¿Cuánto debe caminar una embarazada al día?

Si quieres mantenerte sana y en peso durante el embarazo, caminar es fundamental. Claro que, a veces entran dudas sobre cuánto se debe caminar al día estando embarazada.

¿Hay que cumplir con los 10.000 pasos que recomienda la OMS? ¿O nos conformamos con los 3.900 pasos que necesitamos según los últimos estudios? Sal ahora mismo de dudas.



Cuánto caminar cada día si estás embarazada

Durante el embarazo, es importante que te mantengas activa, porque la actividad física es muy beneficiosa para la salud. Claro que, debes ajustar el nivel de actividad física durante y después del embarazo. Además, no todas las mujeres son iguales ni parten del mismo estado físico o de salud, por lo que debes ser consciente de tu situación y saber lo que es mejor para ti.



Por norma, los expertos recomiendan caminar como mínimo 30 minutos al día durante 5 días a la semana, lo que vendría siendo unos 4.000/5.000 pasos. Es relativamente poco tiempo y se pasa muy rápido, por lo que debes tomarlo como rutina para que no te dé pereza salir y termines posponiéndolo. Piensa que, al hacerlo conseguirás mantenerte en tu peso y el postparto será más fácil.



Si puedes hacer un poco más, trata de subir la apuesta y caminar 1 hora diaria durante los 8 meses de gestación y subir a 2 horas al día en el último mes. También es mejor que no salgas a caminar todo junto, sino repartido a lo largo del día.



Beneficios de salir a caminar durante el embarazo

Los beneficios de salir a caminar durante el embarazo son numerosos.

Ayuda a mantener un peso adecuado.

Ayuda a prevenir enfermedades como diabetes o hipertensión.

Mejora la circulación sanguínea y evita la formación de edemas, reduciendo la hinchazón en las piernas, las hemorroides y el síndrome del túnel carpiano.

Regula el ritmo cardiaco y respiratorio, mientras que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Aumenta la autoestima de la futura mamá.

Mejora la calidad del sueño.

Contribuye a fortalecer los músculos de las piernas y mejorar la resistencia física. Sin duda, es de gran ayuda para soportar mejor el peso del bebé.

Ayuda a recuperar antes el peso tras el embarazo.

Hay teorías que aseguran que caminar estando embarazada contribuye a recuperar el peso de una manera más rápida que las mujeres que no hicieron ejercicio. En parte porque el deporte contribuye a acelerar el metabolismo.



También se cree que caminar en una posición erguida puede ayudar a que el parto dure menos, reduciendo también la necesidad de sufrir una cesárea de emergencia. Por todo esto, caminar y mantenerse físicamente activa (dentro de un ritmo normal y moderado) siempre es positivo y sienta fenomenal a las futuras mamás.



¿La actividad física puede suponer un riesgo para el embarazo?

Siempre que se haga de forma moderada, no. La actividad física con moderación es buena y no aumenta las probabilidad de aborto o de que el bebé nazca prematuro. Lo ideal es que sigas un ritmo regular y descanses cada 15-20 minutos. También es importante que bebas mucha agua para estar bien hidratada.



Los expertos siempre recomiendan ajustar la rutina de ejercicios al estado físico de la madre, su historial y dependiendo de cómo lleve el embarazo. Si tienes dudas, lo puedes comentar con tu médico para que te diseñe un plan personalizado. Al igual que debes consultarle si planeas hacer una nueva actividad.



¿Qué tipos de ejercicios se pueden hacer durante el embarazo?

Si no quieres complicarte mucho y buscas estar sana, lo mejor que puedes hacer es tratar de caminar entre 30 minutos y 1 hora todos los días. Tómalo como rutina y verás que cada vez te resulta más fácil y te sienta fenomenal. Sigue siempre un ritmo regular y moderado, como acostumbras hacer cuando sales a andar.



Si caminar te aburre, puedes probar con otras actividades como el pilates o el yoga para embarazadas. Estas actividades pueden ser muy beneficiosas, porque ayudan a trabajar la elasticidad, la postura y la tonificación. Por eso existen clases y posturas específicas para adaptarlo al embarazo y disfrutar de sus beneficios.



Ahora que conoces la teoría, sólo queda que lo apliques en la práctica. Recuerda que esta fórmula puede ayudarte a llevar mucho mejor el embarazo y el posparto.