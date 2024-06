Las personas más felices tienen en común estos 14 pequeños hábitos para una vida más plena, según los expertos

No hay una fórmula mágica para la felicidad, pero sí que puedes acercarte a ella poniendo en práctica ciertos hábitos. Te contamos lo que recomiendan los expertos.

La serotonina es una hormona que sintetiza el sistema nervioso central y que produce una mezcla de satisfacción y buen humor que podría considerarse como el estado más próximo a la felicidad. Expertos como Ana Asensio, neurocientífica y psicóloga, la también psicóloga Marián Rojas Estapé o David JP Phillips, coach que ha estudiado el impacto de las hormonas en la felicidad, han llegado a la conclusión de que llevar una vida más plena depende en buena medida de practicar hábitos que estimulen la producción de serotonina. Hoy te vamos a facilitar un listado de 14 de ellos que pueden ayudarte.

Felicítate por tus logros

Tenemos tendencia a machacarnos por nuestros errores, pero pocas veces nos felicitamos por aquello que hemos hecho bien. Incorpora esta costumbre a tu vida y empezarás a sentirte mucho mejor contigo misma.

Come alimentos con triptófano

El triptófano es un aminoácido que se requiere en el proceso de producción de serotonina, de ahí que sea importante incluir alimentos que lo contienen en tu dieta. Entre ellos podemos citar el pollo, las semillas de sésamo, el queso cheddar, la soja o los cacahuetes.

Pasea al sol

La vitamina D juega un importante papel en nuestro equilibrio emocional, y para sintetizarla necesitas la luz solar. Como además pasear es una actividad con muchos beneficios, un breve paseo de 10 o 15 minutos al sol te aportará una dosis extra de bienestar.

Date un masaje capilar

Además de la serotonina hay otras hormonas involucradas en la felicidad, aunque sea a corto plazo. La oxitocina o las endorfinas son algunas de ellas, y un masaje capilar een tu peluquería puede activarlas, ya que el contacto físico en una zona tan sensible genera una gran sensación de placer.

Tiempo de descanso

El descanso que necesitas para una vida más plena es principalmente el mental. Necesitas guardar tiempo para actividades que te relajen y aparten de tu mente todas las preocupaciones el estrés y el miedo que consumen buena parte de tu energía.

Trabaja cerca de una ventana

Otra forma en la que puedes beneficiarte de la luz solar aunque trabajes en una oficina es tratar de poner tu mesa cerca de una ventana. Así te aprovecharás del efecto que ésta tiene en la activación de la serotonina.

5 minutos de meditación

No necesitas meditar media hora, ni entrar en un estado de abstracción total. Basta con que dediques 5 minutos a observar tus propios pensamientos sin juzgarlos. Esto te permitirá tener una mayor paz mental y no ser tan dura con tus errores.

Ejercicio físico diario

Todos los expertos coinciden en que el ejercicio físico es una de las más eficaces formas de activar la producción de serotonina. Así que incluye en tu rutina diaria una actividad física que te guste, ya sea deporte, baile, o cualquier cosa que requiera movimiento y un cierto nivel de esfuerzo. Al terminar te sentirás mucho mejor y con un estado de ánimo más elevado.

Toma un café por la mañana

¡Olvídate de quienes tratan de demonizar al café! La cafeína es un potente activador de la serotonina, y todavía más si lo tomas por la mañana. Solo asegúrate de consumirlo con moderación para no tener que afrontar los efectos secundarios de un exceso de cafeína.

Rememora un momento feliz

La mente no distingue entre las emociones de un suceso real y uno imaginado. Por eso, una forma de aumentar tu felicidad es algo tan sencillo como rememorar momentos en los que hayas experimentado esta emoción de manera intensa.

Duerme lo necesario

Ni mucho, ni poco. Lo necesario. El cuerpo necesita mantenerse en equilibrio, y esto se consigue durmiendo entre 7 y 9 horas al día. Trata de respetar unos horarios de sueño fijos, porque eso también contribuye a tu bienestar.

Picoteo sano

Muchas veces echamos mano de comida basura para sentirnos mejor, pero eso provoca posteriormente sentimientos de culpa. Si tienes antojos, trata de encontrar alimentos para un picoteo sano y no solo mejorará tu salud, sino también tu estado mental.

Practica el autocuidado

Tú eres lo más importante, y eso es algo que no se te puede olvidar. Aunque tengas familia que atender, no puedes hacerlo si no estás bien, por eso es básico que te concedas caprichos de vez en cuando y que conscientemente cuides de ti misma.

Agradece lo que tienes

Uno de los principales secretos para una vida plena es que le des valor a lo que tienes, ya que muchas veces pasamos por alto la cantidad de privilegios de los que gozamos. Escribe en un diario de gratitud cada noche todo aquello por lo que estés agradecida, y te servirá para tomar conciencia de que tu vida es bastante mejor de lo que creías.