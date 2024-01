Este viernes 26 de enero, las luces de la alfombra roja iluminarán el Palacio de Vistalegre en Madrid, marcando el inicio de la undécima edición de los Premios Feroz.

En esta noche tan esperada, Brays Efe, el talentoso actor de Paquita Salas, y Coria Castillo, integrante del grupo musical Fácil, serán los maestros de ceremonia que nos guiarán por una celebración llena de glamour y emoción.

Cine y Series: Duelo de titanes

La película "Cerrar los ojos", dirigida por el maestro Víctor Erice, lidera la carrera con nueve nominaciones en la categoría de cine, prometiendo ser el epicentro de las emociones de la noche. No obstante, la serie "La Mesías", creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, no se queda atrás y arrasa con un total de 11 nominaciones en las categorías televisivas, consolidándose como la favorita de esta edición.



La gala, que dará comienzo a las 21:30 horas, se perfila como uno de los eventos más especiales para la industria del cine español. Pero la magia comienza antes, a las 19:00 horas, con la esperada alfombra roja que será transmitida en directo, permitiéndonos disfrutar de los looks más deslumbrantes de la noche.

¿Dónde y cómo verlo?

Si no pudiste conseguir tu entrada para vivir la experiencia en el Palacio de Vistalegre, no te preocupes. Puedes seguir la ceremonia desde la comodidad de tu hogar a través del canal de Youtube de los Premios Feroz, que te brindará acceso a todos los momentos mágicos de la noche.

Nominados

Estos premios, otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, se establecieron en 2014 como una antesala de los prestigiosos Premios Goya, convirtiéndose en un termómetro de la excelencia en el cine español. Aquí te presentamos algunas de las emocionantes nominaciones para los Premios Feroz 2024:



Mejor Película Dramática:

"Cerrar los ojos", dirigida por Víctor Erice

"Un amor", de Isabel Coixet

"20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola

"La sociedad de la nieve", de Juan Antonio Bayona

"Upon Entry (La llegada)", de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vasquez

Mejor Película Comedia:

"Bajo terapia", de Gerardo Herrero

"Las chicas están bien", de Itsaso Arana

"Mamacruz", de Patricia Ortega

"Robot Dreams", de Pablo Berger

"Te estoy amando locamente", de Alejandro Marin

Mejor Guion:

Estíbaliz Urresola, por "20.000 especies de abejas"

Isabel Coixet y Laura Ferrero, por "Un amor"

Víctor Erice y Michel Gaztambide, por "Cerrar los ojos"

Elena Martín Gimeno, por "Creatura"

Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas, por "Upon Entry (La llegada)"

Mejor Dirección:

Víctor Erice, por "Cerrar los ojos"

Juan Antonio Bayona, por "La sociedad de la nieve"

Isabel Coixet, por "Un amor"

Elena Martín Gimeno, por "Creatura"

Estíbaliz Urresola, por "20.000 especies de abejas"

Actrices y Actores en el Centro del Escenario

En la categoría de Mejor Actriz Protagonista, destacan nombres como Laia Costa por "Un amor", Malena Alterio por "Que nadie duerma" y Kiti Mánver por "Mamacruz". Mientras que en Mejor Actor Protagonista, Alberto Ammann, Enric Auquer y Hovik Keuchkerian compiten con fuerza.

Destacados en series

En la categoría de series, "El cuerpo en llamas", la obra sobre el crimen de la Guardia Urbana protagonizada por Úrsula Corberó como Rosa Peral, se presenta como la más destacada. También, "Esto no es Suecia", producida por RTVE Play, compite en la categoría de mejor comedia junto a "Citas Barcelona", "El otro lado" y "Poquita fe".

Música, carteles y más: La variedad de los Feroz

La música también tiene su espacio en los Feroz, con compositores como Federico Jusid, Zeltia Montes y Alfonso de Vilallonga compitiendo en la categoría de Mejor Música Original. Además, el arte del cartel también se premia, destacando la creatividad de diseñadores como Cristina Hernández Bernardo y Sergio Pozas.



Con estas emocionantes nominaciones, los Premios Feroz 2024 prometen ser una celebración inolvidable, reconociendo y aplaudiendo el talento excepcional que caracteriza al cine español. ¿Quiénes serán los ganadores que se llevarán a casa la preciada estatuilla? ¡La respuesta llegará este viernes en una noche llena de estrellas y emociones!