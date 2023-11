Pilates o Yoga: ¿Cuál elijo para un cuerpo tonificado o la paz mental?

Si te estás planteando iniciarte en la práctica del Yoga o el Pilates pero no sabes cuál elegir te ayudamos a que lo hagas explicándote que te aporta cada una de estas actividades.

Aunque la actividad deportiva de cualquier tipo es beneficiosa, elegir cual llevar a cabo no debe hacerse a la ligera. La constancia es uno de los aspectos que determina el éxito, por eso, para evitar abandonar a las pocas semanas, tenemos que elegir un deporte alineado con nuestros objetivos y preferencias.



Por eso, si estás planteándote iniciarte en el Yoga o en el Pilates, y no te decides claramente por uno de los dos, no puedes basar tu decisión en lo que hagan tus amigas o en aquello que te recomienden terceras personas, porque lo que puede servirles a ellas puede que no sea lo mejor para ti. Sigue leyendo porque vamos a darte la información que necesitas para elegir cual de ambas actividades te encaja mejor.

En qué se centra cada disciplina

Aunque tanto Yoga como Pilates demandan un esfuerzo físico considerable, cada una se centra en aspectos diferentes. Si lo que buscas es mejorar tu físico, el Pilates trabaja los músculos de manera más exigente, especialmente los músculos implicados en la zona del core. Aunque no busca la hipertrofia, la práctica continuada puede ayudarte a aumentar ligeramente tu masa muscular, por lo que también acelerará tu metabolismo y te ayudará a perder peso en caso de que éste sea uno de tus objetivos.



El Yoga, por su parte, pone su foco en una mayor estimulación mental. Entiende mente y cuerpo como un solo ente que trabaja en conjunto, de ahí que además de los requerimientos físicos que demanda en la realización de determinadas posturas, dedique gran parte de su atención a la meditación y el autodescubrimiento. Podría decirse que el Yoga va un paso más allá porque, aunque pueda considerarse un deporte, es también un estilo de vida.

Beneficios que aportan y puntos en común

Sea cual sea la que elijas te vas a ver beneficiada de una serie de consecuencias que conlleva su práctica a largo plazo. Mejorarás tu flexibilidad y equilibrio, tu vida sexual se verá favorecida y notarás un menor nivel de estrés y una mayor calidad del sueño. Si te decides por el Pilates encontrarás que tienes más energía para afrontar cada jornada, y si eliges el Yoga, tras unos cuantos meses comprobarás como tu experiencia de vida es mucho más relajada y afrontas todo lo que te ocurre con otra perspectiva.



De lo que te vas a beneficiar, tanto con una como con otra, es de un mejor control de la postura y la respiración. Así que, ahora, con todos estos datos, te toca a ti elegir cuál de estas dos actividades encajan más con lo que quieres lograr.