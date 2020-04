Las madres de película más queridas del cine y las series

El películas y las series de televisión muchas veces nos permiten vivir otras vidas ajenas a la nuestra de un modo tan especial como realista. Somos capaces de vernos reflejados en algunos de los personajes más icónicos de cualquier comedia o cualquier drama, hasta el punto de que en ocasiones nos metemos en la piel de una actriz porque lo que le sucede a lo largo de la película nos ha pasado a nosotras en alguna ocasión o guarda una relación directa con un rasgo personal nuestro.





Debido a que se acerca el día más especial para las mujeres que tienen la oportunidad de experimentar la maternidad, el Día de la Madre, hemos querido rendir homenaje a un buen puñado de mujeres que en el cine han encarnado personajes que son madres. Debido al imperioso auge de las series de televisión y plataformas como Amazon Prime, Netflix o HBO, también queremos incluir en este listado a actrices que se han metido en la piel de personajes fundamentales de la cultura pop y que la crítica ha aplaudido por su trabajo memorable.





Probablemente notes más de una ausencia, ya que es prácticamente imposible abarcar el total de películas en los que ese personaje es fundamental para el desarrollo de la trama, ya sea drama o comedia. Además, los títulos de las películas no siempre nos dan una leve pista de cuáles son los roles que se desarrollan a lo largo de sus historias, aunque algunas sí hablan claramente de ellas desde su propio nombre: Madre de Rodrigo Sorogoyen, Todo sobre mi madre, dirigida por Pedro Almodóvar o Una madre imperfecta de Lorene Scafaria son solo algunas excepciones.





Una mama para todos los gustos





A pesar de que, con toda seguridad, nos dejemos alguna en el camino, hemos intentado recopilar aquellas que han marcado un antes y un después en la historia de la pequeña y gran pantalla. Por eso, en este álbum te encontrarás con mujeres para todos los gustos: protectoras, divertidas, originales, luchadoras, respetuosas, valientes, estrictas, marimandonas y todo lo que se te pueda ocurrir por el camino.





Un personaje que no podía faltar en esta lista, por ejemplo, es Mónica Geller, de Friends. A lo largo de la serie, sus creadores nos la mostraron como una mujer muy perfeccionista, ordenada, tranquila, competitiva y, sobre todo, muy pero que muy estricta. Sin embargo, tras 10 temporadas mostrando ese perfil, maduró hasta convertirse en una mamá entrañable para todos (no pudimos disfrutar de esa maternidad hasta el ¡último! capítulo). ¿Quién no podría verse reflejado en este personaje?





En las distancias cortas y teniendo en cuenta otros de los estrenos más aclamados por la crítica en España y en todo el mundo, nos topamos con la inconfundible Penélope Cruz en la cinta Volver, donde la de Alcobendas interpretó el papel de Raimunda. Sin duda, supo sacar el lado cómico de esta madre coraje que salva a su hija de ser acusada de algo muy turbio y hace a su vez de hija del fantasma de Carmen Maura.





Nunca se había llevado al cine tan bien la relación entre madres e hijas como lo hizo el director manchego quien, en cada uno de sus estrenos, se lleva todos los aplausos del público. Lo mismo ocurrió con la otra cinta del realizador Todo sobre mi madre, donde su protagonista, la argentina Cecilia Roth sufre la pérdida de su hijo y, tras un tiempo devastada, pretende retomar alguna que otra relación perdida teniendo la ciudad de Barcelona como telón de fondo.





Pero, sin duda, si tenemos que destacar a "la madre de España" en mayúsculas es Ana Duato, la actriz que durante dos décadas ha interpretado a Merche, una mujer adelantada a su tiempo en una España donde reina la censura y la limitación (o casi nulidad) de los derechos femeninos. Da igual el tiempo que pase, que la Duato siempre será la madre de este país.





Luchadoras y valientes





Más de una película ha sabido transmitir los valores fundamentales de una madre, como son el amor por sus hijos y la protección que les ofrece desde que salen de su vientre y son niños hasta que empiezan a construir su propio mundo una vez pasados ciertos años. Un film que nunca pasará de moda por la fuerza de su personaje es Erin Brokovich.





Sin duda, una de las curiosidades fundamentales de esta película es que su actriz, la siempre bella Julia Roberts, interpretó el papel de una mujer de carne y hueso, eso es, está basada en hechos reales. Porque sí, esa campeona existió y a día de hoy, con 59 años, sigue siendo una de las mas admiradas en su país, Estados Unidos.





Tras el éxito de la cinta, una de las que mejor releja a las madres coraje, la Erin real abrió su propia consultoría, un éxito que alcanzó por su audacia y ahínco para ser tomada en cuenta y tener sus propias decisiones, a pesar de su escasa instrucción académica y formación jurídica. Salió adelante, fue medianamente reconocida (no alcanzó el reconocimiento completo hasta el estreno del film de Steven Soderbergh) con el paso del tiempo. Hoy, 20 años después de uno de los estrenos más aclamados del cine norteamericano, sigue siendo una mujer admirable y aplaudida por su labor como defensora del ciudadano.





Historias que van de lo real a lo original





También recibió una buena tanda de comentarios (todos ellos buenos) por parte de la crítica el fascinante trabajo de Angelina Jolie en El Intercambio, el drama dirigido por Clint Eastwood con el que medio mundo acabó llorando (mas, si cabe, que en Million Dollar Baby o Gran Torino), ya que el final del filme no es precisamente... feliz.





Si bien es cierto que mediante su diseño de producción nos puso en primer plano la moda de principios del siglo pasado, con unos elegantísimos trajes a juegos con sus sombreros, supo también tocarnos el corazón con esta película en la que Christine Collins busca desesperadamente a su hijo desaparecido en extrañas circunstancias y sin la ayuda de nadie. La película, el director, la actriz (que también fue nominada al Oscar, a los premios BAFTA y a los Globos de Oro) y todo el equipo de la película recibieron una gran ovación en el Festival de Cannes en 2008 y marcó un antes y un después en la historia de la crónica negra de su país, EEUU.





Por último, aunque en el álbum puedes ver un gran número de madres ejemplares, queremos mencionar a la exquisita Patricia Arquette, quien consiguió el premio Oscar (dando un impresionante discurso que no podrían pagarlo ni todos los premios habidos y por haber) por la curiosa y original película Boyhood. En ella, se narra el proceso de maduración de un niño a lo largo de 12 años. Ella interpreta a su madre, una mujer soltera que tiene que sacar adelante a sus dos hijos.





A pesar de que reconoció que le costó mucho interpretar un papel tan duro, en el que el sufrimiento no parece despegarse de su personalidad, Arquette admitió que su papel en el filme le hizo aprender muchas cosas como madre gracias a un personaje que tiene experiencias tan cotidianas como memorables.