Algunos estudios nos indican que el enlace entre los momentos libres y nuestro bienestar es de mayor relevancia para ser felices, en comparación con otros aspectos, como el trabajo o el dinero.

Existen anhelos, momentos felices y recuerdos, y en esencia, nuestra felicidad depende en gran medida del tiempo. Investigaciones recientes han examinado la conexión entre nuestra felicidad y el tiempo libre, el cual es un lujo cada vez más valorado en la actualidad. El analizar los resultados de estos estudios te podrían ayudar a ser un poco más feliz en 2024.



Ya que hemos pasado un año entero discutiendo sobre hábitos, comprendemos que los propósitos son mejores al ser medibles, pequeños y concretos. Comenzar a caminar es crucial para llegar a algún lugar, y esto implica poner un pie delante del otro, lo esencial es comprender que el primer paso es necesario para alcanzar el destino.



Recientemente, estudios científicos han examinado la conexión entre la felicidad y el tiempo libre. Los resultados nos sugieren considerar el tema como parte de nuestros objetivos para el año que está por comenzar, explicados en 3 puntos a continuación.

Aumenta tu felicidad planeando como utilizar tu tiempo libre

La elección sabia de como emplear nuestro tiempo libre influye significativamente en la felicidad. Parece que la sensación de satisfacción al tener tiempo libre se reduce cuando dedicamos horas consecutivas a actividades pasivas, como estar frente a una pantalla por largos periodos, y a la inactividad, ya que estas podrían ser aburridas y no son productivas.



La sensación de bienestar se ve impactada a final de cuentas. En cierto modo, lo crucial es la calidad del tiempo libre, más que la cantidad. Debemos de enfocarnos en actividades que estén vinculadas con un propósito, tales como la inversión de tiempo en el deporte, la lectura o ayudar a otras personas.

Dale prioridad al tiempo libre

En un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se revela que el impacto emocional general del aumento de ingresos en una persona es limitado en comparación con la felicidad derivada de circunstancias más sencillas, como disfrutar de los dos días del fin de semana.



Además, de acuerdo con otra investigación difundida en la revista Social Psychological and Personality Science, aquellos individuos dispuestos a sacrificar sus ingresos a cambio de disfrutar de tiempo libre exhibieron relaciones sociales más sólidas, vidas más gratificantes y, en términos generales, una mayor sensación de felicidad. Estos resultados sugieren que, en realidad, el lujo más grande es el tiempo libre.

Trata de recuperar más tiempo libre

Recientemente, la Asociación Estadounidense de Psicología publicó un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology de la American Psychological Association. Este estudio reveló que es entre las 2 y 5 horas el rango ideal de tiempo libre necesario para experimentar un aumento en la sensación de bienestar.



Debemos de ser conscientes del tiempo que disponemos para nosotros mismos, y recuperar el perdido en la manera que sea posible, considerando que muchos de nosotros tendemos a dedicar la mayor parte del tiempo a asuntos familiares y al trabajo, incluyendo aquel tiempo que perdemos innecesariamente, como el estar enfrente del móvil por horas en asuntos sin trascendencia.