamiento inmediato para un aspecto saludable del pelo. Otro de los ingredientes estrella es el aceite de argán, que nos aporta un plus de suavidad y brillo.