La gran fiesta de la noche se celebró ayer en Nueva York. Si te apasiona la moda, ¡no te vas a querer perder los looks más increíbles que pasaron por la alfombra roja!

La Met Gala 2024 es un evento de moda que se celebra todos los años en el Museo Metropolitano de Nueva York.



Estamos ante el evento de moda más importante de Estados Unidos, tras la que se encuentra Anna Wintour, propietaria y editora de Vogue, la famosa revista. Una cita en la que se recaudan fondos para el Anna Wintour Costume Institute del museo.



Este año, la Met Gala 2024 sigue la temática "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion-Bellas durmientes: el despertar de la moda". El dress code está basado en 'El jardín del tiempo', de ahí a que hayamos visto algunos looks con referencias hacia la naturaleza, las flores o las oníricas.



Descubre los looks más increíbles que han pisado la pasarela:

Zendaya

Una de las mejor vestidas de la gala ha sido Zendaya. La popular actriz eligió un vestido espectacular, con muchos adornos y detalles que nos llevan a la naturaleza. Sin duda, una gran anfitriona con un precioso vestido de Maison Margiela Artisanal by John Galliano, el tocado es de Stephen Jones y los zapatos de Christian Louboutin.

Jessica Biel

La actriz estadounidense, Jessica Biel, sorprende con uno de los vestidos más bonitos de la gala. Su color coral es precioso y los detalles en plumas por todo el vestido hace que se vea favorecedor y elegante. Lo detalles en metalizado le quedan fenomenal.

Jennifer Lopez

La actriz y cantante Jennifer Lopez ha estado radiante esta noche de la Met Gala 2024. Ha elegido un vestido de pedrería de Schiaparelli. Además, ha combinado los zapatos plataforma con un bolso de tamaño ideal para eventos. El collar también es espectacular y sin duda evoca a la naturaleza.

Aya Nakamura

Otra de las mejor vestidas de la gala de la moda fue Aya Nakamura. El vestido no podría ser más bonito, lleno de predería y detalles florales, cumpliendo a la perfección con el dress code. Muy elegante y favorecedor, perfecto para una gala de este calibre. Sin duda, de las mejor vestidas de la noche.

Grace Murdoch y Wendi Murdoch

Personalmente, este dúo no podría gustarme más. Cumplen completamente con el código de vestimenta al elegir vestidos con detalles florales que nos transportan a la naturaleza. Ambos vestidos son preciosos y no sabría con cuál quedarme. ¡Qué pasada de lindos!

Bruna Marquezine, Tory Burch y Uma Thurman

En la Met Gala 2024, Bruna Marquezine, Tory Burch y Uma Thurman, han sido las reinas de la elegancia. Los vestidos elegidos para la gala son perfectos, finos, de gala y con detalles que nos llevan a la naturaleza. Súper bien vestidas. Seguro que les encanta a las fashionistas.

Madelyn Cline

Otro de los diseños que nos ha enamorado de esta gala es el vestido elegido por Madelyn Cline. Posiblemente uno de los diseños más originales del evento y respetando completamente al dress code. A mí que me encanta lo original y lo diferente me ha encantado. Seguro que no pasa desapercibido.

Teyana Taylor

Teyana Taylor ha sorprendido en la Met Gala 2024 con uno de los vestidos más bonitos de la gala. Cumple perfectamente con el código de vestimenta por sus detalles florales, que no podrían gustarnos más. Además, es un rojo intenso muy bonito.



Aquí te dejamos todos los looks de la MET Gala 2024.

¿Cuál es tu look favorito de toda la gala?