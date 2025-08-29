Una experta comparte el truco definitivo para tener tu casa siempre limpia: "solo necesitas invertir 10 minutos al día"

Si te cuesta tener la casa siempre limpia y eso te causa mucha ansiedad, no te preocupes, solo necesitas 10 minutos al día. Parece imposible, ¡pero es cierto! Una experta ha desvelado el Instagram una rutina de limpieza diaria que le ayuda a mantener la casa limpia toda la semana, dedicando únicamente diez minutos diarios. ¡Mira y aprende!

Para muchas personas, mantener la casa limpia y ordenada es un gran reto. Hay quienes aseguran que solo la ponen al día cuando tienen invitados. Sin embargo, si te agobia tener la casa sucia y desordenada, que sepas que con solo 10 minutos al día (70 minutos al a semana) podrías mantenerla a punto. Parece poco, pero funciona. Eso sí, deberás ser un poco rápida.



También hay que tener en cuenta que no todas la casas son iguales. Es un truquillo que nos comparte una experta en Instagram, pero sí es verdad que hay pisos más grandes y más pequeños, por lo que no llevará el mismo tiempo mantener limpio un piso de 50 m2 que uno de 120 m2. Al igual que tampoco llevará lo mismo si vives sola a si vives con niños.



En cualquier caso, si tienes curiosidad, vas a alucinar con esta rutina de limpieza. A mí me ha parecido muy útil y ya la estoy poniendo en práctica y sí, ¡funciona!

La rutina que te ayudará a tener la casa siempre limpia (con 10 minutos diarios)

En Instagram, cada cierto tiempo encontramos curiosidades y sorpresas que nos encanta compartir con nuestra comunidad, como en el caso de este vídeo publicado por @flopp_eco.



En el vídeo vemos a una experta en limpieza que nos comparte la rutina ideal que nos ayudará a tener la casa siempre limpia y sin esfuerzo, solo con unos minutos de dedicación al día.

La rutina de limpieza semanal es la siguiente:

Lunes : repaso rápido de la cocina. Utiliza un limpiador de cocinas para repasar la encimera, la vitrocerámica y todos los electrodomésticos. Si quieres terminar antes, limpia la vitro siempre después de cocinar, para mantenerla siempre impecable.

: repaso rápido de la cocina. Utiliza un limpiador de cocinas para repasar la encimera, la vitrocerámica y todos los electrodomésticos. Si quieres terminar antes, limpia la vitro siempre después de cocinar, para mantenerla siempre impecable. Martes : limpieza de baño. El martes toca limpiar la grifería, wc, el mueble del baño y los espejos. Un truco que va genial es utilizar un ambientador en spray, para sentir cada día esa sensación de baño limpio y fresco cada día.

: limpieza de baño. El martes toca limpiar la grifería, wc, el mueble del baño y los espejos. Un truco que va genial es utilizar un ambientador en spray, para sentir cada día esa sensación de baño limpio y fresco cada día. Miércoles : quita el polvo de la casa con un producto multiusos. Es decir, la cómoda, los muebles, mesillas de noche, etc. Cualquier mueble que tengas por casa.

: quita el polvo de la casa con un producto multiusos. Es decir, la cómoda, los muebles, mesillas de noche, etc. Cualquier mueble que tengas por casa. Jueves: limpieza de suelos. Es el día de barrer y fregar los suelos de toda la casa.

limpieza de suelos. Es el día de barrer y fregar los suelos de toda la casa. Viernes, sábado y domingo: cambio de sábanas y colada. El fin de semana es el momento perfecto para poner toda la ropa al día. Incluso puedes aprovechar para planchar.

Es una rutina que me parece ideal. Además, en mi caso la combino con el robot de limpieza, que lo dejo programado para que aspire y friegue el suelo al menos dos veces por semana. Es una gran ayuda para mantener la casa limpia fácilmente, sin esfuerzo.



Recuerda también que es importante ser ordenado y guardar todo lo que se coge al momento, para evitar perder el tiempo ordenando la casa antes de ponerte a limpiar.

¡Se acabaron los agobios a la hora de limpiar la casa!

Es una rutina que va muy bien para mantener la casa siempre limpia y sin agobios. Al final, igual no tenemos 2 horas para limpiar un día a la semana, pero en franjas de diez minutos siempre es más fácil sacar tiempo. Y si vives en pareja mucho mejor, porque al repartir tareas se acaba mucho antes.



¿Qué te parece? ¿La ves realista? Pruébala y nos cuentas.