Para saberlo tendremos que esperar la respuesta del gobierno al informe que le ha presentado al respecto el Comité de Bioética. Este organismo, asociado al Ministerio de Sanidad, considera que el derecho del niño a conocer la identidad de su padre y/o madre, en caso de que haya nacido mediante un tratamiento de infertilidad, debe prevalecer sobre el derecho al anonimato del donante de material reproductivo.

Esta demanda no sólo ha suscitado un importante debate social sino también preocupación y alarma en el sector de la reproducción asistida, donde se considera que van a bajar de manera considerable las tasas de éxito de estos tratamientos. Es lo que opinan los expertos de Clínicas EVA , quienes nos han ayudado a elaborar esta información.



La reproducción asistida se puede llevar a cabo mediante óvulos y semen propios de la pareja o de donantes, es decir, de personas que ceden su material reproductivo de manera anónima y con una compensación económica prácticamente simbólica. Los donantes, tanto hombres como mujeres, deben cumplir una serie de requisitos, tanto de salud como de edad y aspecto físico, pero a cambio se les garantiza la absoluta privacidad no sólo del acto en sí de la donación, sino cara al futuro, a posibles hijos nacidos gracias a su ayuda.



La única excepción tiene que ver con la salud del niño a lo largo de su vida; si tuviese un problema médico grave para cuyo tratamiento fuera relevante conocer el historial de los padres, entonces se podría dar a conocer la identidad.



De progresar la propuesta del Comité de Bioética y ponerse fin a ese anonimato, tal como sucede ya en algunos países como Portugal, Reino Unido, Alemania y Suecia, será más difícil encontrar personas que ayuden a otras a tener hijos, aseguran desde las clíncias especializadas en infertilidad.



Esto supondría, explican, un nuevo problema añadido a las ya inquietantes cifras de nacimiento de bebés en España, ahora situadas a nivel de la posguerra. Los nacimientos han bajado cerca de un 30% en la última década , mientras la población envejece. Sin embargo, la reproducción asistida, defienden los expertos, favorece los nacimientos de niños, libres de enfermedades de trasmisión genética, como el síndrome de Down.

A la vez, se pondría en peligro el liderazgo español en esta materia, donde estamos situados en los primeros lugares, no sólo por los buenos resultados y los avances en I+D sino también precisamente, gracias a la privacidad de los donantes.



La propuesta del Comité de Bioética no tiene carácter retroactivo. Con respecto a qué ocurrirá si se implanta, este organismo asegura que es posible que en un principio bajen las donaciones de óvulos y esperma, pero que, a la larga, no afectará al éxito de los tratamientos de fertilidad, porque, aseguran, no ha ocurrido en los países de nuestro entorno. Desde el CBE se argumenta que el derecho del niño a conocer a sus padres favorecerá una donación más humana y responsable.



