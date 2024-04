Rivales: El esperado duelo de amor y tenis con Zendaya ¡No te lo pierdas en cines y pronto en HBO Max

La película protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist apunta a un posible primer Oscar para Zendaya

¿De qué trata Rivales?

El film está ambientado en el mundo del tenis profesional, en el que Tashi Duncan, joven promesa del circuito WTA sufre una grave lesión que trunca su camino a la gloria. Ya como exjugadora se reconvierte en entrenadora su marido Art Donaldson, al que lleva a ganar varios torneos de Grand Slam. Tras una mala racha, Tashi decide inscribir a su marido en un torneo “Challenger”, dónde se reencuentra con Patrick Zweig, antiguo mejor amigo de su esposo y también exnovio de ella. De esta manera se forma un seductor triángulo amoroso.

El director, Luca Guadagnino, se centra durante la primera media hora en el mundo deportivo, mostrando los retos, presiones y contradicciones de aquellos que tocan la fama con las manos. Se nota que su guionista, Justin Kuritzkes se informó sobre las historias de otros tenistas profesionales para documentarse y mostrarlo fielmente. La película entonces da un giro para centrarse en el triángulo amoroso. Un film sensual sin ninguna escena de sexo en el que las relaciones son cada vez más tóxicas, creando un drama romántico perverso. La historia está contada con saltos temporales en tres sets: el presente con el torneo Challenger entre Art y Patrick y dos pasados con los momentos compartidos de los personajes.

Guadagnino, Rivales y sus otros trabajos

La película se estrenó este pasado 26 de abril de cara al puente de mayo con presencia en más de 220 cines, incluyendo provincias como Jaén, Burgos, Ávila, Cáceres, Ceuta, Soria y La Rioja y por supuesto en otras como Madrid dónde está en la cartelera de más de 35 cines o Barcelona, con 20 salas.

Zendaya es uno de los rostros de Warner Bros, del conglomerado HBO ( el mismo en el que pudimos ver Euphoria), por lo que es de esperar que se pueda ver en streaming en HBO. Aunque todavía no hay fecha para poderlo ver en la pequeña pantalla, probablemente habrá que esperar entre 2 y 4 meses.

Guadagnino también tiene pendiente de estreno su film Queer, adaptación de la novela de William Burroughs, así como de una serie para HBO que será una nueva versión de Retorno a Brideshead con Ralph Fiennes, Cate Blanchett, Andrew Gardfield y Rooney Mara, que llegará el año que viene. Si queremos explorar sus anteriores trabajos, veremos que le atraen las historias de juventud, ya sea en relación con el mundo adulto (Cegados por el sol), en versión primer amor gay y veraniego (Call me by Your Name), en su vertiente adolescentes (la serie de HBO We Are Who We Are) e incluso en modo jóvenes caníbales (Hasta los huesos).