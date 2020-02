Renée Zellweger: la increíble transformación física de la última ganadora del Oscar a Mejor Actriz

Menos mal que la ex de Bradley Cooper es una mujer de armas tomar que sabe defenderse a las mil maravillas y que ha callado todas las bocas de aquellos que un día la criticaron subiendo el pasado mes de febrero a recoger su segundo Oscar, el primero a Mejor Actriz (el segundo si tenemos en cuenta que ya obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Cold Mountaint). Renée se hacía con la estatuilla gracias a su brillante interpretación en el biopic de Judy Garland, poniendo así el broche de oro a su regreso triunfal a Hollywood, después de 6 años alejada voluntariamente del mundillo famosil (con el objetivo de centrarse en su vida personal).





Ya poco queda de aquella joven camarera que llegó desde Texas a Los Ángeles para buscar su gran oportunidad en Hollywood y fíjate lo que es la vida que se ha convertido en una de las pocas actrices en conseguir los premios más importantes del cine (Oscar, Globo de Oro, BAFTA, SAG Awards). “Estaba agotada y no me estaba tomando el tiempo que necesitaba para recuperarme entre proyectos. Me cansé del sonido de mi propia voz: era hora de irme y crecer un poco”, comentaba para Deadline la actriz que, de vuelta a la pantalla grande, ha demostrado mejorar con los años como el buen vino. En estos años de ausencia Renée ha viajado, ha meditado, ha pasado tiempo con su familia e incluso ha ido a clases en la universidad de California y ha trabajado para varias organizaciones benéficas además de impulsar su labor como activista feminista.





Vamos que aunque la campaña de desprestigio que un sinfín de medios hicieron tras aparecer con su nuevo rostro, Renée ha sabido como superar las críticas y reinventarse cada año para ser mejor actriz y por supuesto, mejor persona. A continuación, ¡su increíble evolución a lo largo de 30 años de carrera!





Así explicaba hace solo unos meses Renée Zellweger el gran cambio físico que nos mostró en 2014, cuando tras un par de años alejada de la gran pantalla volvió a aparecer en un evento de Elle Woman con el rotro totalmente diferente. Se especuló con operaciones de cirugía estética, cambios radicales y a la protagonista de Bridget Jones le cayó un aluvión de críticas que difícilmente olvidará.