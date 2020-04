Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Al menos, es lo que se suele decir, pero ¿es un tópico o una gran verdad? ¡Aquí estamos nosotros para desmentirlo! Y tenemos como prueba 10 libros que igualaron o superaron la calidad y expectativas de su predecesor.

Desde el Don Quijote de La Mancha hasta Juego de Tronos, hay muchos ejemplos que hablan de sorprendentes segundas partes cuyas páginas no te dejarán indiferente e, incluso, pueden superar a sus predecesoras. ¿Quieres conocerlas?



Si bien es cierto que, a veces, tras una secuela no se esconde más que el deseo de seguir haciendo caja gracias a un producto que ha funcionado en su primer momento (valga como ejemplo Un mundo sin fin, la continuación de Los pilares de la tierra, que a tantos ha defraudado), no lo es menos que también podemos hablar de buenas segundas partes de libros, incluso muy buenas… En algún caso, ¡mejores que sus ediciones anteriores!

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Pero no creas que esto es una idea reciente: llevamos siglos pensando lo mismo. Lo encontrarás hasta en el Quijote. En una conversación entre el loco-cuerdo caballero, Sancho Panza y un tal Sansón Carrasco, leemos: “…algunos dicen: "Nunca segundas partes fueron buenas", y otros: "De las cosas de don Quijote bastan las escritas". Y precisamente esto se lee en la segunda parte del Quijote, que para muchos es aún mejor que la primera…

1. El diario de Bridget Jones: Sobreviviré, de Helen Fielding

El exitazo que supuso para la hasta el momento desconocida Helen Fielding la primera entrega de la periodista patosa más conocida de la literatura hizo que miles de lectoras devorasen la segunda parte, El diario de Bridget Jones: Sobreviviré, en la que se lanza a compartir su vida con el encantador Mark Darcy empezaba a mostrar sus luces y sombras…



Eso fue en 1999, dos años antes de que Renée Zellweger se convirtiera en Bridget Jones, Mark Darcy en Colin Firth, y el fenómeno estallase gracias a una de las mejores películas de risa que ha dado el cine.

2. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (Millenium 2), de Stieg Larsson

¿Sería capaz el “desconocido” Stieg Larsson de mantener el nivel de tensión logrado en la primera de las novelas de Millenium, Los hombres que no amaban a las mujeres, con la posterior, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina? La respuesta llegó pronto por la impresión que dio este segundo escrito: sí. El interés por esta publicación crecía aún más, al enfrentarse Mikael Blomkvist a la supuesta culpabilidad de Lisbeth Salander en tres asesinatos.



Bastó seguir leyendo para caer aún más rendidos ante la oscura protagonista y hallar el mismo ambiente siniestro que en el primer título de la saga. Como ocurre con el primer libro impreso, en este cuenta con un prólogo con el que el escritor busca sumergir al lector de lleno en su historia.



Si eres fan de Millenium, no puedes perder de vista uno de los detalles más importantes de la trilogía, un recorrido a lo largo del mundo por cada portada de la saga que, por cierto, son el principal reclamo de su edición en España. Fue la editorial Destino quien trajo a este país estos libros, que cuentan con un extenso número de páginas y, además, se caracterizan por la cuidada presentación de los tomos ilustrados por Gino Rubert.

© Destino

3. Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes

Como ya hemos apuntado, es una de esas segundas partes de las que casi todo el mundo dicen que es mejor que la primera. Sin embargo, solo podrás descubrirlo si has tenido el valor de leer la primera publicación de este escrito tan popular (el lomo y el número de páginas que contiene es considerable).



En esta ocasión, tampoco te va a faltar ni una sola página para leer porque su extensión también es grande (hasta el punto de que consta de 74 capítulos). Es en esta novela, cuya fecha de publicación data de 1615, donde Don Quijote y Sancha ya son célebres debido a las aventuras narradas en el primer tomo.



Por cortesía del autor, Miguel de Cervantes, también se incluye un prólogo en el que este se lamenta de la complejidad del arte de novelar, donde la fantasía se convierte en un extraño placer insaciable para el que la suele leer.

4. Baile y sueño, de Javier Marías (Continuación de “Tu rostro mañana”)

El escritor Javier Marías presentó uno de sus proyectos mas ambiciosos a principios de siglo, en el año 2002: una novela que en principio formaría una trilogía (y así fue), de título Tu rostro mañana. Todo lo que presentaba Fiebre y lanza, el primer volumen, se vio aumentado y enriquecido con el segundo, Baile y sueño.



En esta ocasión, el autor, como generalmente hace, da rienda suelta a la reflexión desde el punto de vista de la violencia y el miedo, potenciando su exquisita prosa y su mirada afilada. Además, como ya hizo con el primer número, en este, los textos de Marías vienen encuadernados por la editorial Alfaguara, que eligió con cuidado cada portada de sus escritos con diseños poco vistos y muy representativos de lo que cada uno guarda en su interior.

5. Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll

A través del espejo y lo que Alicia encontró allí es el nombre exacto de la segunda parte de Alicia en el país de las maravillas, obra cumbre de Lewis Carroll en la que el fantasioso autor riza el rizo de la primera toma de contacto del lector con la protagonista y potencia la imaginación de quien decide compartir su creatividad. Esto ocurre porque lo que cuenta en sus páginas aparece reflejado en un espejo, de manera metafórica.



Como tambien ha ocurrido con otras de las publicaciones de este articulo, Alicia a través del espejo pasó a la gran pantalla de la mano de James Bobin, realizador que supo recoger el testigo de Tim Burton y que puso en evidencia un complejo y trabajado diseño de producción que se llevó todos los aplausos en 2016, año en el que se presentó esta película.



En todo caso, debes leer este título antes que ver su versión cinematográfica, puesto que mas de una editorial lo ha publicado en diferentes formatos, todos con una cuidada encuadernación (la versión de Edelvives, para niños, es una de las mas bonitas con tapa dura incluida) y con un exquisito cuidado de su portadilla y su contraportada, en el que se mantienen los dibujos originales.

6. Las dos torres (El señor de los anillos), de J. R. R. Tolkien

Entre La Comunidad del Anillo y El retorno del Rey se encuentra Las dos torres, que incluye la muerte de Boromir, el secuestro de Merry y Pippin por los orcos de Saruman y las batallas de Aragorn, Légolas y Gimli en contra de los ejércitos del señor oscuro, entre otras muchas aventuras que no deberíamos desvelar, puesto que es tu obligación hacerte con este titulo.



Generalmente, es un debate muy común entre los seguidores de Tolkien tratar de ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor de las tres partes de El señor de los anillos. Y muchos optan por la segunda (quizá, los cinéfilos, tambien estén de acuerdo con dicha afirmación).

En todo caso, siempre es buen momento para leer a J.R. Tolkien, puesto que el autor concibió su extensa y compleja obra literaria en seis libros (con introducción, prólogo y seis apéndices incluidos) en un principio y, por diversos motivos que no estaban a su alcance, se tuvieron que publicar de forma diferente a la inicial.



La editorial Minotauro fue la encargada de traer los libros de Tolkien a España y lo hizo con unas ilustraciones espectaculares impresas en las cubiertas de cada uno. No obstante, a raíz de la presentación de las películas de Peter Jackson, otras editoriales optaron por adaptar su portada e incluir una imagen de la producción neozelandesa.

7. Ve y pon un centinela, de Harper Lee

Sí, los sabemos, Ve y pon un centinela no es estrictamente la segunda parte de Matar a un ruiseñor, la gran novela de Harper Lee que se convirtió en mito al ser llevada al cine con Gregory Peck como protagonista. Pero los lectores la sienten como tal: nada menos que 55 años hemos tenido que esperar para saber cómo evolucionan los personajes de esta inolvidable novela que ha marcado cada generación año tras año.



Fue tal el éxito que Harper Lee logró con Matar a un ruiseñor, que decidió no seguir publicando y retirarse del foco mediático para poder disfrutar de su éxito a su manera. Pero antes, la autora había escrito Ve y pon un centinela, el regreso de su protagonista a la casa paterna. Los que ya la hemos leído sabemos que las hojas de este libro encierran esa misma mezcla de ironía, ternura, ética y realismo que nos enamoraron y nos dejó una sensación de vacío en la tripa en la primera novela.

8. Harry Potter y la cámara secreta, de J. K. Rowling

Mucho ha llovido desde entonces, pero contaba J. K. Rowling que le costó mucho terminar la segunda novela de su famoso protagonista, Harry Potter y la cámara secreta, pero el resultado fue igual de brillante que la anterior, y sus lectores fueron aumentando hasta convertirse en el ejército que son hoy en dia.



En este caso, te recomendamos que te hagas con los libros publicados por la editorial Salamandra, que eligió un color diferente para cada cubierta con el fin de diferenciar cada uno (este libro en concreto esta impreso con cada tapa, portada y contraportada, en color verde) y poder compartir las historias de Potter individualizando cada una.

El largometraje basado en el libro, estrenado en 2002, se convirtió en la tercera película en superar los 600 millones de dólares en ventas de taquilla internacional, que para entonces era mucho (ahora, con las superproducciones de Marvel no hay competición, pero por aquellos tiempos era un auténtico fenómeno).



Además, en esta ocasión aparecen personajes muy importantes, como Tom Riddle, que son fundamentales para entender la historia de este mago con la extraña cicatriz en la frente. Para que luego digan que segundas partes nunca fueron buenas…

9. Choque de reyes (Canción de hielo y fuego 2), de George R. R. Martin

Antes de que nos pasáramos las horas pegados a la pantalla devorando capítulos de su adaptación televisiva, Canción de hielo y fuego (Juegos de tronos) fue un inédito fenómeno a nivel editorial. Que los ejemplares de una serie de novelas de fantasía épica se agotasen a los pocos días de llegar a las librerías era algo poco común entonces.



Porque sí, al imparable Juego de Tronos le siguió una segunda parte, Choque de reyes, y el bombazo fue tambien digno de aparecer en los anales de la historia literaria: la saga lleva acumuladas unas ventas totales de cerca de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Y aún quedan por publicar dos novelas: Vientos de invierno (se prevé que su publicación se hará efectiva en verano de este año) y A Dream of Spring (aún sin título en español).

Aunque cualquier opción de compra es buena, puesto que lo que encontrarás en cada hoja está escrito por la pluma del mismo autor y no cambia independientemente de la editorial que lo publica, te aconsejamos que te hagas con los que editó Plaza & Janés, que presentan unas cubiertas preciosas encabezadas por diferentes animales y símbolos mitológicos que son diferentes en cada número.

10. Un hombre enamorado, de Karl Ove Knausgård

“Un proyecto demencial que sólo los verdaderos genios pueden alcanzar”, así ha definido la crítica Mi lucha, la autobiografía en dividida en seis tomos o capítulos que cuenta con lectores de todo el mundo fascinados desde hace unos años con este autor noruego. Puede que te cueste memorizar el nombre de quien lo escribe, pero si quieres estar al día de lo mejor que se escribe en la Europa actual, debes seguirle la pista.



Esta vez, en Un hombre enamorado, la segunda novela de esta coleccion de escritos, Knausgård relata su experiencia tras un cambio radical de su mundo, que le lleva a dejar a su mujer y marcharse de su país natal a Estocolmo. Es allí donde conoce a Geir, otro noruego expatriado adicto al boxeo, y vuelve a encontrarse con una poeta de la que siempre había estado enamorado, que se convierte en su su segunda mujer.



En cualquier caso, su trabajo anterior y posterior será una especie de reflejo del propio autor en el que generalmente podrás leer información propia y personal hecha literatura, pero es quizá en este donde se muestre más cercano y más sincero sin importarle cualquier critica externa, de modo que realiza su presentación más personal sin ataduras y sin ningún atisbo de intento de impresión al lector. De hecho, en su portada (el editor de este libro es Anagrama) puedes ver una imagen suya.