El café en el embarazo: ¿debería dejar de tomarlo?

Si eres de las que no puede empezar el día sin una taza de café, no te preocupes: ¡el embarazo no tiene por qué ser un inconveniente! Se trata de una bebida que no presenta riesgos, pero debes cuidar el consumo de cafeína y mantenerte al margen de los excesos