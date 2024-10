Esta es la primera pregunta que deberías hacer en tu primera cita con alguien, según una coach del amor

El amor en las relaciones personales no viene con manual de instrucciones, pero sí se debe saber muy bien lo que se quiere y el tipo de perfil que se desea y, si no lo sabes ¡siempre puedes probar y experimentar en las citas! Saber lo que no se quiere al menos te acercará a lo que realmente buscas. El experto en citas y coach del amor Sami Wunder ofrece unos cuentos consejos

El amor es complejo, sí. En cuestión de emociones y sentimientos existe un amplio abanico de posibilidades donde cada ser se encuentra en un momento de su vida diferente, por ello, quiere o llega a tener unas necesidades que pueden que hacer que la búsqueda de una relación estable o el compañero ideal se le haga un poco cuesta arriba, sin embargo, hacer las preguntas adecuadas en tu primera cita puede hacer que esa persona soñada y manifestada en tu mente ¡aparezca mucho antes de lo que piensas!



Y es que, las primeras citas se parecen un poco a una entrevista de trabajo. Quieres presentar la mejor versión de ti, la más atractiva, pero por supuesto, ser al menos comprendido e ir sin la expectativa de que a todas las personas que conozcas en una primera cita les vas a gustar o, incluso, a caer bien. Así que, existen algunas reglas no escritas que deben tenerse en cuenta a la hora de acudir a conocer a ¡la persona ideal! Sami Wunder, experto en relaciones y un reconocido coach del amor ofrece algunas de las cuestiones.



En una primera cita, resulta esencia mantener una conversación ligera, positiva y respetuosa para evitar situaciones embarazosas o incómodas y, sobre todo, malentendidos. Para Sami Wunder una de las preguntas más importantes que hay que evitar es:¿



Por qué lo dejaste con tu ex? Según este experto, se trata de una pregunta compleja para una primera cita, ya que enjuicia muy rápido en base a lo que cuente la persona. "No suele ser toda la verdad y, además el pasado no es importante para saber lo que puede ocurrir en el presente", dice y añade: "puede que tuviera una relación tóxica o complicada en su última relación pero ahora pueda sacar un lado muy diferente", aclara.



Otra de las cuestiones a evitar es ¿Cómo es la relación con tu familia? Sumi Wunders analiza esta pregunta como algo demasiado personal para una primera cita. "Es recomendable mantenerse fuera de este tipo de cuestiones personales sobre la familia, la relación con sus padres, hermamos etc... porque la persona puede sentirse incómoda y violenta al tener que responder, sobre todo, si ha mantenido o mantiene relaciones complicadas", asegura. Ademas de estas, que resultan incómodas o demasiado personales son: ¿Por qué aceptaste ese trabajo?

¿Por qué no supiste ser buen amigo?

¿Siempre te pones tanto maquillaje? (para las chicas)

¿Siempre vas con ese tipo de camisas? ( para los chicos)

¿Buscas una relación seria? (Es muy pronto para plantearlo) En definitiva, mantener una conversación relajada y enfocada en conocerse mutuamente de forma respetuosa, sin presionar ni invadir temas demasiado profundos o privados es la clave.