¿Cómo sobrevivir a los vampiros emocionales?

Los vampiros emocionales existen y puede que tengas alguno (o alguna) orbitando alrededor de ti. ¡Aprende a identificarlos y sobrevive!

Con el foco puesto en la salud mental, cada vez son más las personas que dicen 'basta' a situaciones que simplemente les hacen más mal que bien y en las que suele haber algún que otro 'vampiro emocional'.



Los vampiros emocionales están por todas partes. No son parte de un cuento de fantasía o ciencia ficción, sino que están presentes en nuestras vidas.



Hoy te enseñaré a identificarlos y a sobrevivir a ellos.

¿Qué son los vampiros emocionales?

Como puedes intuir a partir del nombre, los vampiros emocionales son esas personas que "te chupan la sangre". Es decir, que te quitan las energías.



Son personas que resultan agotadoras, que tienden a acabar con tu paciencia. Pero lo peor, es que son capaces de influir negativamente en el estado emocional de la gente y no es fácil pasar de ellos, por lo que tienden a debilitar psicológicamente a los demás.

Lo peor no es solo que una persona sea pesada o resulte cansina, sino que hay veces en las que te puede dar la impresión de que no tienes escapatoria, resultando muy agobiante.



Al principio, como todo está reciente, puede llevarse medianamente bien, pero con el paso del tiempo puede generarte mucha ansiedad. Si eso sucede, ten cuidado y toma cartas en el asunto.

Ahora sí: ¿Cómo sobrevivir a un vampiro emocional?

Hay varias formas de pasar a la acción:

Aprende a identificar a un vampiro emocional.

Aprende a decir que NO.

Trabaja para que no te afecte.

Mantente lejos.

En primer lugar, necesitas aprender a identificar al vampiro emocional. Suelen ser personas tóxicas, que te absorben todo el tiempo, te agotan y te ponen de mal humor. Si esto te suena, esa persona en la que estás pensando ahora mismo es una chupa energías de manual.

Lo siguiente, es aprender a decir que no. Es posiblemente una de las cosas más difíciles de la vida, pero si quieres cuidar tu salud mental te recomendamos que empieces a trabajarlo. Si te resulta más sencillo, puedes empezar por poner excusas o tardar en responder a los mensajes, para ver si por las buenas te suelta un poco el brazo.



Es importante que no te afecte. Puedes aplicar la técnica de cortar el pensamiento negativo. Es decir, si algo te afecta, piensas en otra cosa para no pensar en eso y listo. ¡De verdad que funciona!



También puedes tratar de hablar con el vampiro emocional. Hablando se entiende la gente (eso dice la teoría, en la práctica no siempre es así), pero si te ves con fuerzas y capaz, habla con esa persona y pon límites. No te sientas mal por establecer tus propios límites, piensa que no tienes porqué contentar a todo el mundo. ¡No es justo!

Si la situación te supera, corta de raíz

En los casos más graves, por tu propia salud mental, incluso puedes optar por alejarte de esa persona. Cada caso es un mundo, pero a veces huir es la mejor alternativa.



Para algunas personas, huir puede no ser lo suficiente maduro. Sin embargo, no siempre se puede arreglar hablando. Lo importante es que mires por ti y por tu salud mental.

Si te afecta a la salud, mantén lejos a los vampiros emocionales. Piensa que no hay nada más importante que tu bienestar y tu felicidad. Lucha por ello y aleja lo negativo.