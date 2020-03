Debido al elevado número de personas contagiadas por el coronavirus en los últimos días, las autoridades sanitarias han recomendado a la población que no salga de su domicilio si no es por una estricta necesidad. El hecho de que todos los centros educativos, desde las edades más tempranas a la universidad, hayan cerrado sus puertas da un buen indicio de la problemática actual.

En el mejor de los casos, muchos padres y madres de niños pequeños han tenido la opción de trabajar desde casa, pero muchos otros progenitores han tenido que acudir a familiares para que les ayuden en el cuidado de los más pequeños. Si este es tu caso y no sabes cómo entretener al hijo de tu vecina o se te han agotado todas las ideas (bien no le gustan los juegos de mesa o bien pasa de las manualidades), aquí te dejamos una lista de peliculas y series de televisión con las que podrás tenerlos entretenidos.



Hace unos años nos hubiéramos preguntado qué hubiéramos hecho sin canales de la televisión privada a los que todos tenemos acceso gratis como son Disney Channel o Boing (muchos levantarán la mano si decidimos añadir a esta afirmación que son dos de los canales omnipresentes en las casas de muchas familias con hijos pequeños en España). Pat el perro, Pj Masks, Campamento Kikiwaka o El Bebé Jefazo son solo alguno de los títulos que forman parte del catalogo de Disney Channel y que le sonarán a mas de uno. Tienen la ventaja de que las puedes ver gratis y que, al contrario que en otras franjas horarias y en películas para adulstos, no incluyen demasiada publicidad.



Por el contrario, en el catálogo infantil de Netflix presenta un listado mas amplio en el que tienen cabida series de rápida visualización y se tramas sencillas, aunque también se incluye alguna ficción en la que hay ciertas dosis de acción, drama, ficcion y muchas risas, puedes estar segura.

El universo de las series llegó hace años para quedarse. Y es que hay muy poca gente que no puede vivir sin el acceso a su plataforma digital favorita para tener siempre disponible la serie de turno. Pues bien, con la expansión del coronavirus no iba a ser menos y, por ello, estos dias hay varias series online que, literalmente, lo están petando entre los peques de la casa y que se ven mas que las noticias de las tres.



Sin duda, ademas de su amplio catálogo disponible en diferentes idiomas que incluye todo tipo de género audiovisual, lo mejor de estas plataformas para ver películas y series en streaming es que no hay lugar apara la publicidad. Por ello, al contrario que en la televisión convencional, mantendrás a los niños siempre pendientes de la pantalla como si lo que tuvieran frente a sus ojos fuera un video de DVD. Además, tendrán la oportunidad de disfrutar de estrenos de todos los tipos y de ver cada temporada completa.



Entre las más vistas de Netflix se encuentran H20, La peor bruja, Las sirenas de Mako, The InBESTigators, Alexa & Katie o Escuela de Cachorros, entre otras. Cada una de ellas está disponible con sus respectivas temporadas y puedes ver sus episodios en streaming sin la interrupción de los anuncios u otra publicidad. ¡Los dias se te harán mas cortos con esta plataforma online!

Si, en lugar de Netflix, estás suscrito a HBO o tienes acceso en casa a cada plataforma, la colección de peliculas y series de esta última no tiene nada que envidiarle a la primera, ya que en los últimos años ambas se han venido complementando muy bien e, incluso, comparten episodios y películas que no son de estreno en su catálogo. Es el caso de la saga de Harry Potter o Shrek, que suelen mantener pegados a la television a niños de todos los anos y gustos. Tambien gozan de esa capacidad de atracción Madagascar, Kung Fu Panda, Ratónpolis o La niñera mágica.



¿Buscas entretenimiento a largo plazo? Entonces lo mejor es que te pongas al dia con las series que ofrece HBO y aproveches para recordar tu infancia con Doraemon, Tom & Jerry, Scooby-Doo, Barrio Sésamo o Las Supernenas (pero ojo, que así como hay clásicos para los mas mayores, tambien podrás ver online Hora de Aventuras, Pocoyó, Dora la Exploradora o Peppa Pig). ¡Planazo!



Estos episodios compiten muy de cerca en visualizaciones por todo el mundo con las películas enfocadas a los niños en la otra plataforma de streaming, entre las que no faltan clásicos como Una serie de catastróficas desdichas, Los Picapiedra, Alvin y las ardillas, Los Pitufos, Mascotas, Hotel para perros, Trolls...



Tambien se cuelan entre las recomendaciones otros títulos de reciente estreno en la famosa plataforma, como El viaje de Chihiro, El cuento de la princesa Kaguya, La princesa Mononoke o Haru en el reino de los gatos. Con una sola película de estas que elijas, acertarás seguro, ya que son pura representación del género de animación en el cine. Fue a finales de febrero de este ano cuando Netflix anunció que a partir del 1 de marzo se iba a producir el estreno de las películas del estudio Ghibli en su catálogo y, desde entonces, cada una de ellas se ha reproducido cada día en todos los puntos del mundo.



Despues de estos imprescindibles dentro del cine de animación podríamos añadir otros muchos más, pero cada uno de ellos está disponible para que los descubras. Podrás comprobarlo de forma rápida y sencilla en tu televisión, ordenador, iPhone, tablet o smartphone.

Los peques se han dormido, ¿qué puedo ver ahora?

También en cada plataforma puedes encontrar un compendio de las mejores películas de ficción y superhéroes de DC Comics y Marvel, como Linterna verde, El caballero oscuro, Spider-man, La liga de la justicia o El hombre de acero. Despues queda en tu mano decidir si las puedes añadir a tu lista de películas para ver con tus hijos o no. ¡Todo depende de su edad y de si les gusta este tipo de películas de ficción!



Para los más mayores, un buen episodio de Juego de Tronos (ideal si lo que buscas es acción y alguna escena subidita de tono), Westworld, Euphoria, The New Pope (un sorprendente drama protagonizado por Jude Law), El visitante o El cuento de la criada pueden ser muy buenas opciones para cuando los más pequeños se echan una cabezadita. Si lo que quieres es relajarte con una buena película, solo tienes que encender la televisión y podrás dejarte llevar por una buena película, como Passengers, Life o Dunkerque.

¿Tienes contratado Amazon Prime Video? No es poca cosa lo que ofrece esta plataforma, donde se puede ver en streaming su reciente estreno Hunters, disponible despues de una larga espera desde el 21 de febrero. Con Al Pacino como organizador de una trama que tiene como objetivo acabar con los nazis que quieren crear un cuarto reich. Todavía estamos a la espera de que Amazon Prime Video confirme si habrá una segunda temporada. Este estreno es, sin duda, una de las series que tienes que devorar de manera rápida si eres consciente de la gravedad del asunto y te quedas en casa. ¡Asi no querrás pisar la calle!



Otras de las series que estan dejando fascinado aquí, en España, Mexico, toda Latinoamérica y, en definitiva, el resto del mundo es (probablemente te suene y mucho por la repercusión que ha tenido en lo que va de año) Fleabag, disponible online para que te pongas al dia en asuntos cotidianos y trascendentales que siempre estan a la orden del dia, como la sexualidad o el amor romántico. Este es, indudablemente, uno de los títulos que debes anadir a tu listado seriéfilo. A esta lista de imprescindibles se suman Carnival Row, The Terror o Mr. Robot. Asi que... ¡ya no tienes excusas para encender tu smarthphone o tu television para disfrutar de una de estas joyas online!



