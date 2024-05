¿A qué edad hacer una revisión de la reserva ovárica?

Si estás pensando en ser mamá, es posible que antes quieras hacerte una revisión de la reserva ovárica. Descubre en qué consiste y cuál es la mejor edad para hacerlo.

La prueba de la reserva ovárica se realiza para estimar la cantidad de óvulos fértiles que tiene una mujer, lo cual es fundamental para lograr un embarazo. En ella, se lleva a cabo un análisis cuantitativo de la hormona antimülleriana (AMH).



El problema es que con el paso de los años va bajando la cantidad de hormona antimülleriana, por eso es una prueba interesante para conocer el número aproximado de óvulos y determinar su calidad y probabilidad de fertilidad. Pero, ¿a qué edad hacerla?

¿Cuándo se mira la reserva ovárica?

Esta prueba se puede hacer en cualquier momento a partir del 25 años. Antes no se recomienda, dado que la relación entre la hormona antimülleriana y reserva ovárica sería más compleja y no fan fiable.



No hace falta ni prescripción médica ni tampoco estár en ayunas, basta con una muestra de sangre.



Según el resultado, se puede deteminar:

Reserva ovárica buena > 3 ng/ml.

Reserva ovárica normal > 1.2 < 3 ng/ml.

Reserva ovárica baja < 1.1 ng/ml.

¿Por qué hacer la prueba de reserva ovárica?

Es interesante para todas las futuras mamás. Para las mujeres que quieren ser madre algún día dentro de los próximos años y quieren conocer la cantidad de óvulos fértiles, porque en base a eso podrían decidir animarse ya o esperar unos años.



También se recomienda para las mujeres que tienen:

Antecedentes quirúrgicos abdominales.

Toman fármacos agresivos.

Tienen endometriosis.

Sufren de retraso puberal.

Padecen alteraciones autoinmunitarias o inflamatorias.

Anteceden tes familiares de menopausia prematura.

En los casos de mujeres con autoinmunes o medicación, esto puede afectar a su reserva ovárica. Por ello, si quieren ser mamás en algún momento es importante considerar esta posibilidad y no dejarlo pasar.

Aunque no es obligatorio, es interesante. Al fin y al cabo, solo necesitas aportar una muestra de sangre y te puede dar una información de peso si te planteas ser mamá en algún momento.

¿Qué te parece la prueba? ¿Te animas a hacerla o te da un poco de respeto? ¡Mucho ánimo!