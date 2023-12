Hormona fetal clave para aliviar náuseas en embarazo: estudio revela posible tratamiento preventivo

La ciencia acaba de descubrir por qué se producen las náuseas y vómitos en los primeros meses de embarazo

El estudio ha sido publicado en la revista “Nature” y revela que la causante es una hormona producida por el feto, por lo que tras este hallazgo estamos más cerca de encontrar una posible solución para estos degradables síntomas.

El estudio publicado

La revista especializada “Nature” acaba de publicar el estudio realizado por los expertos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. En la investigación han descubierto que la proteína GDF15 es la causante del malestar de la madre. Del mismo modo a mayor cantidad de hormona producida por el feto y de la exposición de la mujer a esta proteína antes de quedar embarazada peor serán los síntomas.

Para evitar el malestar de la madre, se propone administrar la hormona a las mujeres que están planeando un embarazo. De este modo, aumentaría la tolerancia y en el momento del embarazo se evitarían, en cierto modo, estos síntomas.

Los investigadores han constatado que una variante genética rara que aumenta el riesgo de desarrollar hiperémesis está vinculada con niveles bajos de la hormona en la sangre y los tejidos de las mujeres que todavía no están embarazadas. Del mismo modo, las mujeres que padecen beta-talasemia (un trastorno sanguíneo hereditario que puede provocar anemia) presentan de manera natural altos niveles de GDF15 antes del embarazo, lo que les hace experimentar muy pocos vómitos o náuseas.

El bebé que está creciendo en el útero produce esta hormona que se libera en la placenta. Cuando las madres no están acostumbradas a ella sentirán los síntomas: “Cuanto más sensible sea a esta hormona, más enferma se sentirá”, explicaba Stephen O'Rahilly, de la Universidad de Cambridge.

El siguiente paso sería desarrollar un tratamiento que palíe los efectos de esta hormona en las mujeres no habituadas. Para ello, además de la opción de administrar a la madre la hormona cuando están tratando de concebir, se plantea una segunda opción. La otra propuesta de los expertos es limitar el acceso de GDF15 a "su receptor, altamente específico, en el cerebro de la madre", a fin de avanzar hacia "un tratamiento eficaz y seguro para prevenir este trastorno". Ya existen dos anticuerpos que se están ensayando con este propósito.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?