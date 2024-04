Jennifer López: Dominando el arte del 'jeans ancho + top cropped' a los 54 años ¡Alerta tendencia! Jennifer López nos vuelve a conquistar con uno de sus looks más favorecedores: vaqueros anchos combinados con un top cropped.

Un estilismo sencillo pero efectivo que, además de estilizar la figura, nos permite presumir de abdomen tonificado (si lo tenemos, claro está).



La artista, captada por las calles de Nueva York, ha lucido unos vaqueros anchos de estilo slouchy en color azul denim, de talle alto y tiro recto. Para la parte superior, ha optado por un top verde khaki de manga larga y cuello vuelto, también estilo cropped, que se ajusta a la perfección a su silueta y deja al descubierto su trabajado abdomen.



¿El truco? El corte cropped del top alarga visualmente las piernas, creando un efecto más estilizado. Además, este tipo de top permite presumir de cintura y abdomen, algo que Jennifer López no duda en hacer.

Jennifer Lopez in New York City today. pic.twitter.com/Dyfyf7WYSL — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) April 14, 2024

Este look de Jennifer López es perfecto para cualquier ocasión. ¿Un día informal? Combina los jeans con sneakers y una camiseta básica. ¿Un evento más arreglado? Cambia las sneakers por unos tacones y añade un blazer o una chaqueta elegante.

Más allá de los abdominales

Por supuesto, no podemos negar que el abdomen tonificado de Jennifer López juega un papel importante en este look. La artista es conocida por su estricta rutina de ejercicios y sus cuidados de belleza, y su cuerpo es el resultado de años de dedicación.



Sin embargo, este look no se trata solo de abdominales. Se trata de saber elegir las prendas adecuadas para nuestro tipo de cuerpo y de sentirnos cómodas y seguras con nosotras mismas.

A sus 54 años, Jennifer López sigue siendo un icono de estilo para mujeres de todo el mundo. Nos demuestra que la edad no es un impedimento para lucir un cuerpo espectacular y estar a la última moda.



Así que ya sabéis, si tenéis unos vaqueros anchos en el armario, no dudéis en combinarlos con un top cropped y presumir de estilo (y de abdominales, si los tenéis).



¡Y recordad! Lo más importante es sentirse cómoda y segura con una misma.