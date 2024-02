¿Cuándo dejar de tomar la píldora para quedarse embarazada?

Si estás pensando en ser mamá y estás tomando la píldora anticonceptiva, es posible que una de tus primeras dudas sea cuándo dejar de tomarla para quedarte embarazada.

Como seguramente sepas, el efecto de la píldora dura mientras se está tomando, por lo que si en algún momento dejas de tomarla a partir de ahí ya podrías quedarte embarazada. Pero hay más cosillas que debes saber.

Píldora anticonceptiva y embarazo, todo lo que necesitas saber

Si buscas quedarte embarazada, antes de nada es importante que vayas al ginecólogo, porque así podrás tener una consulta con el profesional y resolver todas tus dudas, para que puedas quedarte más tranquila. También es recomendable realizar unas analíticas completas, para conocer tu estado de salud general previamente.



En cuanto a la duración de la píldora, la realidad es que sólo tiene efecto mientras se toma. De hecho, si te olvidas de algunas tomas, podrías disminuir la eficacia, aumentando la probabilidad de quedarte embarazada. Eso quiere decir, que al dejar de tomar la píldora podrías quedarte embarazada en cualquier momento.



No necesitas esperar a que tu cuerpo se limpie de las hormonas, no necesitas descansar

Circulan muchos mitos en torno a la píldora anticonceptiva y las hormonas. La realidad es que no es necesario descansar antes de quedarte embarazada. Puedes dejar de tomar la píldora y quedarte embarazada al cabo de un mes, es completamente factible y puede pasar.



No obstante, no todas las mujeres se quedan embarazadas justo tras dejar la píldora. Hay mujeres a las que les lleva uno, dos o tres meses, mientras que otras lo pueden tener más difícil y estar un año o más intentándolo. Normalmente, la ovulación empieza unas semanas después de dejar la píldora (depende también del ciclo en el que estés). Por lo que tan pronto vuelvas a ovular podrías quedarte embarazada.



El tiempo que tardas en quedarte embarazada tras dejar de tomar la píldora depende principalmente del tiempo que tarda tu cuerpo en adaptarse al ciclo menstrual natural. Si tu ciclo ya era irregular, podría tardar un poco más. Pero es muy posible que en pocos meses ya te quedes embarazada. También ayuda conocer tus días más fértiles, porque son los que tienes más probabilidad de quedarte en estado.

¿La píldora anticonceptiva puede causar infertilidad?

A pesar de que circulan muchos mitos al respecto, la píldora no afecta en absoluto a la infertilidad. Si tu sistema reproductor funciona, no importa que hayas estado tomando la píldora previamente, porque podrías quedarte embarazada si dejas de tomarla. Tus probabilidades serán las mismas en ambos casos.



Hay muchas mujeres que creen que como se toma todos los días y durante mucho tiempo, sus efectos son a largo plazo y que puede dificultar concebir. Pero nada que ver. Sus efectos duran únicamente el tiempo que se está tomando la píldora, por esa razón si te olvidas de una toma reducen la eficacia de la píldora.



Esperamos que esta info haya resuelto tus dudas. ¡Mucha suerte con tu proyecto de mamá!