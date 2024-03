Cómo apoyar a una amiga con ansiedad

La salud mental ya no es un tema tabú. Importa y debe tratarse. Si tienes una amiga que sufre ansiedad, puedes ayudarla más de lo que imaginas.

Son muchas las situaciones que nos pueden causar ansiedad y estrés en el día a día. Cuando una amiga sufre ansiedad, es normal que sufras por ella y que busques la manera de ayudarla para que se encuentre mejor, pero no siempre es fácil, porque no a todas las personas les afecta de la misma manera. A veces, solo con estar ahí ya estás haciendo mucho, porque tu amiga se sentirá apoyada y querida.

Así puedes apoyar a una amiga que sufre ansiedad

Lidiar con los problemas de salud mental no es fácil para nadie. Es un tema que siempre es importante abordar con un profesional, como un psicólogo. Sin embargo, las amistades y los seres queridos pueden hacer mucho más de lo que a menudo se cree.



Hoy quiero compartirte algunos buenos consejos que te pueden ser de ayuda para apoyar a una amiga que lo está pasando mal. No puedo prometerte que vayan a funcionar, pero es muy probable que tu amiga se encuentre mucho mejor.

Consejos para ayudar a una amiga que sufre ansiedad

Escucha en todo momento y empatiza . Cuando te cuente lo que le pasa, préstale atención y déjala hablar. No le digas frases vacías como "tranquila, seguro que se te pasa".

. Cuando te cuente lo que le pasa, préstale atención y déjala hablar. No le digas frases vacías como "tranquila, seguro que se te pasa". No le respondas con un problema tuyo . No ayuda eso de "yo estoy peor que tú".

. No ayuda eso de "yo estoy peor que tú". Lee sobre la ansiedad y entiende que no afecta igual a todas las personas . A algunas les proboca irritabilidad, miedo o hace que se quieran aislar. Muéstrate comprensiva con su comportamiento, sea cual sea, porque no es ella, es la enfermedad.

. A algunas les proboca irritabilidad, miedo o hace que se quieran aislar. Muéstrate comprensiva con su comportamiento, sea cual sea, porque no es ella, es la enfermedad. No fomentes su ansiedad . Hay pequeños gestos rutinarios como olvidarse de contestar un mensaje o llegar tarde a una quedada que pueden causar ansiedad a la otra persona. Tenlo en cuenta.

. Hay pequeños gestos rutinarios como olvidarse de contestar un mensaje o llegar tarde a una quedada que pueden causar ansiedad a la otra persona. Tenlo en cuenta. Pregúntale qué necesita . A veces, tener compañía en determinados momentos puede ser de gran ayuda.

. A veces, tener compañía en determinados momentos puede ser de gran ayuda. Hazle recomendaciones que puedan ser buenas para su salud , como la meditación o los ejercicios de respiración. Incluso podéis aprender juntas a hacerlo.

, como la meditación o los ejercicios de respiración. Incluso podéis aprender juntas a hacerlo. Ayuda a tu amiga a desconectar. Es posible que si está en un estado depresivo no quiera hacer nada, pero es recomendable que trates de sacarla de casa y hacer planes, como ir a tomar un café.

Es posible que si está en un estado depresivo no quiera hacer nada, pero es recomendable que trates de sacarla de casa y hacer planes, como ir a tomar un café. Acompaña a tu amiga a terapia. A veces, a una persona sola le cuesta dar el paso por sí misma, pero puede ser más fácil si la acompañas hasta la puerta del psicólogo.

También es importante que, por tu salud, pongas tus propias límites. Necesitas cuidarte tú para poder cuidar de tu amiga.

Trata de estar ahí, porque te necesita más que nunca

La ansiedad es un tema delicado y es importante que tengas tacto, porque no a todas las personas les afecta de la misma manera y no toda la ansiedad es igual. Por ejemplo, existen distintos tipos y niveles de ansiedad, que pueden ser leves, moderados o graves. En esta guía te contamos cómo saber cuando la ansiedad normal se convierte en un trastorno, porque no es lo mismo.



Sobre todo, es fundamental no mirar para otro lado, porque es un tema grave y que necesita su atención. Es posible que tu amiga te necesite más que nunca y es sobre todo en los momentos importantes cuando hay que estar y demostrar tu cariño, pero siempre sin poner en riesgo tu propia salud.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si estás pasando por una situación así, esperamos que estos tips te sean de ayuda.