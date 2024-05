Gala MET 2024: Este 6 de mayo veremos la creatividad en la moda bajo el tema “Jardín del Tiempo”

La noche del glamour y la moda llega al Museo Metropolitano de Nueva York

Ya está todo preparado para la MET 2024 que tendrá lugar este 6 de mayo a partir de las 18h de la tarde en Nueva York.

Una noche de ensueño

La editora, Anna Wintour, ha elegido este año cuatro anfitriones de excepción: Zendaya, Jennifer López, Bad Bunny y Chris Hemsworth.

El tema ya había sido anunciado hace unos meses y el código de vestimenta girará entorno al “Jardín del Tiempo”, de modo que veremos atrevidos modelos en la alfombra roja en los que se mezclen flores, ramas y todo tipo de elementos inspirados en la naturaleza con diseños vintage de reconocidos diseñadores como Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent o Christian Dior.

Desde 1995 Anna Wintour (jefa de Vogue) se encarga de liderar la fiesta convirtiéndola en un evento a nivel mundial y con invitados de lujo.

Este año el evento está patrocinado por Loewe y TikTok (Shou Chew y Jonathan Anderson, son los presidentes honorarios del evento) y a partir del 10 de mayo y hasta el 2 de septiembre de 2024 habrá una gran exposición en las instalaciones del Museo Metropolitano de Nueva York. Dicha exposición se ha bautizado como "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Bellezas Durmientes: El Despertar de la Moda”) en el que se podrán admirar 250 piezas de la colección permanente del Costume Institute, incluidas varías piezas rara vez mostradas al público.

Los invitados de la MET Gala 2024

Celebridades de la música, el cine y la televisión desfilarán por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con el fin de recaudar fondos para el Costume Institute. Hay algunos nombres que se repiten cada año en el evento, por lo que no es de extrañar que el clan Kardashian-Jenner asista luciendo looks inolvidables. La cantante Rihanna o la actriz Blake Lively son otros de los rostros que no se pierden esta noche cada año.

A pesar de que la lista de invitados nunca se difunde hasta la propia noche, otros de los personajes que pueden asistir son Beyoncé o Selena Gómez. Taylor Swift y su novio Travis Kelce por el contrario, probablemente se ausenten este año ya que la cantante se prepara para su gira europea de The Eras Tour.

El evento dura 4 horas a partir de las 18h de la tarde. Aunque no tendremos acceso a lo que ocurre dentro de la gala sí que podremos seguir el minuto a minuto de la alfombra roja gracias a Vogue, que a través de sus redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twiter nos dejarán ver cada uno de los estilismos. La audiencia latinoamericana podrá ver la retransmisión en directo a través del canal E!